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По популярности
Авторский тур
4 дня
4 янв
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Завтра
15 мая
22 мая
29 мая
от 40 650₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
10 мая
22 июня
20 июля
3 ноя
12 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва люкс на Рождество
Москва
3 янв
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 20 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
9 мая
15 июня
13 июля
10 авг
14 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Перезагрузка на природе: лёгкий сплав на рафтах и сапах по реке Москва
Отключить голову, поймать свою волну, попариться в бане и исследовать каменоломни
Московская область, Рузский городской округ, базов...
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
13 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
7 июня
28 июня
6 июля
от 26 050₽ за человека
Авторский тур
7 дней
15 мая
19 июня
от 30 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Россия, Москва
12 июня
14 июля
17 авг
3 сен
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
31 дек
от 13 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя
15 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 янв
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 16 050₽ за человека
Авторский тур
5 дней
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 25 550₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Женский уикенд в Туле
Сделать тульский пряник, поужинать с тарологом и насладиться уютом города
Москва, метро «Анино», 09:30
11 мая
25 мая
22 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
от 37 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв
4 янв
21 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
14 сен
7 дек
19 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Завтра
15 мая
22 мая
29 мая
от 36 600₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Сёрф-тур на Бали с йогой, рафтингом и круизом на райский остров (перелёт включён)
Поймать волну на доске, поучаствовать в сплаве по горной реке, заняться снорклингом или каякингом
аэропорт Шереметьево, вылет в 23:50
$2 590 за человека
Авторский тур
5 дней
7 июня
28 июня
26 июля
от 32 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 26 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Россия, Москва
11 июня
24 июля
26 авг
1 сен
от 19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва люкс на Новый год
Москва
30 дек
от 23 250₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
1 июня
13 июля
24 авг
28 сен
15 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
30 дек
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Россия, Москва
15 мая
4 июня
6 июля
8 авг
от 18 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
30 дек
от 9 250₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
9 мая
1 июня
20 июля
17 авг
17 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
5 янв
от 14 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
5 янв
от 10 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
15 июня
17 авг
14 сен
3 ноя
13 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
31 дек
от 23 750₽ за человека
Авторский тур
7 дней
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 44 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни
Москва, метро Ховрино, 8:00
2 мая
4 мая
7 мая
9 мая
20 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Пройти авторские тренинги от экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки
Москва, 14:00, точное место сбора сообщит организа...
3 ноя
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
9 мая
25 мая
8 июня
15 июня
15 900₽ за человека
Авторский тур
1 день
Один день в Москве: «Московские тайны космических глубин»
В зависимости от типа выбранного билета
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 4 570₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский уикенд
Москва
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 15 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.
- ТТатьяна29 февраля 2024Отличная организация тура. Супер!
- ИИгорь25 мая 2023Это был "наш" первый опыт путешествия с туристическим агентством и мы остались очень доволен. Обязательно обратимся к вам и в следующий раз! Все экскурсии были интересными и информативными. Благодарю сотрудников фирмы за рекомендации и помощь в организации тура.
- ААнастасия6 мая 2023Тур нам очень понравился. . Организация была отличная. Экскурсоводы везде знающие. И умеющие преподнести информацию не только взрослым, но и школьникам. Все заявленные экскурсии прошли на высоте. Даже в Кремле. Не смотря на происшествия в ночь на 3 мая. Экскурсия состоялась. жаль только, что Красная площадь была перекрыта и не удалось на ней побывать. . Отель тоже очень понравился. Номер просто огромный. Все удобства. Очень чисто. Убрали и меняли полотенца каждый день. Каждый день добавляли пакетики чая, сахар, шампунь и мыло. Так же понравились завтраки _ шведский стол. Кафе чистое и уютное. Вежливые официанты. Иногда ужинали тоже там. Спасибо большое за тур. Думаем, в следующем году опять воспользоваться вашими услугами для путешествия по России.
- ЕЕлена28 апреля 2023Здравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии были интересными. Дни были солнечными и тёплыми.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве
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