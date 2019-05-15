Авторские туры в Москве

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Рождественский экспромт в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественский экспромт в Москве
Москва
4 янв
от 13 200 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
Москва
Завтра
15 мая
22 мая
29 мая
от 40 650 за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
10 мая
22 июня
20 июля
3 ноя
12 890 за человека
Москва люкс на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Рождество
Москва
3 янв
от 21 800 за человека
Московская история за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московская история за 3 дня
Москва
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 21 100 за человека
Новогодний тур в Москву на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 15 700 за человека
Покажите нам Москву, москвичи
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Покажите нам Москву, москвичи
Москва
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 20 500 за человека
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
9 мая
15 июня
13 июля
10 авг
14 900 за человека
Московская история за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московская история за 5 дней
Москва
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 30 600 за человека
Перезагрузка на природе: лёгкий сплав на рафтах и сапах по реке Москва
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
2 дня
Перезагрузка на природе: лёгкий сплав на рафтах и сапах по реке Москва
Отключить голову, поймать свою волну, попариться в бане и исследовать каменоломни
Московская область, Рузский городской округ, базов...
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
13 400 за человека
Московские каникулы на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московские каникулы на 4 дня
Москва
7 июня
28 июня
6 июля
от 26 050 за человека
Москва собирает друзей на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва собирает друзей на 7 дней
Москва
15 мая
19 июня
от 30 250 за человека
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Россия, Москва
12 июня
14 июля
17 авг
3 сен
от 13 500 за человека
Новогодняя столица - Москва
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя столица - Москва
Москва
31 дек
от 13 300 за человека
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя
15 900 за человека
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур для родителей с детьми в Москве
Москва
3 янв
от 30 600 за человека
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 16 050 за человека
Город чудный, город древний
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Город чудный, город древний
Москва
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 25 550 за человека
Женский уикенд в Туле
Авторский тур
2 дня
Женский уикенд в Туле
Сделать тульский пряник, поужинать с тарологом и насладиться уютом города
Москва, метро «Анино», 09:30
11 мая
25 мая
22 500 за человека
Московская история за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Московская история за 6 дней
Москва
7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
от 37 300 за человека
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв
4 янв
21 950 за человека
Московская история за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московская история за 4 дня
Москва
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
от 26 000 за человека
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
14 сен
7 дек
19 600 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 6 дней
Москва
Завтра
15 мая
22 мая
29 мая
от 36 600 за человека
Сёрф-тур на Бали с йогой, рафтингом и круизом на райский остров (перелёт включён)
🚌 На автобусе
Сёрфинг
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
16 дней
Сёрф-тур на Бали с йогой, рафтингом и круизом на райский остров (перелёт включён)
Поймать волну на доске, поучаствовать в сплаве по горной реке, заняться снорклингом или каякингом
аэропорт Шереметьево, вылет в 23:50
$2 590 за человека
Московские каникулы на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Московские каникулы на 5 дней
Москва
7 июня
28 июня
26 июля
от 32 150 за человека
Москва: город чудный, город древний
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва: город чудный, город древний
Москва
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 26 800 за человека
Московский калейдоскоп за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп за 6 дней
Россия, Москва
11 июня
24 июля
26 авг
1 сен
от 19 500 за человека
Москва люкс на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Новый год
Москва
30 дек
от 23 250 за человека
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
1 июня
13 июля
24 авг
28 сен
15 900 за человека
Новогодний сюжет в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний сюжет в Москве
Москва
30 дек
от 22 000 за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Россия, Москва
15 мая
4 июня
6 июля
8 авг
от 18 400 за человека
Новогодний экспромт в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний экспромт в Москве
Москва
30 дек
от 9 250 за человека
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
9 мая
1 июня
20 июля
17 авг
17 900 за человека
Рождественское конфетти в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественское конфетти в Москве
Москва
5 янв
от 14 650 за человека
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Россия, Москва
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 20 000 за человека
Рождественский уикенд в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественский уикенд в Москве
Москва
5 янв
от 10 400 за человека
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
15 июня
17 авг
14 сен
3 ноя
13 990 за человека
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва
31 дек
от 23 750 за человека
Московская история за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Московская история за 7 дней
Москва
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 44 750 за человека
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни
Москва, метро Ховрино, 8:00
2 мая
4 мая
7 мая
9 мая
20 000 за человека
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Авторский тур
7 дней
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Пройти авторские тренинги от экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки
Москва, 14:00, точное место сбора сообщит организа...
3 ноя
40 000 за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
9 мая
25 мая
8 июня
15 июня
15 900 за человека
Один день в Москве: «Московские тайны космических глубин»
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Один день в Москве: «Московские тайны космических глубин»
В зависимости от типа выбранного билета
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 4 570 за человека
Московский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский уикенд
Москва
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 15 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Мой московский май на 6 дней
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Мой московский май на 6 дней
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.
  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Мой московский май на 6 дней
    Отличная организация тура. Супер!
  • И
    Игорь
    25 мая 2023
    Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
    Это был "наш" первый опыт путешествия с туристическим агентством и мы остались очень доволен. Обязательно обратимся к вам и в следующий раз! Все экскурсии были интересными и информативными. Благодарю сотрудников фирмы за рекомендации и помощь в организации тура.
  • А
    Анастасия
    6 мая 2023
    Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
    Тур нам очень понравился. . Организация была отличная. Экскурсоводы везде знающие. И умеющие преподнести информацию не только взрослым, но и школьникам. Все заявленные экскурсии прошли на высоте. Даже в Кремле. Не смотря на происшествия в ночь на 3 мая. Экскурсия состоялась. жаль только, что Красная площадь была перекрыта и не удалось на ней побывать. . Отель тоже очень понравился. Номер просто огромный. Все удобства. Очень чисто. Убрали и меняли полотенца каждый день. Каждый день добавляли пакетики чая, сахар, шампунь и мыло. Так же понравились завтраки _ шведский стол. Кафе чистое и уютное. Вежливые официанты. Иногда ужинали тоже там. Спасибо большое за тур. Думаем, в следующем году опять воспользоваться вашими услугами для путешествия по России.
  • Е
    Елена
    28 апреля 2023
    Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
    Здравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии были интересными. Дни были солнечными и тёплыми.
    Здравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии были

Ответы на вопросы от путешественников по Москве

Самые популярные туры в Москве
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Рождественский экспромт в Москве
  2. Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
  3. Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
  4. Москва люкс на Рождество
  5. Московская история за 3 дня
Что посмотреть в Москве
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Воробьевы Горы
  2. Москва-Сити
  3. Третьяковская галерея
  4. Тульский Кремль
  5. Ростовский кремль
  6. Ипатьевский монастырь
Сколько стоит тур в Москве в апреле 2024
Сейчас в Москве можно забронировать 92 тура от 2 590 ₽ до 96 600 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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