О Олеся «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

О Ольга Мой московский май на 6 дней Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

С Сергей «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Н Наталья Мой московский май на 6 дней Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

Т Татьяна Мой московский май на 6 дней Отличная организация тура. Супер!

И Игорь Московский калейдоскоп. Тур выходного дня Это был "наш" первый опыт путешествия с туристическим агентством и мы остались очень доволен. Обязательно обратимся к вам и в следующий раз! Все экскурсии были интересными и информативными. Благодарю сотрудников фирмы за рекомендации и помощь в организации тура.

А Анастасия Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня Тур нам очень понравился. . Организация была отличная. Экскурсоводы везде знающие. И умеющие преподнести информацию не только взрослым, но и школьникам. Все заявленные экскурсии прошли на высоте. Даже в Кремле. Не смотря на происшествия в ночь на 3 мая. Экскурсия состоялась. жаль только, что Красная площадь была перекрыта и не удалось на ней побывать. . Отель тоже очень понравился. Номер просто огромный. Все удобства. Очень чисто. Убрали и меняли полотенца каждый день. Каждый день добавляли пакетики чая, сахар, шампунь и мыло. Так же понравились завтраки _ шведский стол. Кафе чистое и уютное. Вежливые официанты. Иногда ужинали тоже там. Спасибо большое за тур. Думаем, в следующем году опять воспользоваться вашими услугами для путешествия по России.