Туры на 3 дня в Москве

Найдено 36 туров в категории «3-дневные туры» в Москве, цены от 9 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
12 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 13 500 за человека
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
18 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 9 800 за человека
Покажите нам Москву, москвичи
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 20 500 за человека
Московская история за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московская история за 4 дня
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 26 000 за человека
Московская история за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московская история за 3 дня
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 050 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 3 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 050 за человека
Покажите нам Москву, москвичи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Московский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский уикенд
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 700 за человека
Московский сюжет
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский сюжет
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Московские каникулы на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московские каникулы на 4 дня
Начало: Москва
28 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 26 050 за человека
Я шагаю по Москве. Сокращённая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Сокращённая программа
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 800 за человека
Новогодний тур в Москву на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 15 700 за человека
Новогодний тур в Москву на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 13 500 за человека
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 20 000 за человека
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 16 050 за человека
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
1 дек в 10:00
4 дек в 10:00
от 13 500 за человека
Москва люкс на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Рождество
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 21 800 за человека
Новогодний сюжет в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 22 000 за человека
Новогодняя столица - Москва
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя столица - Москва
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 13 300 за человека
Новогодний экспромт в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний экспромт в Москве
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 9 250 за человека
Рождественский экспромт в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественский экспромт в Москве
Начало: Москва
4 янв в 10:00
от 13 200 за человека
Рождественское конфетти в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественское конфетти в Москве
Начало: Москва
5 янв в 10:00
от 14 650 за человека
Рождественский уикенд в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественский уикенд в Москве
Начало: Москва
5 янв в 10:00
от 10 400 за человека
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 23 750 за человека
Московский майский калейдоскоп. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский майский калейдоскоп. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
от 16 050 за человека
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Москва
от 20 000 за человека
Московская история. Экскурсионный тур на 4 дня
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московская история. Экскурсионный тур на 4 дня
Начало: Москва
21 700 за человека
Московский сюжет за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский сюжет за 3 дня
Начало: Москва
от 14 350 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Начало: Москва
от 20 950 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
Начало: Москва
от 15 300 за человека
Путешествие в Москву на День Победы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Москву на День Победы
Начало: Россия, Москва
от 20 000 за человека
В Москву на День Победы. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Москву на День Победы. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
от 16 050 за человека
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950 за человека
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Богданова
    9 мая 2024
    Новогодние встречи в Москве на 4 дня
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Новогодние встречи в Москве на 4 дня
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
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    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Новогодний тур в Москву на 3 дня
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
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    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Я шагаю по Москве. Сокращённая программа
    Отличная организация тура. Супер!
  • И
    Игорь
    25 мая 2023
    Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
    Это был "наш" первый опыт путешествия с туристическим агентством и мы остались очень доволен. Обязательно обратимся к вам и в следующий раз! Все экскурсии были интересными и информативными. Благодарю сотрудников фирмы за рекомендации и помощь в организации тура.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2023
    Московский майский калейдоскоп. Тур выходного дня
    Спасибо, получили массу положительных эмоций от поездки!
  • А
    Анастасия
    6 мая 2023
    Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
    Тур нам очень понравился. . Организация была отличная. Экскурсоводы везде знающие. И умеющие преподнести информацию не только взрослым, но и
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    школьникам. Все заявленные экскурсии прошли на высоте. Даже в Кремле. Не смотря на происшествия в ночь на 3 мая. Экскурсия состоялась. жаль только, что Красная площадь была перекрыта и не удалось на ней побывать. . Отель тоже очень понравился. Номер просто огромный. Все удобства. Очень чисто. Убрали и меняли полотенца каждый день. Каждый день добавляли пакетики чая, сахар, шампунь и мыло. Так же понравились завтраки _ шведский стол. Кафе чистое и уютное. Вежливые официанты. Иногда ужинали тоже там. Спасибо большое за тур. Думаем, в следующем году опять воспользоваться вашими услугами для путешествия по России.

  • Е
    Елена
    28 апреля 2023
    Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
    Здравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии были интересными. Дни были солнечными и тёплыми.
    Здравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии былиЗдравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии были
  • С
    Светлана
    10 января 2023
    Новогодние встречи в Москве на 4 дня
    В целом тур интересный (с 03.01.- 06.01.2023). Есть замечания по времени начала экскурсий, например, Москва- Сити в 17-30, пока добрались
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    уже сильно стемнело, и Москва предстала пред нами с полной темноте, а как было хорошо, постепенно погружаться в вечер! А остальное все было здорово. На Мосфильм, также, пока прошли, уже стемнело, да и мест на съемочной площадке посетили мало, кажется, ещё можно найти, что показать, рассказать!? Жаль, что посещение Кремля организовано на 07.01., когда многие гости столицы уже начинают разъезжаться по своим городам, и не могут посетить это замечательное место. Отлично было организовано прослушивание аудио- гидом пешая прогулка по улочкам города до Третьяковской галереи, все слышно и понятно, не надо,, прижиматься,, к гиду, чтобы расслышать информацию. А вот в самой галереи интереснее использовать наушники с,, живым,, гидом, потому, что многие картины без номеров, и ещё нам не хватило времени обойти и половины залов галереи, т. к. к выставке пришли около 16-00, пока гардероб, туалет и т. д. закрытие в 18-00. Общее впечатление о туре хорошее, программа интересная, откорректируйте время посещения.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «3-дневные туры»

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  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "3-дневные туры" можно забронировать 36 авторских туров от 9 250 до 26 050. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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