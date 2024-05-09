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Авторский тур
3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
12 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
18 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 9 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 20 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московская история за 4 дня
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московская история за 3 дня
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 4 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва - день за днем. Путешествие за 3 дня
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский уикенд
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский сюжет
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Начало: Москва
28 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 26 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Я шагаю по Москве. Сокращённая программа
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 11 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 16 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
1 дек в 10:00
4 дек в 10:00
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва люкс на Рождество
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя столица - Москва
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 13 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний экспромт в Москве
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 9 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественский экспромт в Москве
Начало: Москва
4 янв в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественское конфетти в Москве
Начало: Москва
5 янв в 10:00
от 14 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественский уикенд в Москве
Начало: Москва
5 янв в 10:00
от 10 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 23 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
от 16 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московский майский калейдоскоп. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Москва
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Московская история. Экскурсионный тур на 4 дня
Начало: Москва
21 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Начало: Москва
от 14 350₽ за человека
Авторский тур
4 дня
от 20 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
от 15 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в Москву на День Победы
Начало: Россия, Москва
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Москву на День Победы. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
от 16 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББогданова9 мая 2024Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна29 февраля 2024Отличная организация тура. Супер!
- ИИгорь25 мая 2023Это был "наш" первый опыт путешествия с туристическим агентством и мы остались очень доволен. Обязательно обратимся к вам и в следующий раз! Все экскурсии были интересными и информативными. Благодарю сотрудников фирмы за рекомендации и помощь в организации тура.
- ТТатьяна10 мая 2023Спасибо, получили массу положительных эмоций от поездки!
- ААнастасия6 мая 2023Тур нам очень понравился. . Организация была отличная. Экскурсоводы везде знающие. И умеющие преподнести информацию не только взрослым, но и
- ЕЕлена28 апреля 2023Здравствуйте, Большая Страна! Спасибо большое за тур! Всё было спокойно, уютно и достойно! Все экскурсии были интересными. Дни были солнечными и тёплыми.
- ССветлана10 января 2023В целом тур интересный (с 03.01.- 06.01.2023). Есть замечания по времени начала экскурсий, например, Москва- Сити в 17-30, пока добрались
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «3-дневные туры»
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