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уже сильно стемнело, и Москва предстала пред нами с полной темноте, а как было хорошо, постепенно погружаться в вечер! А остальное все было здорово. На Мосфильм, также, пока прошли, уже стемнело, да и мест на съемочной площадке посетили мало, кажется, ещё можно найти, что показать, рассказать!? Жаль, что посещение Кремля организовано на 07.01., когда многие гости столицы уже начинают разъезжаться по своим городам, и не могут посетить это замечательное место. Отлично было организовано прослушивание аудио- гидом пешая прогулка по улочкам города до Третьяковской галереи, все слышно и понятно, не надо,, прижиматься,, к гиду, чтобы расслышать информацию. А вот в самой галереи интереснее использовать наушники с,, живым,, гидом, потому, что многие картины без номеров, и ещё нам не хватило времени обойти и половины залов галереи, т. к. к выставке пришли около 16-00, пока гардероб, туалет и т. д. закрытие в 18-00. Общее впечатление о туре хорошее, программа интересная, откорректируйте время посещения.