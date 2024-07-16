1 день

Среда. Экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галерея

Самостоятельное прибытие в отель.

Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату.

Гарантированное размещение после 15:00.

Если вы приехали раньше, свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

15:00 Встреча с гидом у выхода ст. м. Третьяковская.

До места встречи вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату — 1 000 руб. /машина.

15:00-18:00 Экскурсия по Замоскворечью и Третьяковская галерея (входные билеты).

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.