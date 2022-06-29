12.00 Пешеходная экскурсия «Москва древняя».
Экскурсия по историческому центру Москвы невозможна без Красной Площади.
Красная площадь, Храм Василия Блаженного, Александровский сад, Манежная площадь, прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинике — всё это предстоит увидеть во время экскурсии по историческому центру Москвы.
Вы услышите рассказ о Кремлевской стене и башнях, прогуляетесь по знаменитой Никольской улице.
За доп. плату предлагается (1350 руб. взрослый, 1150 руб. ребенок до 16 лет):
12.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»: Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями - 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство Церкови Усекновения Главы Иоанна Предтечи – одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
12.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва...
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины...
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой...
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
За доп. плату предлагается (1850 руб. взрослый, 1550 руб. ребенок до 16 лет):
15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА — СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
За доп. плату предлагается (1000 руб. взрослый, 1000 руб. ребенок до 16 лет):
10.00 Пешеходная экскурсия «Забытая Москва» с посещением Покровского монастыря.
Вы пройдете по «другой Москве» — бывшей Рогожской заставе, полюбуетесь удивительной пешеходной улицей Школьная, затерявшейся в центре мегаполиса, здесь сохранился уголок застройки Москвы XIX века.
Посетите Покровский женский монастырь.
В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны Московской - святой Русской православной церкви.
Люди идут к ней за утешением, исцелением и надеждой. «Приходите ко мне и просите о помощи. Не оставлю в стороне Ваши молитвы» - говорила Матрона при жизни.
Ещё одна святыня монастыря икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной Матроны.
09.30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики.
Вам представится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города...
Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.
В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Заезды: 11.05.2022-28.12.2022.
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Заря
|2-местный номер стандартный
|15 300.00 руб.
|Заря
|1-местный номер стандартный
|23 300.00 руб.
|Заря
|2-местный номер стандартный
14 900.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Заря
|2-местный номер стандартный
15 300.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Заря
|2-местный номер стандартный
15 300.00 руб.
Доп. место Взрослый
|Космос
|2-местный номер стандартный
|17 000.00 руб.
|Космос
|1-местный номер стандартный
|24 850.00 руб.
|Космос
|2-местный номер стандартный
16 200.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Космос
|2-местный номер стандартный
16 600.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Космос
|2-местный номер стандартный
16 800.00 руб.
Доп. место
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
Стоимость дополнительных экскурсий: