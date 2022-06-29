Красота и величие Москвы

Прогулка по Москве невозможна без Красной Площади

Прогулка по Москве невозможна без Красной Площади.

Красная площадь, Храм Василия Блаженного, Александровский сад, Манежная площадь, прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинике — всё это предстоит увидеть во время экскурсии по историческому центру Москвы. Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней. Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
Красота и величие Москвы
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Что вас ожидает 🤩

Покровский женский монастырь
Покровский женский монастырь
В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны Московской — святой Русской православной церкви
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ
Московский Кремль
Московский Кремль
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля
Московский Голливуд
Московский Голливуд
Перед Вами откроет двери музей киностудии Мосфильм, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по историческому центру Москвы

12.00 Пешеходная экскурсия «Москва древняя».

Экскурсия по историческому центру Москвы невозможна без Красной Площади. 

Красная площадь, Храм Василия Блаженного, Александровский сад, Манежная площадь, прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинике  — всё это предстоит увидеть во время экскурсии по историческому центру Москвы. 

Вы услышите рассказ о Кремлевской стене и башнях, прогуляетесь по знаменитой Никольской улице.

Экскурсия по историческому центру МосквыЭкскурсия по историческому центру МосквыЭкскурсия по историческому центру МосквыЭкскурсия по историческому центру Москвы
2 день

Свободный день

За доп. плату предлагается (1350 руб. взрослый, 1150 руб. ребенок до 16 лет): 

12.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»: Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника. 

Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю. 

Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями - 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного. 

На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века. 

Вы побываете на Сытном дворе. 

Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы). 

Оцените совершенство Церкови Усекновения Главы Иоанна Предтечи – одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»

12.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи. 

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. 

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва... 

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины... 

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества. 

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой... 

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи. 

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. 

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить. 

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
4 день

Свободный день

За доп. плату предлагается (1850 руб. взрослый, 1550 руб. ребенок до 16 лет): 

15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. 

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. 

Павильоны, натурные площадки. 

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве

10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА —  СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля. 

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы. 

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ. 

Территория Кремля. 

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России. 

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! 

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. 

Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля. 

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России. 

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней. 

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры. 

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

Автобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по Москве
6 день

Свободный день

За доп. плату предлагается (1000 руб. взрослый, 1000 руб. ребенок до 16 лет): 

10.00 Пешеходная экскурсия «Забытая Москва» с посещением Покровского монастыря. 

Вы пройдете по «другой Москве» — бывшей Рогожской заставе, полюбуетесь удивительной пешеходной улицей Школьная, затерявшейся в центре мегаполиса, здесь сохранился уголок застройки Москвы XIX века. 

Посетите Покровский женский монастырь. 

В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны Московской - святой Русской православной церкви. 

Люди идут к ней за утешением, исцелением и надеждой. «Приходите ко мне и просите о помощи. Не оставлю в стороне Ваши молитвы» - говорила Матрона при жизни. 

Ещё одна святыня монастыря икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной Матроны.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Тайны и легенды ВДНХ

09.30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ. 

Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики. 

Вам представится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города... 

Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета. 

В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.

Тайны и легенды ВДНХТайны и легенды ВДНХТайны и легенды ВДНХТайны и легенды ВДНХ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Заезды:  11.05.2022-28.12.2022.

ГостиницаРазмещениеЦена
Заря                  2-местный номер стандартный15 300.00 руб.
Заря1-местный номер стандартный23 300.00 руб.
Заря2-местный номер стандартный

14 900.00 руб.

Осн. место Ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

15 300.00 руб.

Доп. место Ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

15 300.00 руб.

Доп. место Взрослый

Космос2-местный номер стандартный17 000.00 руб.
Космос1-местный номер стандартный24 850.00 руб.
Космос2-местный номер стандартный

16 200.00 руб.

Доп. место Ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

16 600.00 руб.

Осн. место Ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

16 800.00 руб.

Доп. место

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты в Москву
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Дополнительно (по желанию)
  • Билеты в московские театры и концертные залы;
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии;
  • Трансфер аэропорт — гостиница (за машину) 3 700.00 руб.;
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: (за машину) 2 500.00 руб.;
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: (за машину) 2 500.00 руб.;
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07ч00 мин 1 000.00 руб.;
Стоимость дополнительных экскурсий

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • вторник
    12.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»;
    1350 руб. взрослый;
    1150 руб. ребенок до 16 лет.
  • четверг
    14.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм;
    1850 руб. взрослый;
    1650 руб. ребенок до 16 лет.
  • суббота
    10.00 Пешеходная экскурсия «Забытая Москва» с посещением Покровского монастыря;
    1000 руб. взрослый;
    1000 руб. ребенок до 16 лет.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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