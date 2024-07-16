1 день

Понедельник. Московский Кремль

Самостоятельное прибытие в отель.

Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату.

Гарантированное размещение после 15:00.

Если вы приехали раньше, свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

13:45 Встреча с гидом в Александровском саду у касс Московского Кремля (ст. м. Александровский сад) — до места встречи вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места отправления за доп. плату — 1 000 руб. /машина.

14:00-15:30 Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного собора.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.