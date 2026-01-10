Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Программа по снятию стресса психотерапией и телесными практиками.

Место проведения п. Мостовской, Краснодарского края.

Стоимость указана на одного человека за три дня.

Даты можно менять через сообщения мне. Тур индивидуальный, кроме Вас никого не будет.

Суть терапии:

1. Вы приезжаете в уединённое место в частном секторе

2. живёте в отдельном домике в тишине и покое без соседей за стеной

3. принимаете успокаивающие аюрведические процедуры по 2 часа в день:

промасливание всего тела и головы тёплыми лечебными маслами

пропаривание в кедровой бочке с паром насыщенным лавандой для расслабления

проливание тёплого масла на лоб для перезагрузки мозга

горячие аппликации с лечебным маслом для расслабления мышц

закапывание лечебного масла в нос для прояснения и успокоения ума

4. принимаете йодобромные ванны перед сном (20 минут в день) для снятия усталость и тревожности

5. купаетесь в бассейнах с горячей водой под открытым небом, на нескольких термальных базах

6. проходите психологическую терапию у клинического психолога с государственной аккредитацией, работающего в государственной поликлинике (1 час в день).

7. ходите пешком по лесу на речку и прогуливаетесь по мощёным тротуарам в тишине посёлка

8. спите под тяжёлым одеялом, которое помогает легко заснуть и спать спокойно

9. делаете дыхательные упражнения для активации спокойствия в теле и уме

Весь этот комплекс отлично снимает стресс и успокаивает психику.

Методика проверена на сотнях гостей с 2017 года.

Цена 27.000 рублей на человека за три дня, без питания и термальных баз.

Цена за двоих на три дня будет 45.000 рублей, без питания и термальных бассейнов.

В цену входит индивидуальное проживание (кроме Вас никого не будет), 2 часа аюрведических процедур, йодобромная ванна, 1 час психологической консультации в день для каждого.

Приезжайте к нам на ментальную перезагрузку!