Мои заказы

Аюрведа на термах: Индивидуальный тур

Индивидуальный тур для двух человек (цена 20 000 руб.)
Аюрведа на термах: Индивидуальный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Аюрведа на термах: Индивидуальный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Аюрведа на термах: Индивидуальный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Программа по снятию стресса психотерапией и телесными практиками.

Место проведения п. Мостовской, Краснодарского края.

Стоимость указана на одного человека за три дня.

Если вас двое, то напишите мне в чат, я исправлю стоимость на 45.000 р за три дня.

Даты можно менять через сообщения мне. Тур индивидуальный, кроме Вас никого не будет.

Суть терапии:

1. Вы приезжаете в уединённое место в частном секторе

2. живёте в отдельном домике в тишине и покое без соседей за стеной

3. принимаете успокаивающие аюрведические процедуры по 2 часа в день:

  • промасливание всего тела и головы тёплыми лечебными маслами

  • пропаривание в кедровой бочке с паром насыщенным лавандой для расслабления

  • проливание тёплого масла на лоб для перезагрузки мозга

  • горячие аппликации с лечебным маслом для расслабления мышц

  • закапывание лечебного масла в нос для прояснения и успокоения ума

4. принимаете йодобромные ванны перед сном (20 минут в день) для снятия усталость и тревожности

5. купаетесь в бассейнах с горячей водой под открытым небом, на нескольких термальных базах

6. проходите психологическую терапию у клинического психолога с государственной аккредитацией, работающего в государственной поликлинике (1 час в день).

7. ходите пешком по лесу на речку и прогуливаетесь по мощёным тротуарам в тишине посёлка

8. спите под тяжёлым одеялом, которое помогает легко заснуть и спать спокойно

9. делаете дыхательные упражнения для активации спокойствия в теле и уме

Весь этот комплекс отлично снимает стресс и успокаивает психику.

Методика проверена на сотнях гостей с 2017 года.

Цена 27.000 рублей на человека за три дня, без питания и термальных баз.

Если вас двое, то напишите мне, я исправлю стоимость.

Цена за двоих на три дня будет 45.000 рублей, без питания и термальных бассейнов.

Даты можно менять пода Ваш запрос.

В цену входит индивидуальное проживание (кроме Вас никого не будет), 2 часа аюрведических процедур, йодобромная ванна, 1 час психологической консультации в день для каждого.

Приезжайте к нам на ментальную перезагрузку!

Программа тура по дням

1 день

День 1

  • массаж тёплыми лечебными маслами всего тела, включая голову и стопы

  • пропаривание в кедровой бочке с паром насыщенным лавандой

  • проливание тёплого масла на лоб (широдхара) для перезагрузки мозга

  • горячие аппликации с лечебным маслом для расслабления мышц

  • закапывание лечебного масла в нос для прояснения и успокоения ума

  • йодобромная ванна

  • психологическая консультация

  • прогулка по лесу к реке

  • купание в бассейне с лечебной горячей водой под открытым небом

День 1День 1День 1
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День 2

  • массаж тёплыми лечебными маслами всего тела, включая голову и стопы

  • пропаривание в кедровой бочке с паром насыщенным лавандой

  • проливание тёплого масла на лоб (широдхара) для перезагрузки мозга

  • горячие аппликации с лечебным маслом для расслабления мышц

  • закапывание лечебного масла в нос для прояснения и успокоения ума

  • йодобромная ванна

  • психологическая консультация

  • прогулка по лесу к реке

  • купание в бассейне с лечебной горячей водой под открытым небом

День 2День 2
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

День 3

  • массаж тёплыми лечебными маслами всего тела, включая голову и стопы

  • пропаривание в кедровой бочке с паром насыщенным лавандой

  • проливание тёплого масла на лоб (широдхара) для перезагрузки мозга

  • горячие аппликации с лечебным маслом для расслабления мышц

  • закапывание лечебного масла в нос для прояснения и успокоения ума

  • йодобромная ванна

  • психологическая консультация

  • прогулка по лесу к реке

  • купание в бассейне с лечебной горячей водой под открытым небом

День 3День 3
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в апартаментах
  • Аюрведические процедуры (2 часа в день)
  • Психологическая консультация (1 час в день)
  • Йодобромная ванна (20 мин в день)
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты, трансфер, такси, вход на термальные базы, вкусности на полдник
  • Походы по местности, катание на лошади и квадроцикле, психологическая консультация, пилатес
  • Третий человек в номер (возможно заселить с доплатой от 1 до 5 тыс. руб.)
  • Питание в различных кафе посёлка или самостоятельная готовка в апартаментах (посуда есть, Магнит, шаурма, пиццерия в 5 минутах ходьбы)
О чём нужно знать до поездки

Аюрведические процедуры основаны на маслах, важно не иметь аллергии на них.

Города в пределах пяти часов езды на машине до нас: Краснодар, Ростов на Дону, Минеральные воды, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Ставрополь, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Горячий ключ, Майкоп, Армавир, Курганинск, Лабинск, Белореченск, Апшеронск, Черкесск, Карачаевск.

Пожелания к путешественнику

На туре не употребляют алкоголь.

Курение за пределами территории проживания.

Женщинам нужно посчитать дни отсутствия менструации.

Инвалидов с ограниченными возможностями размещать не получится.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Дмитрий, я сертифицированным специалистом по аюрведе и клинический психолог с гос. аккредитацией. Провожу туры по аюрведе с 2017 года. Изначально туры проходили в Сочи, в йога отеле. С 2022 года я переехал
читать дальшеуменьшить

в п. Мостовской, Краснодарского края и начал делать туры здесь. В среднем 2-3 тура в месяц для 2-3 взрослых человек. Проведено примерно 200+ туров за 8 лет работы. п. Мостовской славится базами отдыха с термальной водой под открытым небом. В нём тихо, спокойно, вся городская инфраструктура граничит с близостью предгорья. Указанная стоимость 20.000р за двоих гостей: проживание и процедуры, (три дня, две ночи). Питание и вход на термы оплачивается Вами отдельно. Можно приехать и одному, тогда цена будет 13.500р. Если вы соло турист, то напишите мне даты приезда, и я изменю цену в эти даты. Тогда Вы сможете оплатить тур по этой цене. Либо можно втроём, тогда доплата за третьего гостя 2.000 р., если без процедур и 5.000 р. с процедурами. На туре Вы будете без других туристов, всё внимание Вам! Отдых у нас – это сочетание: •аюрведических процедур по поддержке тела и духа •купания в бассейнах с целебной горячей водой под открытым небом •парение в кедровой бочке и бане на дровах •проживания в уютном домике без соседей за стеной На нашем туре мы уделяем особое внимание ментальной и физической перезагрузке гостей. Здесь вы сможете отдохнуть от рутинных дней, стресса и усталости. Массаж тёплым маслом с травами, проливание тёплого молока с маслом на лоб и пропаривание в кедровой бочке позволят расслабиться телу. А тихое место, вкусная еда и купание в термах помогут успокоить ум и уравновесить нервную систему. Наши путешествия для тех, кто хочет получить максимум пользы для здоровья ума и тела за короткий срок. На туре только вы и максимум внимания тоже только вам!

от 27 000 ₽ за человека