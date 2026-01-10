Описание тура
Программа по снятию стресса психотерапией и телесными практиками.
Место проведения п. Мостовской, Краснодарского края.
Стоимость указана на одного человека за три дня.
Если вас двое, то напишите мне в чат, я исправлю стоимость на 45.000 р за три дня.
Даты можно менять через сообщения мне. Тур индивидуальный, кроме Вас никого не будет.
Суть терапии:
1. Вы приезжаете в уединённое место в частном секторе
2. живёте в отдельном домике в тишине и покое без соседей за стеной
3. принимаете успокаивающие аюрведические процедуры по 2 часа в день:
промасливание всего тела и головы тёплыми лечебными маслами
пропаривание в кедровой бочке с паром насыщенным лавандой для расслабления
проливание тёплого масла на лоб для перезагрузки мозга
горячие аппликации с лечебным маслом для расслабления мышц
закапывание лечебного масла в нос для прояснения и успокоения ума
4. принимаете йодобромные ванны перед сном (20 минут в день) для снятия усталость и тревожности
5. купаетесь в бассейнах с горячей водой под открытым небом, на нескольких термальных базах
6. проходите психологическую терапию у клинического психолога с государственной аккредитацией, работающего в государственной поликлинике (1 час в день).
7. ходите пешком по лесу на речку и прогуливаетесь по мощёным тротуарам в тишине посёлка
8. спите под тяжёлым одеялом, которое помогает легко заснуть и спать спокойно
9. делаете дыхательные упражнения для активации спокойствия в теле и уме
Весь этот комплекс отлично снимает стресс и успокаивает психику.
Методика проверена на сотнях гостей с 2017 года.
Цена 27.000 рублей на человека за три дня, без питания и термальных баз.
В цену входит индивидуальное проживание (кроме Вас никого не будет), 2 часа аюрведических процедур, йодобромная ванна, 1 час психологической консультации в день для каждого.
Приезжайте к нам на ментальную перезагрузку!
Программа тура по дням
День 1
массаж тёплыми лечебными маслами всего тела, включая голову и стопы
пропаривание в кедровой бочке с паром насыщенным лавандой
проливание тёплого масла на лоб (широдхара) для перезагрузки мозга
горячие аппликации с лечебным маслом для расслабления мышц
закапывание лечебного масла в нос для прояснения и успокоения ума
йодобромная ванна
психологическая консультация
прогулка по лесу к реке
купание в бассейне с лечебной горячей водой под открытым небом
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в апартаментах
- Аюрведические процедуры (2 часа в день)
- Психологическая консультация (1 час в день)
- Йодобромная ванна (20 мин в день)
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты, трансфер, такси, вход на термальные базы, вкусности на полдник
- Походы по местности, катание на лошади и квадроцикле, психологическая консультация, пилатес
- Третий человек в номер (возможно заселить с доплатой от 1 до 5 тыс. руб.)
- Питание в различных кафе посёлка или самостоятельная готовка в апартаментах (посуда есть, Магнит, шаурма, пиццерия в 5 минутах ходьбы)
О чём нужно знать до поездки
Аюрведические процедуры основаны на маслах, важно не иметь аллергии на них.
Города в пределах пяти часов езды на машине до нас: Краснодар, Ростов на Дону, Минеральные воды, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Ставрополь, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Горячий ключ, Майкоп, Армавир, Курганинск, Лабинск, Белореченск, Апшеронск, Черкесск, Карачаевск.
Пожелания к путешественнику
На туре не употребляют алкоголь.
Курение за пределами территории проживания.
Женщинам нужно посчитать дни отсутствия менструации.
Инвалидов с ограниченными возможностями размещать не получится.