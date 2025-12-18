Новогодние каникулы на ранчо в Подмосковье с анимацией и банкетом
Поучаствовать в мастер-классах, играх и фотосессии, покататься верхом, попробовать фермерские сыры
Приглашаем вас проводить старый и встретить новый год в деревне.
Здесь, посреди леса и полей, в воздухе, как в детстве, витает ощущение волшебства, под ногами хрустит снег, а мы подготовили уютные читать дальше
номера и коттеджи. В планах на зимние каникулы — большая развлекательная программа для всех возрастов. Днём — мастер-классы, игры, встречи с животными, катание на лошадях, горке, катке.
В новогоднюю ночь — застолье с поздравлением Дедом Морозом и Снегурочкой и фейерверком, а на память — яркие кадры и подарки.
Включены согревающие напитки, завтраки, сырная дегустация — всё сделано из органических продуктов с местной фермы.
Вы также сможете добавить тепла, посетив баню с купелью у реки, или расслабиться в экоспа с процедурами на основе натуральных ингредиентов или на массаже.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
1 день
Согревающий напиток для взрослых, программа и подарки для детей
При заезде взрослых ждёт согревающий приветственный напиток, а детей — анимационная программа и подарки.
2 день
Фотосессия, мастер-классы, сырная дегустация, прогулка по ферме и верхом, новогодние кино и банкет
Греемся напитками и отправляемся за яркими кадрами в новогоднюю фотозону. Затем — насыщенный день: состоятся семейные мастер-классы, дегустация местных сыров, прогулка по ферме с животными. Далее покатаемся на лошадях, посмотрим фильм с попкорном, а вечером соберёмся на праздничный банкет с шоу-программой. Предусмотрены специальное меню из фермерских и органических продуктов, поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно, фейерверк.
3 день
Уличные игры и гулянья, катание с ледяной горки и на музыкальном катке
Начинаем год с позднего бранча с игристым. А потом веселимся! В программе: детский квест-ёлка, битва на снежках, уличные гулянья, конкурс снеговиков. Завершим день катанием с ледяной горки и на музыкальном катке.
4 день
Настольные игры, розыгрыш призов
После завтрака проведём турнир по настольным играм и розыгрыш призов, а затем попрощаемся. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
133 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, новогодний банкет
Шоу-программа, фейерверк, поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой в новогоднюю ночь
Ежедневная праздничная программа для детей и взрослых
Музыкальный каток и ледяная горка (инвентарь бесплатно)
Вечерние программы, конкурсы, розыгрыши, подарки детям
Что не входит в цену
Проезд до/от места проживания
Обеды, ужины - 2000 ₽ средний чек в ресторане отеля
По желанию:
Баня у реки с купелью
Экоспа с процедурами на основе натуральных ингредиентов
Массаж и парение
Индивидуальное поздравление Дедом Морозом или Снегурочкой
Семейная фотосессия
Услуги няни
Катание на снегоходе
Стоимость указана минимальная при 2-местном проживании. Финальная стоимость зависит от выбранного типа размещения и количества гостей. Перед бронированием необходимо связаться с организатором, чтобы уточнить наличие номеров/домов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московская область, Можайский район, деревня Алексеевка, 14:00
Завершение: Московская область, Можайский район, деревня Алексеевка, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Можайске
Наше ранчо расположено в живописном Можайском районе Подмосковья в окружении полей и леса с выходом к реке и пруду, оборудованному для трофейной рыбалки. Сейчас это агротуристический комплекс с комфортными гостевыми домами, а начиналось всё с фермы. Но, как и прежде, здесь царит дух размеренной сельской жизни, гуляют довольные коты, а гости приезжают, чтобы насладиться гостеприимством фермы и очарованием её обитателей.
