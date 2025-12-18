читать дальше

номера и коттеджи. В планах на зимние каникулы — большая развлекательная программа для всех возрастов. Днём — мастер-классы, игры, встречи с животными, катание на лошадях, горке, катке.



В новогоднюю ночь — застолье с поздравлением Дедом Морозом и Снегурочкой и фейерверком, а на память — яркие кадры и подарки.



Включены согревающие напитки, завтраки, сырная дегустация — всё сделано из органических продуктов с местной фермы.



Вы также сможете добавить тепла, посетив баню с купелью у реки, или расслабиться в экоспа с процедурами на основе натуральных ингредиентов или на массаже.