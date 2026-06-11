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Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново

Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
В 50 км от Орла вы посетите бывший центр свободолюбивых вятичей и увидите место, хранившее память о первых попытках христианизации.

Послушаете о мощнейшей цитадели орловской земли, что стояла на горе Самород, и узнаете, к каким реликвиям Лесков отправил героев «Левши». Также поговорим о судьбах литераторов в патриархальном Мценске и военной славе города в 20 веке.
5
15 отзывов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново

Описание экскурсии

Эпохи таинственного Мценска

Известный ещё со времён Птолемея он, тем не менее, до сих пор не раскрыл всех своих секретов. На встрече поговорим о спорах историков и краеведов вокруг самого топонима, о временах, когда здесь находился центр независимых вятичей, первых попытках крещения племени и месте, хранившем память о тех событиях. Я покажу былинную гору Самород с завораживающими панорамными видами, где стояла крепость, и расскажу о многочисленных нападениях, которые выдерживали стены цитадели.

Град Святого Николы

Так называли в старину богатый храмами и монастырями Мценск. Сегодня здесь находится более десяти православных церквей 17-20 вв. Вы осмотрите Вознесенский и Петропавловский храмы. А также узнаете о святынях, некоторым из которых уже около восьми столетий, и особых реликвиях, к которым в дореволюционные времена паломники съезжались с самых дальних уголков России.

Литературный Мценск

Местная летопись хранит моменты, когда здесь решались судьбы известных в литературном сообществе людей. Вы узнаете, что этот город — это еще и загадки «Леди Макбет Мценского уезда», что пытался разгадать Лесков, и святыни, на поклонение которым автор отправил тульских мастеров в «Левше». Вы увидите памятники Тургеневу и Фету, исторические места, усадьбы и здания, связанные с пребыванием и творчеством этих мастеров художественного слова.

Военная слава города

В городе рождения танковой гвардии вы посетите мемориал танкистам-первогвардейцам, а также другие комплексы, скверы и памятники, посвящённые подвигам защитников родины в Великой Отечественной войне.

Спасское-Лутовиново: родовое имение Тургенева (опционально)

При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева. Здесь вы погрузитесь в мир произведений писателя, узнаете о его биографии и увидеть подлинные вещи, принадлежавшие писателю и его семье. И попробуете ощутить атмосферу той эпохи, гуляя по дорожкам великолепного парка.

Организационные детали

  • Возможные дополнительные траты — только на билеты экскурсионного обслуживания при посещении музея-усадьбы Спасское-Лутовиново.
  • Если экскурсия проходит на вашем транспорте, то участников может быть больше 3 человек

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Мценске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 541 туриста
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «Вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом,
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областью и близлежащими регионами. Не люблю лекции и сухую подачу информации. Я за живое общение, в котором нет места всезнайству и академичности. В моих экскурсиях нет строгого плана — я всегда готов внести изменения по вашим пожеланиям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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3
2
1
Г
Дата посещения: 11 июн 2026
Все отлично. Очень понравилось. Андрей- компетентный гид. Интересная, познавательная экскурсия.
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нина
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает его дружеское отношение, увлеченный рассказ, знание множества интересных фактов, о которых мало что известно
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из доступных источников информации. Четыре часа пролетели совершенно незаметно. Мы остались в полном восторге от встречи с городом Мценском и замечательным экскурсоводом Андреем. Спасибо большое Андрею за прекрасно организованную и проведенную экскурсию.

Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает+2
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
Экскурсия по Мценску с Андреем - это прекрасно проведенное время со знающим, образованным, корректным собеседником. Располагает
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Н
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато теперь есть повод вернуться и опять встретиться и послушать Андрея Спасибо ему огромное!
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато+1
Просто великолепно! Нас так заворожил Мценск и рассказы Андрея, что до Спасского-Лутовиново мы не доехали:) Зато
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Юлия
Великолепная экскурсия, прошла на одном дыхании. Интересно, познавательно! Как приятно встречать людей, которые любят свой город и дело, которым занимаются!
Великолепная экскурсия, прошла на одном дыхании. Интересно, познавательно! Как приятно встречать людей, которые любят свой город
Великолепная экскурсия, прошла на одном дыхании. Интересно, познавательно! Как приятно встречать людей, которые любят свой город
Великолепная экскурсия, прошла на одном дыхании. Интересно, познавательно! Как приятно встречать людей, которые любят свой город
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Александра
Поездка с Андреем оказалась очень интересной и познавательной. Посмотрели усадьбу Спасское-Лутовиново, основные достопримечательности Мценска, в том числе литературные места, ради которых мы приехали. Андрей внимательно относился ко всем нашим просьбам
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и учитывал все пожелания, не было ощущения нехватки времени, всё успели посмотреть не спеша при сохранении насыщенной программы. Информация по всем объектам давалась исчерпывающе, совершенно очевидно, что Андрей профессионально подходит к изучению вопросов истории и культуры. Кроме того, Андрей дал нам много полезных советов по кафе и ресторанам, а также сувенирным магазинам.

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О
Потрясающая атмосферная экскурсия по древнему Мценску, кто бы мог подумать, что в тихом провинциальном городке в прошлом происходили такие грандиозные события. Огромное спасибо Андрею за интереснейший живой рассказ, не перегруженный
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сухими датами, а наполненный интересными историческими фактами и огромной любовью к родному краю. Он раскрыл нам много секретов и показал много "тайных" мест. А пригороды Мценска,не побоюсь этого слова - это красивейший уголок России. Надеемся приехать еще не один раз в этот чудесный край. еще раз Спасибо Андрею от нашей группы.

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от 13 381 ₽ за экскурсию