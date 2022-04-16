Три эпохи Наро-Фоминска

О главных памятниках и истории города в периоды царской, советской и современной России

Индивидуальная
В 70 км от столицы находится уютный городок с интересной историей и яркими достопримечательностями.

Я расскажу о старинной градообразующей фабрике, дореволюционной архитектуре казарм и организации быта рабочих.

Вы также узнаете о роли Наро-Фоминска в битве за Москву в 1941 году.

А у Никольского храма поговорим о его непростой судьбе и вспомним легенду о Наполеоне.
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
Три эпохи Наро-Фоминска
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Что вас ожидает

Наро-Фоминск фабричный

В историческом центре города вы прогуляетесь вдоль стен бывшего шелкового комбината, осмотрите фабричные корпуса и казармы для рабочих, построенные на рубеже 19-20 веков. У жилых домов и во дворах для служащих узнаете о так называемых ФУБРах, созданных в первые годы советской власти. Осмотрите впечатляющее мозаичное панно на стене одного из корпусов, выполненное в стиле соцреализм. А по пути я расскажу об истории предприятия, судьбах ее владельцев, быте рабочих и о том, какие изменения планируются на этой территории в будущем.

Город воинской славы

Отдельное внимание уделим периоду Великой Отечественной войны — вы узнаете, что происходило в городе в те времена и ценой каких усилий здесь остановили гитлеровские войска, рвущиеся к Москве.

Центральный храм Наро-Фоминска

И конечно, вы увидите одну из главных достопримечательностей города — Никольский храм, построенный на 40-летнюю годовщину войны 1812 года. Поговорим об истории церкви, предании о визите самого Наполеона и участи, постигшей обитель, как и многие другие святыни, в советский период.

Организационные детали

  • От Москвы до станции Нара можно доехать на электричке с Киевского вокзала или на 309 маршрутке от метро Саларьево. От станции Нара до точки начала экскурсии — пешком 15 минут.
  • Дополнительных расходов во время прогулки не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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