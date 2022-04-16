Что вас ожидает

Наро-Фоминск фабричный

В историческом центре города вы прогуляетесь вдоль стен бывшего шелкового комбината, осмотрите фабричные корпуса и казармы для рабочих, построенные на рубеже 19-20 веков. У жилых домов и во дворах для служащих узнаете о так называемых ФУБРах, созданных в первые годы советской власти. Осмотрите впечатляющее мозаичное панно на стене одного из корпусов, выполненное в стиле соцреализм. А по пути я расскажу об истории предприятия, судьбах ее владельцев, быте рабочих и о том, какие изменения планируются на этой территории в будущем.

Город воинской славы

Отдельное внимание уделим периоду Великой Отечественной войны — вы узнаете, что происходило в городе в те времена и ценой каких усилий здесь остановили гитлеровские войска, рвущиеся к Москве.

Центральный храм Наро-Фоминска

И конечно, вы увидите одну из главных достопримечательностей города — Никольский храм, построенный на 40-летнюю годовщину войны 1812 года. Поговорим об истории церкви, предании о визите самого Наполеона и участи, постигшей обитель, как и многие другие святыни, в советский период.

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