Программа тура по дням
Знакомство с Нарьян-Маром
После прилёта встречаемся в аэропорту и едем в гостиницу, чтобы немного перевести дух после дороги. А дальше — знакомство, техника безопасности и тёплое, вкусное начало нашего приключения на Севере: нас ждёт приветственный обед с блюдами местной кухни.
Затем мы отправимся на пешую прогулку по Нарьян-Мару с местным экскурсоводом: увидим город, услышим его истории, почувствуем атмосферу и заглянем в Пустозерский музей, чтобы чуть глубже понять этот край и его прошлое.
К вечеру вернёмся в гостиницу, а впереди будет спокойный северный вечер и первые впечатления от путешествия, которое только начинается.
- Трансфер до гостиницы
- Ночевка в гостинице (2-местные номера)
- Приветственный обед
- Пройдем примерно 5 км
В гости к оленям
Сегодня нас ждёт одно из самых ярких впечатлений путешествия — поездка в стойбище оленеводов, туда, где Север раскрывается по-настоящему. Мы отправимся из Нарьян-Мара по тундре на трэколе — вездеходе на шести огромных колёсах.
По пути сделаем остановку на чай. Здесь можно будет сделать красивые фотографии.
Затем приедем в настоящий чум к кочующей ненецкой семье. Нас ждёт тёплая встреча, знакомство с укладом жизни оленеводов и обед с блюдами национальной кухни: попробуем бульон, строганину, мясо, приготовленное прямо на печи, и традиционные оладьи.
Мы увидим, как устроена жизнь в тундре, покатаемся на оленьей упряжке и посидим у жаркой печки на оленьих шкурах, слушая истории о настоящем Севере.
К вечеру вернёмся в гостиницу, полные впечатлений от дня, который точно останется в памяти надолго.
- Катание на оленьей упряжке
- Обед с блюдами национальной кухни
- Поездка в стойбище оленеводов
Буран-День и путешествие в Пустозерск
Мы отправимся на настоящий северный праздник — Буран-День, одно из самых ярких событий Нарьян-Мара. Окунёмся в атмосферу драйва, скорости и веселья: увидим гонки на снегоходах и оленьих упряжках, заглянем на праздничные площадки, где можно будет попробовать местные деликатесы, посмотреть шоу-программу, примерить национальные костюмы, сделать яркие фотографии и просто почувствовать, как широко и душевно здесь умеют праздновать.
Для детей тоже будут игровые площадки и развлечения, так что интересно будет всем.
После праздника отправимся в Пустозерск на снегоходах с крытыми кибитками вместе с местным экскурсоводом. А те, кто захочет добавить в этот день ещё больше скорости и эмоций, смогут не ехать пассажиром, а самостоятельно управлять снегоходом (за дополнительную плату). По пути будем останавливаться в живописных местах, любоваться северными просторами и делать фотографии.
Нас ждёт знакомство с историей первого русского города за полярным кругом, которого уже нет на карте, но память о нём до сих пор живёт в этих суровых землях. Мы посетим памятные места Пустозерска, мыс Виселичный с монументом Хэбидя Тен и село Тельвиска — первую столицу Ненецкого округа.
К вечеру вернёмся в город, наполненные впечатлениями от очень насыщенного и по-настоящему северного дня.
- Праздник «Буран День»
- Экскурсия в Пустозерск
- Поездка на снегоходах с крытыми кибитками
Праздник оленеводов «Семянхат мерета»
Отправимся на праздник оленеводов «Семянхат мерета» — более камерный, душевный и по-настоящему тёплый по атмосфере. Здесь особенно хорошо чувствуется связь с традициями: можно увидеть местные состязания и народные игры, неспешно погулять по площадкам, сделать красивые фотографии и ещё глубже прочувствовать культуру ненецкого Севера.
На празднике будут работать сувенирные лавки: местные деликатесы, украшения, оленьи шкуры, варежки, перчатки, одежда из оленьего меха, шаманские бубны и другие северные вещи с настоящим местным характером.
А далее свободное время в городе — для отдыха, прогулок и собственных маленьких открытий в Нарьян-Маре.
Если погода и прогноз будут благоприятными, вечером отправимся на поиски северного сияния — за тем самым моментом, ради которого на Север хочется возвращаться снова и снова.
- Посещение праздника оленеводов
- Охота за северным сиянием
- Фотосессия с профессиональным фотографом на фоне северного сияния
Подлёдная рыбалка, музей и резьба по оленьему рогу
Сегодня нас ждёт ещё одно настоящее северное впечатление — подлёдная рыбалка на реке Печоре. Нарьян-Мар, Печора и бескрайняя тундра славятся своей рыбалкой, и в этот день мы сможем прочувствовать это сами — не со стороны, а по-настоящему, с удочкой в руках, среди льда, простора и северной тишины.
Рыбачить будем в комфортных условиях: те, кому захочется больше уюта, смогут расположиться в тёплых домиках, где лунки сделаны прямо в полу, а те, кто захочет больше северной романтики и свежего воздуха, смогут рыбачить на открытом льду.
Здесь нас ждёт настоящий азарт рыбалки: первая поклёвка, натяжение лески, бойкая рыба на крючке и радость от первого улова. Во время рыбалки сделаем паузу на обед, поделимся впечатлениями, пофотографируемся с уловом и, конечно, посмотрим, кому достанется звание обладателя самой крупной рыбы дня.
После возвращения в город отправимся в краеведческий музей, где история, быт и традиции Севера откроются ещё глубже и объёмнее. Там нас ждёт мастер-класс по резьбе из оленьего рога — красивое местное ремесло, которое позволит прикоснуться к культуре региона и увезти с собой особенные впечатления от этого дня.
Вечером соберёмся на ужин и поделимся впечатлениями, что подарил нам этот насыщенный поход.
- Подлёдная рыбалка
- Краеведческий музей
- Мастер-класс по резьбе из оленьего рога
Сувениры и возвращение домой
Вот и подходит к концу наше северное путешествие. После завтрака у нас будет время купить сувениры и местные мясные деликатесы, чтобы увезти с собой не только впечатления, но и вкус Севера. А если позволит время до выезда, можно будет ещё немного прогуляться по Нарьян-Мару, вдохнуть его морозный воздух и попрощаться с этим необычным северным городом.
После этого собираемся и отправляемся в аэропорт на трансфере. Домой увезём яркие эмоции, знакомство с культурой Севера, тундру, Печору, оленей, рыбалку и то самое ощущение настоящего Заполярья, которое ещё долго будет возвращать мыслями в это путешествие.
- Трансфер до аэропорта.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Во время путешествия живём в гостинице в Нарьян-Маре. Это удобный формат, который позволяет каждый день возвращаться в тепло, отдыхать с комфортом и без лишней походной нагрузки знакомиться с Севером.
Расселение участников осуществляется по гендерному признаку. В случае нечётного количества участников одного пола организаторы индивидуально решают вопрос размещения, исходя из возможностей гостиницы и комфорта группы.
Размещение в 2-местных номерах.
Варианты проживания
Гостиница
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам
- Трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно
- Трансферы по программе (трэкол и кибитки со снегоходами)
- Проживание в гостинице в 2-местном номере с завтраками
- Приветственный обед с местными деликатесами в ресторане в первый день похода
- Экскурсии по программе: Нарьян-Мар (пешая), Пустозерск (пешая и музей), краеведческий музей
- Мастер-класс по резьбе из рога оленя
- Посещение чума с тематическим горячим обедом
- Катание на оленьей упряжке
- Посещение праздников "Буран-День" и "Праздника оленеводов"
- Подлёдная рыбалка в тёплых домиках с горячим обедом
- Дополнительная экипировка и снаряжение (снегоступы, тёплая зимняя одежда и обувь и т. д.)
- Фотограф и фотосессия на выезд с северным сиянием
- Услуги инструктора
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Нарьян-Мар
- Ужины в кафе/ресторане
- Обеды (кроме 3 и 4 дня)
- Сувениры
- Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Весной в Нарьян-Маре ещё настоящая северная зима: обычно здесь морозно, снежно и по-зимнему свежо, поэтому важно взять тёплую, многослойную одежду. По многолетним климатическим данным среднемесячная температура марта в Нарьян-Маре около −10°C, а снег в это время года для региона типичен.
Жить будем в гостинице, и после насыщенного дня будет возможность согреться, переодеться и отдохнуть в комфортных условиях. Нас ждут прогулки по городу, экскурсионные выезды и знакомство с северной атмосферой Нарьян-Мара.
Для рыбалки специальную тёплую одежду выдадим на месте, поэтому отдельно покупать рыболовный костюм не потребуется. Но рекомендуем взять с собой личные базовые тёплые вещи: термобельё, запасные носки, тонкие перчатки под тёплые варежки и удобную зимнюю обувь. Это позволит комфортно чувствовать себя и в городе, и на выездах.
Снаряжение:
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- термоноски теплые;
- футболка;
- термофутболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
- бафф.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- термос.
Что взять с собой из одежды?
Для выездных программ тёплая одежда и обувь предоставляются, поэтому специально покупать экипировку не нужно. С собой достаточно взять удобные личные вещи для города, гостиницы и перелёта, а также то, в чём вам будет комфортно в помещении и на прогулках.
Нужна ли специальная одежда и снасти для подлёдной рыбалки? Нет, всё необходимое для рыбалки предоставляется: снасти и тёплая экипировка. Вам не нужно отдельно искать снаряжение — можно просто приехать и спокойно наслаждаться самим процессом.
Что такое трэкол, безопасно ли ехать на нём в тундру?
Трэкол — это вездеход повышенной проходимости на больших шинах низкого давления, созданный для движения там, где обычная техника не пройдёт: по снегу, тундре, болотистым участкам и бездорожью. У таких машин есть полноприводные версии 6×6, а сама конструкция рассчитана именно на сложные северные условия.
Будет ли на маршруте сотовая связь и интернет?
В городе связь есть, а на выездных программах она может быть слабее, но на большей части маршрута участники остаются на связи.
Север здесь ощущается по-настоящему, но без чувства оторванности от мира.
Будет ли национальная кухня?
Да, и это одна из сильных сторон программы. Мы попробуем блюда северной кухни на приветственном обеде, в гостях у оленеводов и в течение поездки сможем ближе познакомиться с местными гастрономическими традициями.
Что будет в стойбище у оленеводов?
Мы поедем в настоящий чум к ненецкой семье, которая живёт по традициям своего народа. Нас ждёт знакомство с укладом жизни в тундре, национальная кухня, катание на оленьей упряжке и очень тёплая, живая встреча с настоящим Севером.
Можно ли будет самостоятельно управлять снегоходом?
Да, такая возможность будет по пути в Пустозерск. Те, кто захочет не ехать пассажиром в крытой кибитке, а получить больше драйва и эмоций, смогут самостоятельно управлять снегоходом за дополнительную плату.
Подойдёт ли тур детям?
Маршрут в целом комфортный, без тяжёлых переходов и с проживанием в гостинице, поэтому для семейного участия он вполне подходит. Но решение лучше принимать индивидуально — в зависимости от возраста ребёнка, его выносливости и отношения к северной погоде.
Рекомендуем для детей 12 лет.
Будет ли свободное время на сувениры и прогулки по городу?
Да, в программе есть время и для самостоятельных прогулок по Нарьян-Мару, и для покупки сувениров. Можно будет привезти местные деликатесы, украшения, изделия из меха и рога, тёплые вещи и другие северные находки.
Увидим ли мы северное сияние?
Такой шанс у нас будет. Если погода и прогноз окажутся благоприятными, вечером отправимся на выезд за северным сиянием — и это может стать одним из самых сильных впечатлений всего путешествия.
Что особенного в этом туре?
Это не просто поездка в Нарьян-Мар, а возможность по-настоящему прочувствовать Русский Север. Самостоятельно можно увидеть город, но именно в таком путешествии открываются тундра, Печора, чум, оленеводы, северные праздники, рыбалка и та самая живая атмосфера Заполярья, которую невозможно поймать в обычной туристической поездке.