1 день

Знакомство с Нарьян-Маром

После прилёта встречаемся в аэропорту и едем в гостиницу, чтобы немного перевести дух после дороги. А дальше — знакомство, техника безопасности и тёплое, вкусное начало нашего приключения на Севере: нас ждёт приветственный обед с блюдами местной кухни.

Затем мы отправимся на пешую прогулку по Нарьян-Мару с местным экскурсоводом: увидим город, услышим его истории, почувствуем атмосферу и заглянем в Пустозерский музей, чтобы чуть глубже понять этот край и его прошлое.

К вечеру вернёмся в гостиницу, а впереди будет спокойный северный вечер и первые впечатления от путешествия, которое только начинается.

Трансфер до гостиницы

Ночевка в гостинице (2-местные номера)

Приветственный обед

Пройдем примерно 5 км

