Нарьян-Мар: сердце тундры и край оленеводов

Мы отправляемся в поездку на край земли — в мир оленеводов, оленьих упряжек и бескрайней тундры, где стада оленей уходят за горизонт, а жизнь подчиняется ритму Севера.

Здесь нас ждёт встреча
с настоящими кочевниками, тепло чума среди снегов, северная рыбалка и редкое чувство прикосновения к жизни, которая почти не изменилась за века.

Мы посетим гонки на снегоходах и праздник оленеводов — яркие события, в которых особенно сильно чувствуется характер, энергия и дух Севера. Это путешествие про простор, тишину, живую силу природы и особую магию Арктики.

А если повезёт, над оленьими стойбищами и снежной тундрой вспыхнет северное сияние — момент, который останется в памяти навсегда.

Размещение предусмотрено в гостинице в двухместных номерах с завтраками, все трансферы по программе включены в стоимость. Скидка на первые 5 мест — 1 000 ₽. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Нарьян-Маром

После прилёта встречаемся в аэропорту и едем в гостиницу, чтобы немного перевести дух после дороги. А дальше — знакомство, техника безопасности и тёплое, вкусное начало нашего приключения на Севере: нас ждёт приветственный обед с блюдами местной кухни.

Затем мы отправимся на пешую прогулку по Нарьян-Мару с местным экскурсоводом: увидим город, услышим его истории, почувствуем атмосферу и заглянем в Пустозерский музей, чтобы чуть глубже понять этот край и его прошлое.

К вечеру вернёмся в гостиницу, а впереди будет спокойный северный вечер и первые впечатления от путешествия, которое только начинается.

  • Трансфер до гостиницы
  • Ночевка в гостинице (2-местные номера)
  • Приветственный обед
  • Пройдем примерно 5 км
2 день

В гости к оленям

Сегодня нас ждёт одно из самых ярких впечатлений путешествия — поездка в стойбище оленеводов, туда, где Север раскрывается по-настоящему. Мы отправимся из Нарьян-Мара по тундре на трэколе — вездеходе на шести огромных колёсах.

По пути сделаем остановку на чай. Здесь можно будет сделать красивые фотографии.

Затем приедем в настоящий чум к кочующей ненецкой семье. Нас ждёт тёплая встреча, знакомство с укладом жизни оленеводов и обед с блюдами национальной кухни: попробуем бульон, строганину, мясо, приготовленное прямо на печи, и традиционные оладьи.

Мы увидим, как устроена жизнь в тундре, покатаемся на оленьей упряжке и посидим у жаркой печки на оленьих шкурах, слушая истории о настоящем Севере.

К вечеру вернёмся в гостиницу, полные впечатлений от дня, который точно останется в памяти надолго.

  • Катание на оленьей упряжке
  • Обед с блюдами национальной кухни
  • Поездка в стойбище оленеводов
3 день

Буран-День и путешествие в Пустозерск

Мы отправимся на настоящий северный праздник — Буран-День, одно из самых ярких событий Нарьян-Мара. Окунёмся в атмосферу драйва, скорости и веселья: увидим гонки на снегоходах и оленьих упряжках, заглянем на праздничные площадки, где можно будет попробовать местные деликатесы, посмотреть шоу-программу, примерить национальные костюмы, сделать яркие фотографии и просто почувствовать, как широко и душевно здесь умеют праздновать.

Для детей тоже будут игровые площадки и развлечения, так что интересно будет всем.

После праздника отправимся в Пустозерск на снегоходах с крытыми кибитками вместе с местным экскурсоводом. А те, кто захочет добавить в этот день ещё больше скорости и эмоций, смогут не ехать пассажиром, а самостоятельно управлять снегоходом (за дополнительную плату). По пути будем останавливаться в живописных местах, любоваться северными просторами и делать фотографии.

Нас ждёт знакомство с историей первого русского города за полярным кругом, которого уже нет на карте, но память о нём до сих пор живёт в этих суровых землях. Мы посетим памятные места Пустозерска, мыс Виселичный с монументом Хэбидя Тен и село Тельвиска — первую столицу Ненецкого округа.

К вечеру вернёмся в город, наполненные впечатлениями от очень насыщенного и по-настоящему северного дня.

  • Праздник «Буран День»
  • Экскурсия в Пустозерск
  • Поездка на снегоходах с крытыми кибитками
4 день

Праздник оленеводов «Семянхат мерета»

Отправимся на праздник оленеводов «Семянхат мерета» — более камерный, душевный и по-настоящему тёплый по атмосфере. Здесь особенно хорошо чувствуется связь с традициями: можно увидеть местные состязания и народные игры, неспешно погулять по площадкам, сделать красивые фотографии и ещё глубже прочувствовать культуру ненецкого Севера.

На празднике будут работать сувенирные лавки: местные деликатесы, украшения, оленьи шкуры, варежки, перчатки, одежда из оленьего меха, шаманские бубны и другие северные вещи с настоящим местным характером.

А далее свободное время в городе — для отдыха, прогулок и собственных маленьких открытий в Нарьян-Маре.

Если погода и прогноз будут благоприятными, вечером отправимся на поиски северного сияния — за тем самым моментом, ради которого на Север хочется возвращаться снова и снова.

  • Посещение праздника оленеводов
  • Охота за северным сиянием
  • Фотосессия с профессиональным фотографом на фоне северного сияния
5 день

Подлёдная рыбалка, музей и резьба по оленьему рогу

Сегодня нас ждёт ещё одно настоящее северное впечатление — подлёдная рыбалка на реке Печоре. Нарьян-Мар, Печора и бескрайняя тундра славятся своей рыбалкой, и в этот день мы сможем прочувствовать это сами — не со стороны, а по-настоящему, с удочкой в руках, среди льда, простора и северной тишины.

Рыбачить будем в комфортных условиях: те, кому захочется больше уюта, смогут расположиться в тёплых домиках, где лунки сделаны прямо в полу, а те, кто захочет больше северной романтики и свежего воздуха, смогут рыбачить на открытом льду.

Здесь нас ждёт настоящий азарт рыбалки: первая поклёвка, натяжение лески, бойкая рыба на крючке и радость от первого улова. Во время рыбалки сделаем паузу на обед, поделимся впечатлениями, пофотографируемся с уловом и, конечно, посмотрим, кому достанется звание обладателя самой крупной рыбы дня.

После возвращения в город отправимся в краеведческий музей, где история, быт и традиции Севера откроются ещё глубже и объёмнее. Там нас ждёт мастер-класс по резьбе из оленьего рога — красивое местное ремесло, которое позволит прикоснуться к культуре региона и увезти с собой особенные впечатления от этого дня.

Вечером соберёмся на ужин и поделимся впечатлениями, что подарил нам этот насыщенный поход.

  • Подлёдная рыбалка
  • Краеведческий музей
  • Мастер-класс по резьбе из оленьего рога
6 день

Сувениры и возвращение домой

Вот и подходит к концу наше северное путешествие. После завтрака у нас будет время купить сувениры и местные мясные деликатесы, чтобы увезти с собой не только впечатления, но и вкус Севера. А если позволит время до выезда, можно будет ещё немного прогуляться по Нарьян-Мару, вдохнуть его морозный воздух и попрощаться с этим необычным северным городом.

После этого собираемся и отправляемся в аэропорт на трансфере. Домой увезём яркие эмоции, знакомство с культурой Севера, тундру, Печору, оленей, рыбалку и то самое ощущение настоящего Заполярья, которое ещё долго будет возвращать мыслями в это путешествие.

  • Трансфер до аэропорта.

*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Проживание

Во время путешествия живём в гостинице в Нарьян-Маре. Это удобный формат, который позволяет каждый день возвращаться в тепло, отдыхать с комфортом и без лишней походной нагрузки знакомиться с Севером.

Расселение участников осуществляется по гендерному признаку. В случае нечётного количества участников одного пола организаторы индивидуально решают вопрос размещения, исходя из возможностей гостиницы и комфорта группы.

Размещение в 2-местных номерах.

Варианты проживания

Гостиница

5 ночей

Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам
  • Трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно
  • Трансферы по программе (трэкол и кибитки со снегоходами)
  • Проживание в гостинице в 2-местном номере с завтраками
  • Приветственный обед с местными деликатесами в ресторане в первый день похода
  • Экскурсии по программе: Нарьян-Мар (пешая), Пустозерск (пешая и музей), краеведческий музей
  • Мастер-класс по резьбе из рога оленя
  • Посещение чума с тематическим горячим обедом
  • Катание на оленьей упряжке
  • Посещение праздников "Буран-День" и "Праздника оленеводов"
  • Подлёдная рыбалка в тёплых домиках с горячим обедом
  • Дополнительная экипировка и снаряжение (снегоступы, тёплая зимняя одежда и обувь и т. д.)
  • Фотограф и фотосессия на выезд с северным сиянием
  • Услуги инструктора
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Нарьян-Мар
  • Ужины в кафе/ресторане
  • Обеды (кроме 3 и 4 дня)
  • Сувениры
  • Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Весной в Нарьян-Маре ещё настоящая северная зима: обычно здесь морозно, снежно и по-зимнему свежо, поэтому важно взять тёплую, многослойную одежду. По многолетним климатическим данным среднемесячная температура марта в Нарьян-Маре около −10°C, а снег в это время года для региона типичен.

Жить будем в гостинице, и после насыщенного дня будет возможность согреться, переодеться и отдохнуть в комфортных условиях. Нас ждут прогулки по городу, экскурсионные выезды и знакомство с северной атмосферой Нарьян-Мара.

Для рыбалки специальную тёплую одежду выдадим на месте, поэтому отдельно покупать рыболовный костюм не потребуется. Но рекомендуем взять с собой личные базовые тёплые вещи: термобельё, запасные носки, тонкие перчатки под тёплые варежки и удобную зимнюю обувь. Это позволит комфортно чувствовать себя и в городе, и на выездах.

Снаряжение:

  • очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • термофутболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • пуховка (теплая куртка);
  • перчатки;
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шапка теплая;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • зимняя обувь;
  • бафф.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • термос.
Что взять с собой из одежды?

Для выездных программ тёплая одежда и обувь предоставляются, поэтому специально покупать экипировку не нужно. С собой достаточно взять удобные личные вещи для города, гостиницы и перелёта, а также то, в чём вам будет комфортно в помещении и на прогулках.

Нужна ли специальная одежда и снасти для подлёдной рыбалки? Нет, всё необходимое для рыбалки предоставляется: снасти и тёплая экипировка. Вам не нужно отдельно искать снаряжение — можно просто приехать и спокойно наслаждаться самим процессом.

Что такое трэкол, безопасно ли ехать на нём в тундру?

Трэкол — это вездеход повышенной проходимости на больших шинах низкого давления, созданный для движения там, где обычная техника не пройдёт: по снегу, тундре, болотистым участкам и бездорожью. У таких машин есть полноприводные версии 6×6, а сама конструкция рассчитана именно на сложные северные условия.

Будет ли на маршруте сотовая связь и интернет?

В городе связь есть, а на выездных программах она может быть слабее, но на большей части маршрута участники остаются на связи.

Север здесь ощущается по-настоящему, но без чувства оторванности от мира.

Будет ли национальная кухня?

Да, и это одна из сильных сторон программы. Мы попробуем блюда северной кухни на приветственном обеде, в гостях у оленеводов и в течение поездки сможем ближе познакомиться с местными гастрономическими традициями.

Что будет в стойбище у оленеводов?

Мы поедем в настоящий чум к ненецкой семье, которая живёт по традициям своего народа. Нас ждёт знакомство с укладом жизни в тундре, национальная кухня, катание на оленьей упряжке и очень тёплая, живая встреча с настоящим Севером.

Можно ли будет самостоятельно управлять снегоходом?

Да, такая возможность будет по пути в Пустозерск. Те, кто захочет не ехать пассажиром в крытой кибитке, а получить больше драйва и эмоций, смогут самостоятельно управлять снегоходом за дополнительную плату.

Подойдёт ли тур детям?

Маршрут в целом комфортный, без тяжёлых переходов и с проживанием в гостинице, поэтому для семейного участия он вполне подходит. Но решение лучше принимать индивидуально — в зависимости от возраста ребёнка, его выносливости и отношения к северной погоде.

Рекомендуем для детей 12 лет.

Будет ли свободное время на сувениры и прогулки по городу?

Да, в программе есть время и для самостоятельных прогулок по Нарьян-Мару, и для покупки сувениров. Можно будет привезти местные деликатесы, украшения, изделия из меха и рога, тёплые вещи и другие северные находки.

Увидим ли мы северное сияние?

Такой шанс у нас будет. Если погода и прогноз окажутся благоприятными, вечером отправимся на выезд за северным сиянием — и это может стать одним из самых сильных впечатлений всего путешествия.

Что особенного в этом туре?

Это не просто поездка в Нарьян-Мар, а возможность по-настоящему прочувствовать Русский Север. Самостоятельно можно увидеть город, но именно в таком путешествии открываются тундра, Печора, чум, оленеводы, северные праздники, рыбалка и та самая живая атмосфера Заполярья, которую невозможно поймать в обычной туристической поездке.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
