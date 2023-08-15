Вы сможете купаться в прозрачной горной реке, пить вкуснейшую воду из хрустальных ручьев, любоваться удивительными красками ледника Кара-Кая.
А виды, открывающиеся с перевалов не оставят равнодушным никого! После окончания активной части маршрута вы посетите поселок Домбай, где можно купить сувениры, посидеть в кафе со стаканчиком глинтвейна, попробовать блюда кавказской кухни.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Невинномысск - Архыз - гора «Сторожевая Башня»
Прибытие в Невинномысск, переезд в Архыз, размещение на турбазе в комнатах по 2-4 чел.
Прогулка на гору «Сторожевая Башня».
Обед и ужин на турбазе.
Переход с рюкзаками вверх по долине реки Кызгыч
Завтрак.
Переход с рюкзаками вверх по долине реки Кызгыч.
Первая часть пути — проселочная дорога, несколько бродов, за тем крутой подъем по лесу и горной тропе.
Обед — перекус.
Ночевка у реки.
Вечерний костер.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Перевал Чегордали - долина реки Маруха
Завтрак.
Подъем на перевал Чегордали (НК, высота 2800 м), тропа, травянистый склон.
Обед — перекус.
Спуск в живописную долину реки Маруха.
Отдых на берегу реки (высота около 2000 м).
Вечерний костер.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Долина реки Маруха - озеро Кара-Кель - урочище «Медвежья пасть»
Завтрак.
Переход вверх по долине реки Маруха.
Вход в погранзону.
Озеро Кара-Кель.
Обед — перекус.
Урочище «Медвежья пасть» фото на фоне водопада, подъем под перевал Кара-Кая.
Ночевка на морене на высоте 2800 м.
Ужин готовится на газовых горелках.
Ночевка в палатках.
Перевал Кара-Кая Северный - река Аксаут
Завтрак.
Движение по морене вдоль кромки ледника, далее по снежнику.
Подъем на перевал Кара-Кая Северный (1Б) высота 3100м. «Ура! Мы сделали это!»
Спуск с использованием веревки.
Снежник, морена, травянистый склон.
Обед — перекус.
Ночевка в долине реки Аксаут (высота 2000 м).
Вечерний костер.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Перевал Алибек. Полудневка
Завтрак.
Подход к перевалу Алибек.
Горячий обед.
Полудневка.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Перевал Алибек - Домбай - Теберда
Завтрак.
Подъем на перевал Алибек (1А, высота 3180 м).
Крутая тропа, морена, снежник.
Восхищение панорамой Главного Кавказского хребта.
Спуск.
Организованный выход из погранзоны.
Переход (переезд) в Домбай.
Обед в кафе.
Переезд в Теберду, размещение в гостинице.
Ужин.
Резервный день
Завтрак.
Резервный день.
Прогулка по окрестностям поселка Теберда, посещение главной усадьбы заповедника.
Музей, вольеры с животными.
Ужин в гостинице.
Отъезд
Переезд в Невинномысск, отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках, на турбазе и в гостинице.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в двух- и трехместных палатках.
Гостиница по пути следования
Турбаза
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Весь внутренний транспорт
- Ночевки на турбазе и в гостинице
- Трёхразовое питание на активной части маршрута
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, средства страховки в горах)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Оплата посещения заповедника
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Невинномысск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок, снаряжение в аренду
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт;
- Рюкзак 70-90 литров (прокат);
- Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
- Коврик туристский (прокат);
- Спальник в компрессионном мешке (прокат);
- Треккинговые ботинки;
- Бахилы;
- Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
- Непромокаемая куртка;
- Ходовые штаны;
- Кофта из флиса (полара);
- Теплая жилетка или пуховая куртка;
- Флисовая шапка;
- Термобелье;
- Флисовые перчатки;
- Легкие шорты или брюки;
- Шляпа или бейсболка;
- 3 пары носков;
- 2-3 комплекта белья;
- Купальник/плавки;
- Предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- Крем от солнца (30-50 единиц);
- Индивидуальная аптечка;
- Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- Треккинговые палки(прокат);
- Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Как организованно питание в туре?
В походе продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие условия для участия в туре?
В связи с необходимостью оформления пограничных пропусков, заявки на участие в походе и паспортные данные принимаются до 20 июня.
Какие требования к подготовке?
Туристам не надо иметь специальных навыков, однако, дневные переходы до 25 км по пересеченной местности, движение по моренам, снежникам, перепады высот более чем в 1000 м, потребуют хорошей физической формы и выносливости.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.