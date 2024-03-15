Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Знакомство с историей Ставропольского края
Приезд в Невинномысск.
Размещение в гостинице «Кубань».
Знакомство с гидом и группой.
Получение питания, группового снаряжения.
Знакомство с историей Ставропольского края и города Невинномысска — старинной казачьей вотчины.
Трансфер в п. Архыз. Посещение Нижне-Архызского городища
Завтрак в гостинице.
Трансфер Невинномысск — Архыз.
По пути посещаем древнее аланское городище — Нижне-Архызское городище (Архызское городище) — археологический памятник X-XII веков, остатки крупного аланского города на российском Северном Кавказе.
Выход на маршрут.
Ночлег у горной реки.
Учимся устанавливать палатки, разводить костер и готовить пищу в полевых условиях.
Подъем к перевалу Айюлю
Подъем в высокогорную зону к озеру Семицветному.
Вода в озере семи различных цветов, серебрится бликами, играет на солнце.
Обед на берегу озера.
Купаемся.
Загораем.
Восхищаемся природой, горами и собой.
Поднимаемся на перевал Айюлю (1А, 2874).
Ночевка в высокогорной зоне у самых звезд. как на ладони под нами лежат Псыш и София, внизу клокочет Дукка.
Спуск в долину реки Псыш
Спуск в долину реки Пшыш вдоль березовых рощ, ручьев стекающих со склонов и высоких сосен.
Обязательно зайдем полюбопытствовать на водопад — левый приток реки Пшиш.
Переходим ручей и устанавливаем лагерь на уютной полянке.
Долгожданный костер.
Посиделки, болтушки, рассказы и первые впечатления.
Подъем на перевал Караджаш
Форсируем реку Пшиш и поднимаемся на перевал Караджаш.
Ночевка на красивейшем озере с зеленой водой.
В нем отражается снежный пик Надежды.
Попытка развести костер.
Поем песни, любуемся звездами, купаемся в озере.
Перевал Караджаш. Софийские озера
Еще немного, еще чуть-чуть и мы на перевале Караджаш или Черный Принц (1А, 3022).
Зеленые склоны Архыза наполнены жизнью.
Бегают туры, серны и горные козы.
Легкая рябь волнуется на глади озера Кратерного, а внизу лежит замечательное озеро — Запятая.
Небольшой переход и мы на Софийских озерах.
Купаемся.
Отдыхаем.
Ничего не делаем.
Полудневка.
Софийская поляна. Радиальный выход на Софийские водопады. Ледниковая ферма
Спуск в долину реки София.
Выходим на Софийскую поляну.
Цивилизация! Хычины, айран и много "культурных" вкусностей.
Ставим лагерь.
Отдыхаем.
Без рюкзаков налегке идем смотреть Софийские водопады и ледниковую ферму.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Посиделки у костра, песни под гитару.
Спуск в п. Архыз
По Софийской долине спускаемся в поселок Архыз.
По пути посещаем мемориал и воздаем почести героям ВОВ.
В поселке размещение в гостинице (номера без удобств).
Отьезд
Завтрак.
Прощание.
Отъезд.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в г. Невинномысске размещение в гостинице «Кубань» (2х, 3х местные номера с удобствами);
- в п. Архыз размещение в гостинице (номера без удобств);
- ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура в зависимости от размера группы:
- 29 000 руб. с человека при группе от 4-х человек;
- 87 000 руб. с группы при группе от 1-го до 3-х человек;
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
Варианты проживания
Гостиница «Кубань»
Гостиница является главной гостиницей Невинномысска, которая расположена в самом сердце деловой и культурной жизни города. Гостиница работает с 1966 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Атмосфера гостиницы наполнена домашним теплом и уютом, профессионализм сотрудником создаст максимально комфортные условия для каждого гостя. Чтобы расслабиться и восстановить силы гостям предложат посетить сауну гостиницы с зоной для отдыха. За дополнительную плату для постояльцев гостиницы и жителей города работает круглосуточная автостоянка.
Номерной фонд
Гостиница имеет 113 номеров на 5 этажах. Это 180 спальных мест, из которых 15 – номера класса «Люкс». Зал и спальня оснащены телеаппаратурой и сплит-системами. Одно и 2-х местные номера эконом-класса со всеми удобствами.
Палатка
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Новый 2-этажный гостевой дом находится в поселке Архыз на роскошной территории среди вековых сосен. Недалеко от дома находятся мини рынок, продуктовые магазины, недорогие столовые и кафе.
Гостиница рассчитана на 32 человека. К услугам отдыхающих предоставляется кухня с посудой для самостоятельного приготовления пищи. Бесплатная автостоянка. Организация экскурсий по живописным местам Архыза. Чистый воздух и потрясающий вид на величественные горы надолго останутся в памяти каждого туриста. Побывав здесь однажды сюда хочется вернуться вновь..
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в г. Невинномысск (номера с удобствами) проживание в гостинице в п. Архыз (номера без удобств)
- Трансфер г. Невинномысск - п. Архыз
- Экскурсия к наскальному Архызскому лику
- Питание на маршруте
- Прокат группового снаряжения
- Услуги инструктора-проводника
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Невинномысск и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Экологические сборы и т. д
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер: аэропорт (ж/д вокзал) - гостиница
- Прокат личного снаряжения
- Бронирование гостиницы
- Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка или флисовая кофта по сезону;
- лыжная шапочка;
- перчатки флисовые;
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- спортивный костюм;
- спальник;
- пенополиуретановый коврик;
- треккинговая обувь;
- бахилы (фонарики) на ноги;
- сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
- рюкзак 80-100л;
- сидушка;
- треккинговые палки;
- накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама, крем, очки;
- рабочие перчатки;
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос или фляга для воды общим объемом 1л.;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- аптечка индивидуальная.
Срок приема заявок на участие
В связи с проведением маршрута в приграничной зоне прием заявок на участие прекращается за 40 дней до даты начала тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая физическая подготовка необходима для тура?
Для участия в туре требуется хорошая физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом
Можно ли в тур с собакой?
Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:
1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;
2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;
3. Требуется доплата за трансфер животного.
Первая ночь в гостинице Кубань, 2*. Там с животными не принимают, поэтому мы делаем туристам с животными скидку и к точке старта они подходят на следующий день тура утром в 9:00 к гостинице Кубань на посадку на трансфер в Архыз.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных
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Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!