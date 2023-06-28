Горные озера и водопады Архыза. Пеший тур с рюкзаками
Групповой тур в Невинномысске

Горные озера и водопады Архыза

5
3 отзыва
Один из наиболее зрелищных, ярких, и при этом доступных неподготовленному туристу маршрутов на Северном Кавказе. Неделю Вы проведете в сказочной стране в окружении снежных вершин.

Полюбуетесь водопадом Ак–Кайры и красавицей горой Софией, посетите озеро Семицветное и долину реки Дукка.
Горные озера и водопады Архыза. Пеший тур с рюкзаками
Горные озера и водопады Архыза. Пеший тур с рюкзаками
Горные озера и водопады Архыза. Пеший тур с рюкзаками
Ближайшие даты:
20
июл

Что вас ожидает:

Водопады Архыза
Водопады Архыза
Увидим, как белые струи водопадов с шумом срываются с огромной высоты, на которой расположен ледник горы София
Незабываемые виды
Незабываемые виды
Полюбуемся панорамой главного Кавказского хребта с высоты несколько тысяч метров
Красивейшие озера
Красивейшие озера
Искупаемся в чистейших сине-зеленых горных озерах

Программа тура по дням

1 день

Невинномысск - приют «Таулу»

Прибытие в Невинномысск.

Отъезд в посёлок Архыз, на приют «Таулу».

Ужин.

Невинномысск - приют «Таулу»Невинномысск - приют «Таулу»Невинномысск - приют «Таулу»Невинномысск - приют «Таулу»
2 день

«Ледовая ферма» - Софийские водопады

Ранний подъем.

Выход к «Ледовой ферме».

Софийские водопады (15 км).

«Ледовая ферма» - Софийские водопады«Ледовая ферма» - Софийские водопады«Ледовая ферма» - Софийские водопады«Ледовая ферма» - Софийские водопады
3 день

Перевал Иркиз - водопад Ак-Кайры - Софийские озера

Перевал Иркиз (Зеленый, 2900, 1А кс).

Любуемся водопадом Ак-Кайры, и красавицей горой Софией.

Ночевка на Софийских озерах (10 км).

Перевал Иркиз - водопад Ак-Кайры - Софийские озераПеревал Иркиз - водопад Ак-Кайры - Софийские озераПеревал Иркиз - водопад Ак-Кайры - Софийские озераПеревал Иркиз - водопад Ак-Кайры - Софийские озера
4 день

Перевал Кара-Джаш

Выход на перевал Кара-Джаш (Чёрный принц) (3000 м) 1А.

Восхищаемся панорамой главного Кавказского хребта.

Обед у озера «на балконе».

Ужин у горной реки (15 км).

Перевал Кара-ДжашПеревал Кара-ДжашПеревал Кара-ДжашПеревал Кара-Джаш
5 день

Полудневка в долине реки Псыш

Долина реки Псыш (5 км).

Полудневка.

Полудневка в долине реки ПсышПолудневка в долине реки ПсышПолудневка в долине реки ПсышПолудневка в долине реки Псыш
6 день

Долина реки Белая

Выход в висячую долину реки Белая (7 км).

Водопады.

Подход к перевалу Ай-Юлю.

Долина реки БелаяДолина реки БелаяДолина реки БелаяДолина реки Белая
7 день

Перевал Ай-Юлю - озеро Семицветное - долина реки Дукка

Перевал Ай-Юлю (Белый медведь) (2890 м) 1А.

Каскад перевальных озер.

Озеро Семицветное.

Долина реки Дукка (22 км).

Перевал Ай-Юлю - озеро Семицветное - долина реки ДуккаПеревал Ай-Юлю - озеро Семицветное - долина реки ДуккаПеревал Ай-Юлю - озеро Семицветное - долина реки ДуккаПеревал Ай-Юлю - озеро Семицветное - долина реки Дукка
8 день

Долина реки Архыз

Лунная поляна.

Поселок Архыз (26 км).

Размещение на турбазе.

Прощальный ужин.

Долина реки АрхызДолина реки АрхызДолина реки АрхызДолина реки Архыз
9 день

Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке, в приюте (1 ночь) и на турбазе (1 ночь).

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Тур предусматривает проживание в 2, 3-местных палатках.

Приют

1 ночь

Турбаза

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Весь внутримаршрутный транспорт
  • Ночевка на турбазе (в соответствии с планом похода)
  • 3-разовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, средства страховки в горах)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Невинномысск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
  • Аренда личного снаряжения (рюкзак, спальный мешок, треккинговые палки)
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт;
  • Рюкзак 80-90 литров (прокат);
  • Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • Коврик туристский (прокат);
  • Спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • Треккинговые ботинки;
  • Бахилы;
  • Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • Непромокаемая куртка;
  • Ходовые штаны;
  • Кофта из флиса (полара);
  • Теплая жилетка или пуховая куртка;
  • Флисовая шапка;
  • Термобелье;
  • Флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • Шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • Купальник/плавки;
  • Предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • Крем от солнца (30-50 единиц);
  • Индивидуальная аптечка;
  • Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • Треккинговые палки(прокат);
  • Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Как организованно питание в туре?

В походе продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 июня 2023
Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо

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