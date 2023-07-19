Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Групповой тур в Норильске

Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс

5
3 отзыва
Первый в своем роде экспедиционный круиз по впечатляющей река Енисей – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан.

Невероятные ландшафты, древние поселения, застывшие во времени и сохранившие традиции, следы мамонтов и духи Сибири – все это Енисей.
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Ближайшие даты:
14
июн
15
июл
6
авг
28
авг

Что вас ожидает:

Классный улов
Классный улов
По желанию порыбачим и отведаем вкуснейшую свежую уху на берегу Енисея
Самобытный Крайний Север
Самобытный Крайний Север
Посетим ярмарку и фольклорно-интерактивную программу "Сибирские казаки"
Посвящение в полярники
Посвящение в полярники
Пересечем полярный круг и проведем интересный обряд посвящения
Сибирские старообрядцы
Сибирские старообрядцы
Посетим старинный поселок охотников и таежных промысловиков, расположенный на берегу Енисея
Удивительный музей
Удивительный музей
Посетим музей вечной мерзлоты — удивительное явление, не имеющее аналогов во всем мире

Программа тура по дням

1 день

Дудинка: город «самых северных» достопримечательностей

Речной и морской международный порт Дудинка – место уникальное.

Начать хотя бы с того, что это единственный в мире морской порт, чьи причалы затапливаются во время весеннего половодья.

И это не все: в центре городка – стоят настоящие чумы, в которых хозяева принимают гостей в традиционных народных костюмах.

Групповой трансфер из аэропорта г. Норильск (время встречи и посадки на теплоход необходимо обязательно уточнять перед покупкой билетов).

Регистрация на борту теплохода.

Дудинка: город «самых северных» достопримечательностейДудинка: город «самых северных» достопримечательностейДудинка: город «самых северных» достопримечательностейДудинка: город «самых северных» достопримечательностей
2 день

Игарка

Удивительный город, построенный на вечной мерзлоте.

Здесь 2 месяца летом длится полярный день, а 2 месяца зимой царит полярная ночь.

Здесь, в подземном хранилище на глубине 7-10 метров расположился памятник природы – единственный в России “Музей вечной мерзлоты”.

Основная программа: автобусная экскурсия с посещением Краеведческого комплекса.

ИгаркаИгаркаИгарка
3 день

Туруханск. Полярный круг

66°33′44″ – координаты параллели, пролегающей в 120 км к северу от Туруханска, именно эта незримая граница и есть Полярный круг.

Центральное село Туруханского района – самого большого района Красноярского края.

Условия для жизни здесь суровые: морозы достигают – 60°С, а летом температура воздуха повышается до +35°.

Железных дорог в районе нет, только авиасообщение и речной транспорт.

Тем не менее, о красоте и природных богатствах этих мест ходят легенды.

Программа в г. Туруханск.

Туруханск. Полярный кругТуруханск. Полярный кругТуруханск. Полярный круг
4 день

Бахта

Бахта – старинный поселок охотников и таежных промысловиков, расположенный на берегу Енисея, в месте слияния с рекой Бахта.

Основано поселение в 1745 году, первым ее жителем называют Саву Андронова.

После сюда стали стекаться старообрядцы и беглые русские крепостные.

Программа в поселке Бахта.

Дополнительная экскурсия: организация рыбалки с лодок (оплачивается отдельно).

БахтаБахтаБахтаБахта
5 день

День на борту

День на борту.

День на бортуДень на борту
6 день

Енисейск

400 лет истории.

Купеческие дома, монастыри, узкие улочки и дух старинного города сохранивший свой облик до наших дней – центральная часть города, включена в предварительный список ЮНЕСКО.

Енисейск – бывший центр края, “золотая” столица России, место встречи торговых путей Запада и Востока.

Местные жители бережно сохраняют город, а легенды о его былом величии передают из поколения в поколение.

Вариант 1:

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музеев города.

Вариант 2:

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением православных храмов Енисейска.

ЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейск
7 день

Галанино

Галанино было основано крестьянами и казаками переселенцами и в середине XVII века.

Основное заселение началось уже после Столыпинской реформы в 1910 г.

А в 1928 г. в Галанино образован колхоз имени Ленина и начато строительство хлебоприемного пункта.

Основная программа:

Свободное время на берегу, посещение ярмарки и фольклорно-интерактивная программа "Сибирские казаки".
ГаланиноГаланиноГаланиноГаланино
8 день

Красноярск

Высадка с борта теплохода.

Внимание: данный круиз является экспедиционным туром в труднодоступный регион со сложными климатическими условиями. Мероприятия программы круиза зависят от погодных условий и ледовой обстановки в акватории Енисея. Возможность осуществления отдельных мероприятий программы определяются из фактических условий экспедиционным лидером, директором круиза и капитаном.

Теплоход Максим Горький

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса люкс «Максим Горький».

Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Максим Горький» проекта Q-040, построен в Австрии. Комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2019-2020 гг. до уровня 5* по международным стандартам. В результате переоборудования на шлюпочной палубе разместился большой ресторанно-развлекательный комплекс, на верхней палубе — зона SPA c тренажерным залом. В основу дизайна интерьеров и декора теплохода легли этнические мотивы малых народностей Севера. Теплоход «Максим Горький» оснащен современным навигационным оборудованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Длина 110, 1 м
  • Ширина 14,5 м
  • Осадка 2,3 м
  • Скорость 22 км/ч
  • Экипаж 66 чел
  • Пассажиры 94 чел
  • Год постройки 1974
  • Год реновации 2020

НА БОРТУ

  • Ресторан "Енисей"
  • Ресторан "Улов дня"
  • Сибирский бар
  • Караоке-бар
  • Винная библиотека
  • Конференц-зал/кинотеатр
  • Спутниковое ТВ
  • СПА-зона
  • Фитнес-зона
  • Медицинский пункт
  • Сувенирный киоск

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (ниже указаны цены на свободные каюты, наличие мест в остальных уточняйте при бронировании), руб:

При двухместном размещении доступны следующие категории кают:

Шлюпочная палуба:

  • Делюкс – стоимость 481 976 руб на человека
  • Делюкс (площадь 12,5 м. кв) – стоимость 362 384 руб на человека

Средняя палуба

  • Делюкс – стоимость 370 744 руб на человека

Главная палуба

  • Делюкс – стоимость 359 656 руб на чел

При одноместном размещении доступны следующие категории кают:

  • Каюта на шлюпочной палубе категории Делюкс (площадь 12,5 м. кв) – стоимость при одноместном размещении 646 380 руб.;
  • Каюта на шлюпочной палубе кат Делюкс (площадь 19 м. кв) – стоимость при одноместном размещении 748 410 руб.;
  • Каюта на средней палубе Делюкс (площадь 19 м. кв) – стоимость 740 430 руб.;
  • Каюта на главной палубе Делюкс (площадь 19 м. кв) – стоимость 720 385 руб.

Стоимость может варьироваться, точная стоимость и наличие мест уточняется при запросе.

О наличии акций также уточняйте у менеджера.

Теплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим Горький

Варианты проживания

Делюкс (средняя палуба)

7 ночей

К каютам категории Делюкс (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 205, 206, 217, 218, 221–226.
Двухместная каюта (площадь от 16,7 до 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.

Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)

Делюкс (шлюпочная палуба)

7 ночей

К каютам категории Делюкс (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 301, 302.
Двухместная каюта (площадь до 18,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.

Делюкс (шлюпочная палуба)Делюкс (шлюпочная палуба)Делюкс (шлюпочная палуба)Делюкс (шлюпочная палуба)Делюкс (шлюпочная палуба)

Делюкс* (шлюпочная палуба)

7 ночей
К каютам категории Делюкс* (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 303, 304.
Двухместная каюта (площадь 12,5 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, душ, санузел, кондиционер, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Делюкс* (шлюпочная палуба)Делюкс* (шлюпочная палуба)Делюкс* (шлюпочная палуба)Делюкс* (шлюпочная палуба)

1-местная* (средняя палуба)

7 ночей
К каютам категории 1-местная* (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 207, 208.
Одноместная каюта (площадь до 13,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.
1-местная* (средняя палуба)1-местная* (средняя палуба)1-местная* (средняя палуба)1-местная* (средняя палуба)

Делюкс 3-местный (средняя палуба)

7 ночей

К каютам категории Делюкс 3-местный (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 209–216.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), диван (дополнительное место), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, сейф, два окна, розетка 220V.

Делюкс 3-местный (средняя палуба)Делюкс 3-местный (средняя палуба)Делюкс 3-местный (средняя палуба)Делюкс 3-местный (средняя палуба)

1-местная (средняя палуба)

7 ночей

К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 219, 220, 227, 228.
Одноместная каюта (площадь 8,1 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.

1-местная (средняя палуба)1-местная (средняя палуба)1-местная (средняя палуба)

Делюкс (главная палуба)

7 ночей

К каютам категории Делюкс (главная палуба) относятся следующие номера кают: 101–118.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.

Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной каюте
  • Трехразовое питание (в день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки, в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»)
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
  • Культурная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Норильск и обратно из Красноярска
  • Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки (кроме трансфера день в день)
  • Напитки и закуски в барах
  • Телефонная связь
  • Посещение сауны и спа
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Это не простое путешествие, а настоящая экспедиция, поэтому рекомендуем удобную теплую и легкую одежду, а также:

  • Защитное средство от насекомых
  • Солнцезащитные очки
  • Высокие трекинговые ботинки (GORE-TEX)
  • Дождевик либо непромокаемая куртка
  • Легкие брюки, джинсы, юбки, шорты
  • Вечерний дресс-код для прощального капитанского ужина
  • Х/б рубашки или блузки с длинными и короткими рукавами
  • Ветровка или свитер
  • Х/б носки
  • Футболки
  • Х/б нижнее белье
  • Шапка или кепка
  • Солнцезащитный крем
  • Купальный костюм
  • Фонарик с запасными батарейками
  • Бинокль
  • Фотокамера и карты памяти
  • Персональная аптечка
  • Таблетки от укачивания
  • Мягкие чемоданы и компактные сумки

Заядлым рыбакам рекомендуем взять снасти. Любителям и новичкам удочки выдают на теплоходе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание в туре?

Завтрак, обед – заказная система, фиксированная рассадка (вода, чай, кофе, сок, морс – без ограничений);

Ужин – заказная система с включенными напитками (вода, чай, кофе, сок, газированные напитки) без ограничений, сибирские настойки на аперитив 2 порции, фиксированная рассадка.

Можно ли с детьми?

В туре нет ограничений по возрасту.

Детский тариф действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала тура.

Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания.

Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.

Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами.

Дополнительные документы для иностранных граждан

Требуется специальное разрешение на въезд на территорию Заполярья (Норильск, Дудинка) для иностранных граждан, в т. ч. стран СНГ. Более подробно уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
19 июля 2023
Отдых прошёл на ура, сервис уже европейский, хотя цена тоже, команда корабля, включая кухню 5 с плюсом
И
3 янв 2022
Все было на высоте.
О
13 апр 2021
Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация.
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести.
Питание отличное, вкусно и всегда все свежее.
Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.

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