Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс
Невероятные ландшафты, древние поселения, застывшие во времени и сохранившие традиции, следы мамонтов и духи Сибири – все это Енисей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дудинка: город «самых северных» достопримечательностей
Речной и морской международный порт Дудинка – место уникальное.
Начать хотя бы с того, что это единственный в мире морской порт, чьи причалы затапливаются во время весеннего половодья.
И это не все: в центре городка – стоят настоящие чумы, в которых хозяева принимают гостей в традиционных народных костюмах.
Групповой трансфер из аэропорта г. Норильск (время встречи и посадки на теплоход необходимо обязательно уточнять перед покупкой билетов).
Регистрация на борту теплохода.
Игарка
Удивительный город, построенный на вечной мерзлоте.
Здесь 2 месяца летом длится полярный день, а 2 месяца зимой царит полярная ночь.
Здесь, в подземном хранилище на глубине 7-10 метров расположился памятник природы – единственный в России “Музей вечной мерзлоты”.
Основная программа: автобусная экскурсия с посещением Краеведческого комплекса.
Туруханск. Полярный круг
66°33′44″ – координаты параллели, пролегающей в 120 км к северу от Туруханска, именно эта незримая граница и есть Полярный круг.
Центральное село Туруханского района – самого большого района Красноярского края.
Условия для жизни здесь суровые: морозы достигают – 60°С, а летом температура воздуха повышается до +35°.
Железных дорог в районе нет, только авиасообщение и речной транспорт.
Тем не менее, о красоте и природных богатствах этих мест ходят легенды.
Программа в г. Туруханск.
Бахта
Бахта – старинный поселок охотников и таежных промысловиков, расположенный на берегу Енисея, в месте слияния с рекой Бахта.
Основано поселение в 1745 году, первым ее жителем называют Саву Андронова.
После сюда стали стекаться старообрядцы и беглые русские крепостные.
Программа в поселке Бахта.
Дополнительная экскурсия: организация рыбалки с лодок (оплачивается отдельно).
День на борту
День на борту.
Енисейск
400 лет истории.
Купеческие дома, монастыри, узкие улочки и дух старинного города сохранивший свой облик до наших дней – центральная часть города, включена в предварительный список ЮНЕСКО.
Енисейск – бывший центр края, “золотая” столица России, место встречи торговых путей Запада и Востока.
Местные жители бережно сохраняют город, а легенды о его былом величии передают из поколения в поколение.
Вариант 1:
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музеев города.
Вариант 2:
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением православных храмов Енисейска.
Галанино
Галанино было основано крестьянами и казаками переселенцами и в середине XVII века.
Основное заселение началось уже после Столыпинской реформы в 1910 г.
А в 1928 г. в Галанино образован колхоз имени Ленина и начато строительство хлебоприемного пункта.
Основная программа:
Красноярск
Высадка с борта теплохода.
Внимание: данный круиз является экспедиционным туром в труднодоступный регион со сложными климатическими условиями. Мероприятия программы круиза зависят от погодных условий и ледовой обстановки в акватории Енисея. Возможность осуществления отдельных мероприятий программы определяются из фактических условий экспедиционным лидером, директором круиза и капитаном.
Теплоход Максим Горький
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса люкс «Максим Горький».
Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Максим Горький» проекта Q-040, построен в Австрии. Комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2019-2020 гг. до уровня 5* по международным стандартам. В результате переоборудования на шлюпочной палубе разместился большой ресторанно-развлекательный комплекс, на верхней палубе — зона SPA c тренажерным залом. В основу дизайна интерьеров и декора теплохода легли этнические мотивы малых народностей Севера. Теплоход «Максим Горький» оснащен современным навигационным оборудованием.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Длина 110, 1 м
- Ширина 14,5 м
- Осадка 2,3 м
- Скорость 22 км/ч
- Экипаж 66 чел
- Пассажиры 94 чел
- Год постройки 1974
- Год реновации 2020
НА БОРТУ
- Ресторан "Енисей"
- Ресторан "Улов дня"
- Сибирский бар
- Караоке-бар
- Винная библиотека
- Конференц-зал/кинотеатр
- Спутниковое ТВ
- СПА-зона
- Фитнес-зона
- Медицинский пункт
- Сувенирный киоск
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (ниже указаны цены на свободные каюты, наличие мест в остальных уточняйте при бронировании), руб:
При двухместном размещении доступны следующие категории кают:
Шлюпочная палуба:
- Делюкс – стоимость 481 976 руб на человека
- Делюкс (площадь 12,5 м. кв) – стоимость 362 384 руб на человека
Средняя палуба
- Делюкс – стоимость 370 744 руб на человека
Главная палуба
- Делюкс – стоимость 359 656 руб на чел
При одноместном размещении доступны следующие категории кают:
- Каюта на шлюпочной палубе категории Делюкс (площадь 12,5 м. кв) – стоимость при одноместном размещении 646 380 руб.;
- Каюта на шлюпочной палубе кат Делюкс (площадь 19 м. кв) – стоимость при одноместном размещении 748 410 руб.;
- Каюта на средней палубе Делюкс (площадь 19 м. кв) – стоимость 740 430 руб.;
- Каюта на главной палубе Делюкс (площадь 19 м. кв) – стоимость 720 385 руб.
Стоимость может варьироваться, точная стоимость и наличие мест уточняется при запросе.
О наличии акций также уточняйте у менеджера.
Варианты проживания
Делюкс (средняя палуба)
К каютам категории Делюкс (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 205, 206, 217, 218, 221–226.
Двухместная каюта (площадь от 16,7 до 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Делюкс (шлюпочная палуба)
К каютам категории Делюкс (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 301, 302.
Двухместная каюта (площадь до 18,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Делюкс* (шлюпочная палуба)
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, душ, санузел, кондиционер, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
1-местная* (средняя палуба)
Одноместная каюта (площадь до 13,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.
Делюкс 3-местный (средняя палуба)
К каютам категории Делюкс 3-местный (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 209–216.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), диван (дополнительное место), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, сейф, два окна, розетка 220V.
1-местная (средняя палуба)
К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 219, 220, 227, 228.
Одноместная каюта (площадь 8,1 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.
Делюкс (главная палуба)
К каютам категории Делюкс (главная палуба) относятся следующие номера кают: 101–118.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной каюте
- Трехразовое питание (в день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки, в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»)
- Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
- Культурная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Норильск и обратно из Красноярска
- Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки (кроме трансфера день в день)
- Напитки и закуски в барах
- Телефонная связь
- Посещение сауны и спа
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Это не простое путешествие, а настоящая экспедиция, поэтому рекомендуем удобную теплую и легкую одежду, а также:
- Защитное средство от насекомых
- Солнцезащитные очки
- Высокие трекинговые ботинки (GORE-TEX)
- Дождевик либо непромокаемая куртка
- Легкие брюки, джинсы, юбки, шорты
- Вечерний дресс-код для прощального капитанского ужина
- Х/б рубашки или блузки с длинными и короткими рукавами
- Ветровка или свитер
- Х/б носки
- Футболки
- Х/б нижнее белье
- Шапка или кепка
- Солнцезащитный крем
- Купальный костюм
- Фонарик с запасными батарейками
- Бинокль
- Фотокамера и карты памяти
- Персональная аптечка
- Таблетки от укачивания
- Мягкие чемоданы и компактные сумки
Заядлым рыбакам рекомендуем взять снасти. Любителям и новичкам удочки выдают на теплоходе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание в туре?
Завтрак, обед – заказная система, фиксированная рассадка (вода, чай, кофе, сок, морс – без ограничений);
Ужин – заказная система с включенными напитками (вода, чай, кофе, сок, газированные напитки) без ограничений, сибирские настойки на аперитив 2 порции, фиксированная рассадка.
Можно ли с детьми?
В туре нет ограничений по возрасту.
Детский тариф действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала тура.
Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания.
Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.
Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами.
Дополнительные документы для иностранных граждан
Требуется специальное разрешение на въезд на территорию Заполярья (Норильск, Дудинка) для иностранных граждан, в т. ч. стран СНГ. Более подробно уточняйте при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести.
Питание отличное, вкусно и всегда все свежее.
Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.