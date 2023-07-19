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Дудинка: город «самых северных» достопримечательностей

Речной и морской международный порт Дудинка – место уникальное.

Начать хотя бы с того, что это единственный в мире морской порт, чьи причалы затапливаются во время весеннего половодья.

И это не все: в центре городка – стоят настоящие чумы, в которых хозяева принимают гостей в традиционных народных костюмах.

Групповой трансфер из аэропорта г. Норильск (время встречи и посадки на теплоход необходимо обязательно уточнять перед покупкой билетов).

Регистрация на борту теплохода.