Вы побываете на Плато Путорана, увидите концентрацию водопадов,
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Дудинке
Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель" до 10:00.
Групповой трансфер в г. Дудинку.
Двухместное размещение в гостинице.
13:00 Обед.
15:00 Обзорная экскурсия по г. Дудинке – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Расположен на правом берегу р. Енисей в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
16:00 Экскурсия в “Таймырский Краеведческий музей”. 4 сентября 2022 года музей отметил 85-ти летие.
Экспозиция музея занимает площадь 1172,5 кв. м и расположена на трёх этажах. Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.
В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.
19:00 Ужин.
Экскурсия в шахту «Ангидрит». Автобусная обзорная экскурсия по г. Норильску
Освобождение номеров.
06:50 Ранний завтрак.
07:20 Трансфер в г. Норильск.
09:15 Экскурсия в шахту "Ангидрит".
Кайерканское месторождение угля открыли в 1943 году.
Заложена первая шахта и уже в 1945 началась эксплуатация угольного месторождения. В феврале 1957 года было принято решение об открытой разработке Кайерканского месторождения угля.
И по сей день рудник "Кайерканский" занимает одно из главных мест в технологической цепочке основного производства, снабжая все подразделения Заполярного филиала "Норильский никель" каменным углем, известняком, доломитом. Именно здесь 17 декабря 2012 года открылся единственный в России учебный подземный полигон на шахте "Ангидрит". Площадь полигона 7000 кв. м.
Двухместное размещение в отеле "Талнах".
13:30 Обед.
14:45 Автобусная обзорная экскурсия по г. Норильску.
Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка), сам город расположен у Норильских гор.
Возвращение в отель.
20:00 Ужин.
Плато Путорана, озеро Лама
07:30 Завтрак.
08:00 Трансфер на причал р. Норилки.
Отъезд на Плато Путорана, на озеро Лама.
Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Длина — 57 км.
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска. Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.
Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км. Берега, в основном пологие, местами заболоченные. Дно преимущественно песчаное. На карте азиатской России, изданной в 1911 году Российским генеральным штабом, озеро Мелкое называлась озером Быстровское, хотя названия этого местные жители не знали.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет.
Экскурсия на водопад "Южный Нералах".
Обед (ланч-бокс).
Экскурсия на водопады реки Витаминки.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты. Порой кажется, что ты попал в страну водопадов. В каждом каньоне со всех уступов льётся вода. Из-за её шума не слышно разговоров.
Возвращение в Норильск.
Трансфер в отель.
Поздний ужин.
«Красные камни». Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района
Завтрак.
09:30 Отъезд к тропе, ведущая к водопаду "Красные камни" – один из самых доступных водопадов плато Путорана, часто его называют "плато Путорана в миниатюре" или "окно на плато Путорана".
13:30 Обед в отеле.
16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.
Музей работает более 40 лет. Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела.
Музейные материалы позволяют проследить геологическую и палеонтологическую историю территории Норильска с архейских времен до кайнозоя (наши дни).
Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открываются фантастические виды на плато Путорана, Хараелахские и Норильские горы, Пясинские разливы, Талнах и Норильск.
19:30 Ужин.
Экскурсия на карьер «Медвежий ручей»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в г. Норильск.
Экскурсия на карьер "Медвежий ручей" – единственный рудник в Норильске, работающий открытым способом.
В 1936 году геологами Александром Воронцовым и Алексеем Розановым было найдено медно-никелевое месторождение, а 4 ноября 1945 начальником Норильского комбината был издан приказ о начале строительства карьера "Медвежий ручей". Эта дата считается днем рождения рудника.
Трансфер в гостиницу.
Двухместное размещение в гостинице "Норильск".
Обед в гостинице.
Свободное время.
Ужин в гостинице.
Завершение программы
Освобождение номеров до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека: 122 000 руб.
Доплата за одноместное размещение:
- в г. Дудинке (1 ночь) – 1 500 руб. /чел.;
- в отеле "Талнах" (3 ночи) – 7 800 руб. /чел.;
- в гост."Норильск" (1 ночь) – 2 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» находится в поселке Дудинка, расположенном в месте слияния рек Дудинка и Енисей.
Номерной фонд образуют светлые номера, выполненные в приятной теплой цветовой гамме. Категории укомплектованы всем необходимым: системой отопления, телевизорами, мягкой мебелью для сна. Из окон открывается прекрасный вид на природу.
В 10 минутах пешей прогулки от места размещения есть продуктовые магазины.
Дудинка — хорошее место для отдыха и развлечений: речные прогулки, путешествие пешком по туристическим маршрутам, рыбная ловля.
Гостиница «Норильск»
«Норильск» является самой крупной гостиницей, расположенной в одноименном городе. К предлагаемым услугам здесь есть зал для спортивных занятий, массаж, бильярдная, парковка.
Огромный номерной фонд в 220 номеров позволит всегда быть уверенным в имеющейся свободной брони. Все они выполнены в различных стилях в зависимости от уровня комфортности и вместимости, это позволит выбрать то, что требуется именно для вас.
На территории гостиницы за отдельную оплату для вас организовано полноценное питание в кафе. Поблизости находятся несколько продуктовых магазинов, и всегда есть возможность воспользоваться сервисом городских доставок еды на ваш вкус.
Если для вас и вашего бизнеса требуется провести презентацию, деловую встречу, семинар, то отель располагает небольшим, но вместительным залом в лаконичном стиле на 30 человек.
Рядом с отелем имеются такие достопримечательности, как мемориал Черный тюльпан, Первый дом Норильска, Памятник стулу и Церковь Всех скорбящих. Также можно заказать обзорную экскурсию для подробного ознакомления с историей города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комплексное 3-разовое питание
- 2-местное размещение в гостинице в г. Дудинке, в отеле "Талнах", в гостинице "Норильск"
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Норильска и обратно
- Трансфер из гостиницы в аэропорт, на ж/д вокзал
- Страховка от несчастного случая
- Доплата за одноместное размещение в г. Дудинке (1 ночь) - 1500 руб. /чел., в отеле "Талнах" (3 ночи) - 7800 руб. /чел., в гост."Норильск" (1 ночь) - 2200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет). Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.
Для того, чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:
- рюкзак или сумка дорожная (в нее можно положить вещи для Плато Путорана, чтобы не везти с собой на о. Лама весь чемодан);
- удобную, не мнущуюся одежду;
- несколько теплых вещей (ветровка, теплая куртка, тонкая и теплая шапка, носки (2-3 пары простых и 1-2 пары теплых, теплый спортивный костюм (например, флисовый);
- термобелье или его аналог;
- плащ или непромокаемую куртку на случай дождя (зонт не брать, всегда ветер);
- перчатки;
- удобную спортивную обувь (сменная обувь – кроссовки);
- сланцы (чтобы можно было с шерстяными носками носить);
- на случай жаркой погоды – футболки (тельняшка, рубашка), шорты, легкие штаны, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, кепи (панама или бейсболка) (во время пребывания на о. Лама);
- средства личной гигиены;
- полотенце (на о. Лама);
- репелленты от насекомых;
- накомарник;
- треккинговые ботинки;
- резиновые сапоги;
- советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
- не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
- спутниковый телефон (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуем оформить страховку от невыезда.
Может ли измениться программа тура?
По погодным условиям, угрожающим жизнью и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.