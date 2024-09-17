1 день

Обзорная экскурсия по г. Дудинке

Утром прибытие в г. Норильск, а/п "Алыкель" до 10:00.

Групповой трансфер в г. Дудинку.

Двухместное размещение в гостинице.

13:00 Обед.

15:00 Обзорная экскурсия по г. Дудинке – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Расположен на правом берегу р. Енисей в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.

16:00 Экскурсия в “Таймырский Краеведческий музей”. 4 сентября 2022 года музей отметил 85-ти летие.

Экспозиция музея занимает площадь 1172,5 кв. м и расположена на трёх этажах. Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.

В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.

19:00 Ужин.