VIP-туры в Норильске с премиальным подходом

Найдено 6 туров в категории «VIP-туры» в Норильске, цены от 330 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Начало: Красноярский край, Норильск
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 359 656 за человека
Вертолетный тур на плато Путорана
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Вертолетный тур на плато Путорана
Начало: г. Норильск
«На вертолете из Норильска вы отправитесь к месту старта, далее будете передвигаться на катамаранах или пакрафтах»
3 авг в 10:00
от 330 000 за человека
Путоранский хит с вертолетом
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
«По пути, вы узнаете об экспедиции знаменитого геолога Урванцева, который провёл на озере 3 недели в поисках богатых месторождений»
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 440 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2023
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
    Отдых прошёл на ура, сервис уже европейский, хотя цена тоже, команда корабля, включая кухню 5 с плюсом
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • И
    Игорь
    3 января 2022
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
    Все было на высоте.
  • О
    Олеся
    13 апреля 2021
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
    Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не
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    было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести. Питание отличное, вкусно и всегда все свежее. Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.

Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «VIP-туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
  2. Вертолетный тур на плато Путорана
  3. Путоранский хит с вертолетом
Сколько стоит тур в Норильске в июне 2024
Сейчас в Норильске в категории "VIP-туры" можно забронировать 6 авторских туров от 330 000 до 440 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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