В этом походе вы отправитесь в сердце Кодарских гор.Вас ждут заброшенные штольни уранового рудника Мраморный и следы лагеря середины прошлого века, древние ледники и высокогорные перевалы.Вы подниметесь к пику БАМ

и леднику Нины Азаровой, побываете у живописных озёр, среди которых Спящая красавица и Угловое, и пройдёте через цирк вершины Царский Трон. Маршрут приведёт в уникальное место — к Чарским пескам, где золотые дюны соседствуют с болотами, озёрами и вечными снегами. Здесь вы подойдёте к озеру Таёжное, увидите обломки вертолёта и попробуете минеральную воду прямо в пустыне. Вас ждут дни насыщенных переходов и радиальных маршрутов, ночёвки в палатках, вечера у костра и редкая возможность почувствовать себя первооткрывателем в одном из самых необычных уголков Сибири.

Описание тура

Организационные детали

В туре используется как групповое, так и личное снаряжение. Организаторы предоставляют палатки, котелки, тент и групповую аптечку. Каждый участник берёт с собой личные вещи: рюкзак (от 70 л), спальник (t комфорта 0… +1 °С), коврик, комплект походной одежды, удобную обувь, фонарик, средства личной гигиены и аптечку. Подробный список рекомендованного снаряжения предоставляется участникам заранее.

До места старта удобнее всего добраться поездом до станции Новая Чара. Оттуда можно пройти пешком, доехать на автобусе или такси до деревни Чара, а затем продолжить путь на машине или пешком. Также в Чаре есть аэропорт с рейсами из Читы.