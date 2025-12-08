Вас ждут заброшенные штольни уранового рудника Мраморный и следы лагеря середины прошлого века, древние ледники и высокогорные перевалы.
Вы подниметесь к пику БАМ
Описание тура
Организационные детали
В туре используется как групповое, так и личное снаряжение. Организаторы предоставляют палатки, котелки, тент и групповую аптечку. Каждый участник берёт с собой личные вещи: рюкзак (от 70 л), спальник (t комфорта 0… +1 °С), коврик, комплект походной одежды, удобную обувь, фонарик, средства личной гигиены и аптечку. Подробный список рекомендованного снаряжения предоставляется участникам заранее.
До места старта удобнее всего добраться поездом до станции Новая Чара. Оттуда можно пройти пешком, доехать на автобусе или такси до деревни Чара, а затем продолжить путь на машине или пешком. Также в Чаре есть аэропорт с рейсами из Читы.
Питание. Включено трёхразовое питание. Завтраки, обеды и ужины готовятся на костре в лагере. В меню входят простые и сытные блюда, подходящие для активного походного дня.
Транспорт. Заброска участников на вездеходах к началу маршрута.
Возраст участников. 16-60.
Уровень сложности. Необходима хорошая физическая подготовка. Преодолеем маршрут протяжённостью около 108 км за 10 дней. Дневные переходы составляют от 4 до 20 км и включают радиальные выходы к перевалам и озёрам, а также броды через ручьи и реку Средний Сакукан. Вас ждут подъёмы на высоты свыше 2000 метров, перенос личного снаряжения в рюкзаках весом 15–18 кг.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Ущелье реки Средний Сакукан
Встреча группы в Новой Чаре в 11:30. На вездеходах мы отправимся к ущелью вдоль реки Средний Сакукан и по пути увидим величественные виды Кодарских гор. Затем предстоит переход к месту стоянки, установка палаток, ужин и отдых. Вечер будет посвящён знакомству участников.
Заброска составит около 25 км, пеший переход — 9 км.
Мраморное ущелье и заброшенная метеостанция
Сегодня мы совершим радиальный выход в Мраморное ущелье и осмотрим место бывшего сталинского лагеря. В 40–50-е годы здесь работал урановый рудник Мраморный, где добыча велась из штолен на высоте около 2300 метров. Сейчас сохранились штольни и остатки оборудования, оставленные после закрытия рудника в 1953 году. Далее мы спустимся к могиле Нины Азаровой — инженера-геолога и альпинистки, погибшей во время разведки угольного пласта. Вечером продолжим путь к заброшенной метеостанции, которая давно стала убежищем для туристов. Здесь разместимся на ночлег.
Радиальный выход — около 5 км, переход — около 4 км.
Перевал Медвежий и озеро Спящая красавица
Радиальный маршрут приведёт нас к перевалу Медвежий. По пути откроется вид на пик БАМ (3072 м) — высшую точку хребта Кодар, а также на ледник Нины Азаровой. На обратном пути мы посетим озеро Спящая красавица, после чего вернёмся в избу метеорологов.
Общая протяжённость перехода составит около 14 км.
Озеро Угловое и Царский Трон
Сегодня маршрут пройдёт к озеру Угловое. На обратном пути мы осмотрим цирк сложной вершины, известной как Царский Трон.
Протяжённость пути — около 12 км.
Перевал Мурзилка
В этот день нас ждёт радиальный выход на перевал Мурзилка. Мы перейдём реку Средний Сакукан вброд и увидим долины и ледники, ведущие к перевалу. На вершине сделаем привал с перекусом и насладимся панорамными видами, после чего вернёмся в лагерь.
Протяжённость маршрута — около 10 км.
Долина Среднего Сакукана
С рюкзаками мы продолжим путь по долине реки Средний Сакукан, постепенно спускаясь вниз. Протяжённость перехода составит около 15 км.
Урочище Чарские пески
Сегодня мы отправимся к Чарским пескам — уникальному природному памятнику. Это пустыня посреди тайги и гор, где горячие пески соседствуют с холодной наледью, а в оазисах вместо пальм растут лиственницы. Здесь пески переходят в болота и озёра, а вокруг возвышаются снежные вершины.
Протяжённость перехода — около 20 км.
Озеро Таёжное и минеральные источники
Мы совершим радиальный выход к озеру Таёжное. По дороге увидим обломки вертолёта и оставим письмо в будущее. В центре пустыни попробуем минеральную воду прямо из скважины. На озере устроим отдых и прогулку с видами на горные хребты.
Протяжённость маршрута — около 12 км.
Отдых в Чарских песках
Этот день запасной и пройдёт в пустыне. Здесь можно будет отдохнуть и насладиться пейзажами.
Окончание тура
Собираем лагерь и выходим к посёлку Чара, пересекая реку Средний Сакукан. Здесь нас встретит транспорт, который доставит в Новую Чару.
Протяжённость перехода — около 7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Трёхразовое питание
- Трансфер от/до п. Новая Чара
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Аптечка первой помощи
- Групповое снаряжение (палатки, тент, котелки и др.)
- Регистрация маршрута в МЧС
- Билеты в парк «Кодар»
Что не входит в цену
- Билеты на самолёт или поезд до п. Новая Чара и обратно (стоимость зависит от города вылета/отправления)
- Медицинская страховка (оформляется самостоятельно, стоимость от 1500 ₽)
- Карманные расходы на питание в придорожных кафе и сувениры (от 500 ₽)