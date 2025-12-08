Мои заказы

Дюны среди тайги: поход к Чарским пескам с проживанием в палатках

Полюбоваться Кодарскими горами, увидеть заброшенную метеостанцию и подняться к пику БАМ
В этом походе вы отправитесь в сердце Кодарских гор.

Вас ждут заброшенные штольни уранового рудника Мраморный и следы лагеря середины прошлого века, древние ледники и высокогорные перевалы.

Вы подниметесь к пику БАМ
и леднику Нины Азаровой, побываете у живописных озёр, среди которых Спящая красавица и Угловое, и пройдёте через цирк вершины Царский Трон.

Маршрут приведёт в уникальное место — к Чарским пескам, где золотые дюны соседствуют с болотами, озёрами и вечными снегами.

Здесь вы подойдёте к озеру Таёжное, увидите обломки вертолёта и попробуете минеральную воду прямо в пустыне.

Вас ждут дни насыщенных переходов и радиальных маршрутов, ночёвки в палатках, вечера у костра и редкая возможность почувствовать себя первооткрывателем в одном из самых необычных уголков Сибири.

Описание тура

Организационные детали

В туре используется как групповое, так и личное снаряжение. Организаторы предоставляют палатки, котелки, тент и групповую аптечку. Каждый участник берёт с собой личные вещи: рюкзак (от 70 л), спальник (t комфорта 0… +1 °С), коврик, комплект походной одежды, удобную обувь, фонарик, средства личной гигиены и аптечку. Подробный список рекомендованного снаряжения предоставляется участникам заранее.

До места старта удобнее всего добраться поездом до станции Новая Чара. Оттуда можно пройти пешком, доехать на автобусе или такси до деревни Чара, а затем продолжить путь на машине или пешком. Также в Чаре есть аэропорт с рейсами из Читы.

Питание. Включено трёхразовое питание. Завтраки, обеды и ужины готовятся на костре в лагере. В меню входят простые и сытные блюда, подходящие для активного походного дня.

Транспорт. Заброска участников на вездеходах к началу маршрута.

Возраст участников. 16-60.

Уровень сложности. Необходима хорошая физическая подготовка. Преодолеем маршрут протяжённостью около 108 км за 10 дней. Дневные переходы составляют от 4 до 20 км и включают радиальные выходы к перевалам и озёрам, а также броды через ручьи и реку Средний Сакукан. Вас ждут подъёмы на высоты свыше 2000 метров, перенос личного снаряжения в рюкзаках весом 15–18 кг.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Ущелье реки Средний Сакукан

Встреча группы в Новой Чаре в 11:30. На вездеходах мы отправимся к ущелью вдоль реки Средний Сакукан и по пути увидим величественные виды Кодарских гор. Затем предстоит переход к месту стоянки, установка палаток, ужин и отдых. Вечер будет посвящён знакомству участников.

Заброска составит около 25 км, пеший переход — 9 км.

Ущелье реки Средний СакуканУщелье реки Средний Сакукан
2 день

Мраморное ущелье и заброшенная метеостанция

Сегодня мы совершим радиальный выход в Мраморное ущелье и осмотрим место бывшего сталинского лагеря. В 40–50-е годы здесь работал урановый рудник Мраморный, где добыча велась из штолен на высоте около 2300 метров. Сейчас сохранились штольни и остатки оборудования, оставленные после закрытия рудника в 1953 году. Далее мы спустимся к могиле Нины Азаровой — инженера-геолога и альпинистки, погибшей во время разведки угольного пласта. Вечером продолжим путь к заброшенной метеостанции, которая давно стала убежищем для туристов. Здесь разместимся на ночлег.

Радиальный выход — около 5 км, переход — около 4 км.

Мраморное ущелье и заброшенная метеостанцияМраморное ущелье и заброшенная метеостанция
3 день

Перевал Медвежий и озеро Спящая красавица

Радиальный маршрут приведёт нас к перевалу Медвежий. По пути откроется вид на пик БАМ (3072 м) — высшую точку хребта Кодар, а также на ледник Нины Азаровой. На обратном пути мы посетим озеро Спящая красавица, после чего вернёмся в избу метеорологов.

Общая протяжённость перехода составит около 14 км.

Перевал Медвежий и озеро Спящая красавицаПеревал Медвежий и озеро Спящая красавица
4 день

Озеро Угловое и Царский Трон

Сегодня маршрут пройдёт к озеру Угловое. На обратном пути мы осмотрим цирк сложной вершины, известной как Царский Трон.

Протяжённость пути — около 12 км.

Озеро Угловое и Царский ТронОзеро Угловое и Царский Трон
5 день

Перевал Мурзилка

В этот день нас ждёт радиальный выход на перевал Мурзилка. Мы перейдём реку Средний Сакукан вброд и увидим долины и ледники, ведущие к перевалу. На вершине сделаем привал с перекусом и насладимся панорамными видами, после чего вернёмся в лагерь.

Протяжённость маршрута — около 10 км.

Перевал МурзилкаПеревал Мурзилка
6 день

Долина Среднего Сакукана

С рюкзаками мы продолжим путь по долине реки Средний Сакукан, постепенно спускаясь вниз. Протяжённость перехода составит около 15 км.

Долина Среднего СакуканаДолина Среднего Сакукана
7 день

Урочище Чарские пески

Сегодня мы отправимся к Чарским пескам — уникальному природному памятнику. Это пустыня посреди тайги и гор, где горячие пески соседствуют с холодной наледью, а в оазисах вместо пальм растут лиственницы. Здесь пески переходят в болота и озёра, а вокруг возвышаются снежные вершины.

Протяжённость перехода — около 20 км.

Урочище Чарские пескиУрочище Чарские пескиУрочище Чарские пески
8 день

Озеро Таёжное и минеральные источники

Мы совершим радиальный выход к озеру Таёжное. По дороге увидим обломки вертолёта и оставим письмо в будущее. В центре пустыни попробуем минеральную воду прямо из скважины. На озере устроим отдых и прогулку с видами на горные хребты.

Протяжённость маршрута — около 12 км.

Озеро Таёжное и минеральные источникиОзеро Таёжное и минеральные источники
9 день

Отдых в Чарских песках

Этот день запасной и пройдёт в пустыне. Здесь можно будет отдохнуть и насладиться пейзажами.

Отдых в Чарских пескахОтдых в Чарских пескахОтдых в Чарских песках
10 день

Окончание тура

Собираем лагерь и выходим к посёлку Чара, пересекая реку Средний Сакукан. Здесь нас встретит транспорт, который доставит в Новую Чару.

Протяжённость перехода — около 7 км.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер от/до п. Новая Чара
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Аптечка первой помощи
  • Групповое снаряжение (палатки, тент, котелки и др.)
  • Регистрация маршрута в МЧС
  • Билеты в парк «Кодар»
Что не входит в цену
  • Билеты на самолёт или поезд до п. Новая Чара и обратно (стоимость зависит от города вылета/отправления)
  • Медицинская страховка (оформляется самостоятельно, стоимость от 1500 ₽)
  • Карманные расходы на питание в придорожных кафе и сувениры (от 500 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: П. Новая Чара, 11:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: П. Новая Чара, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Новой Чаре
Провели экскурсии для 2493 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.