Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга

Насыщенная программа и колоритные экскурсии по древним русским городам

5
1 отзыв
Насыщенная программа и колоритные экскурсии по древним русским городам.

Маршрут: Великий Новгород – Осташков – Нилова Пустынь (теплоходная экскурсия) – Калуга – Козельск – Оптина Пустынь – Шамордино – Тула – Рязань – Коломна – Москва – Торжок.
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Венец русских городов. Тур из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
8
авг

Что вас ожидает 🤩

Знаменитая Нилова Пустынь
Знаменитая Нилова Пустынь
Увидим многочисленные острова озера Селигер, узнаем о первых монахах и пустынях на территории Селигерского края
Музей оружия в Туле
Музей оружия в Туле
Увидим всемирно известную коллекцию шедевров тульских мастеров-оружейников
Купеческий город Калуга
Купеческий город Калуга
Уделим внимание архитектуре Каменного моста, Гостиных рядов и Присутственных мест
Княжеская Рязань
Княжеская Рязань
Осмотрим территорию Рязанского Кремля и посетим Дворец князя Олега
Великолепный Торжок
Великолепный Торжок
Увидим самые красивые памятники архитектуры, а также познакомимся с местным «дорогим» промыслом золотого шитья

Программа тура по дням

1 день

Великий Новгород

07:00. Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле входа в гостиницу «Октябрьская»).

07:30. Отъезд в Великий Новгород. Путевая информация.

12:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

13:00. Обзорная экскурсия по В. Новгороду – первой столице Древней Руси, прогулка по Ярославову Дворищу и Древнему Торгу – архитектурный ансамбль XII-XVIII веков.

14:30. Отъезд в Осташково.

19:00. Размещение в гостинице «Парк Отель» на о. Сиг.

20:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
2 день

Нилова Пустынь

08:00. Завтрак.

10:00. Экскурсия в действующий мужской монастырь Нилову Пустынь – главное сокровище Селигера.

Монастырю уже более четырёхсот лет и расположен он на острове Столобном.

Когда отправляешься на экскурсию теплоходом, уникальный ансамбль ныне действующего мужского монастыря уже издали поражает своей красотой, будто возникая из вод Селигера.

В ходе экскурсии вы увидите самые большие плёсы и многочисленные острова озера Селигер, узнаете о первых монахах и пустынях на территории Селигерского края, о монашеской жизни.

В ходе пешеходной экскурсии по монастырю перед вами предстанут культовые архитектурные сооружения разных эпох: Светлицкую надвратную башню 20 века, Архиерейскую пристань 19 века, церкви Крестовоздвижения, Петра и Павла, преподобного Нила 18 века, архиерейские покои, монашеский корпус, корпус для странников, хозяйственные постройки и другие монастырские строения.

В центре монастыря высится величественный Богоявленский собор начала 19 века, где покоятся мощи святого Нила Столобенского Чудотворца и других святых.

У вас будет возможность поклониться мощам и чудотворным иконам Богоявленского собора, посетить холм, на котором в начале 16 века в течение 27 лет проживал селигерский святой Нил, совершая свой подвиг «не ложиться на рёбра».

Вы сможете подняться на колокольню Богоявленского собора и полюбоваться селигерской красотой «с высоты птичьего полёта».

А если захотите отдохнуть, то сможете посидеть у монастырской бухты, где сейчас насельники монастыря разводят форель, и отведать монастырского хлеба.

14:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

15:00. Отъезд в Калугу.

20:00. Размещение в гостинице «Амбассадор Калуга» 4*/«Калуга Плаза» 4*.

19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Нилова ПустыньНилова ПустыньНилова ПустыньНилова Пустынь
3 день

Калуга. Козельск. Нижние Прыски

08:00. Завтрак.

09:00. Обзорная экскурсия по Калуге: небольшой, но уютный центр купеческого города, хорошо сохранившийся с XVIII века.

Уделите внимание архитектуре Каменного моста, Гостиных рядов и Присутственных мест!

11:00. Отъезд в Козельск – город с неповторимым провинциальным укладом.

12:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

13:30. Неспешная обзорная экскурсия с панорамой долины реки Жиздры и Стеной истории Козельска.

Это уникальное место, где собрана вся славная история Козельска от нашествия хана Батыя в 1238 году до фашистской оккупации в 1941 году.

Посещение Козельской Свято-Введенской Оптиной Пустыни, ставшей в середине XIX века одним из духовных центров России.

Поклониться святым мощам можно в открытых Преображенском, Введенском и Владимирском храмах монастыря.

Посещение храма Преображения в селе Нижние Прыски – классический русский усадебный храм.

В завершение экскурсионного дня посещение Свято–Амвросиевской женской обители в селе Шамордино с величавым 15-главым собором - настоящийм ЧУДО-дворцом!

Для желающих возможно посещение святого источника и совершения омовения.

Возвращение в Калугу.

19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

Калуга. Козельск. Нижние ПрыскиКалуга. Козельск. Нижние ПрыскиКалуга. Козельск. Нижние ПрыскиКалуга. Козельск. Нижние Прыски
4 день

Тула

08:00. Завтрак.

09:00. Отъезд в Тулу.

10:30. Экскурсия по Туле – городу оружейного дела, самоваров и пряников: «жемчужина» русского оборонного зодчества XVI века тульский Кремль с монументальными кафедральными Успенским и Богоявленским соборами.

Экскурсия в Государственный Музей оружия – всемирно известную коллекцию шедевров тульских мастеров-оружейников.

13:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

14:30. Отъезд в Рязань.

18:00. Размещение в гостинице«Амакс Конгресс отель» 4* / «Форум» 4*.

19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

ТулаТулаТулаТулаТула
5 день

Рязань

08:00. Завтрак.

09:00. Авторская костюмированная экскурсия у рязанского Кремля "Прогулка со стрельцом".

Стрелец Степан Молодцов на Соборной площади ведёт своё повествование о древнейшей части города Рязани.

Вы увидите кафедральный Успенский собор с 27-метровым иконостасом – самым высоким иконостасом в России.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля с посещением Дворца князя Олега.

11:30. Отъезд в Коломну.

13:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

14:00. Экскурсия по Коломне: Кремль XVI в. (внешний осмотр стен и башен Кремля), Соборная площадь с Успенским собором, посещение Успенского Брусенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвинского женских монастырей.

18:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).

19:00. Отъезд в Москву.

21:00. Размещение в гостинице«Максима Славия» 3*/«Космос» 3*.

РязаньРязаньРязаньРязань
6 день

Торжок

08:00. Завтрак.

09:00. Отъезд в Торжок.

12:00. Экскурсия по Торжку, в ходе которой вы увидите главные достопримечательности города: Спасо-Преображенский собор в стиле ампир, старую Вознесенскую церковь и Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в далеком XI веке во времена княжения Ярослава I Владимировича, памятники Ленину, Пушкину, архитектору Львову и преподобному Ефрему Новоторжскому.

Посетив знаменитый музей «Золотного шитья» вы узнаете историю в прямом смысле слова «дорогого» промысла.

В музее представлены инструменты, при помощи которых создают уникальную вышивку и великолепные работы, выполненные в разное время.

14:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

15:00. Отъезд в С. Петербург (ориентировочное время прибытия ~ 23:00).

ТоржокТоржокТоржокТоржок

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

ПитаниеОдноместное
размещение		1/2 DBLВзрослыйРебенокВзрослый
доп. место		Ребенок
доп. место
HB (завтрак+обед)33 95027 45027 45026 45025 25024 250
FB (завтрак+обед+ужин)37 45030 95030 95029 95028 75027 750
BB (завтрак)31 15024 65024 65023 65022 45021 450

Варианты проживания

Гостиница «Парк Отель»

1 ночь

Размещение в гостинице «Парк Отель» на о. Сиг.

Гостиница «Амбассадор Калуга» 4*

2 ночи

Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

Гостиница «Амбассадор Калуга» 4*Гостиница «Амбассадор Калуга» 4*Гостиница «Амбассадор Калуга» 4*Гостиница «Амбассадор Калуга» 4*Гостиница «Амбассадор Калуга» 4*Гостиница «Амбассадор Калуга» 4*

Гостиница «Калуга Плаза» 4*

2 ночи

Этот 4-звездочный отель с большим спа-центром, элегантными номерами с телевизорами с плоским экраном и современным рестораном находится всего в 5 минутах езды от центра Калуги и в 20 минутах ходьбы от площади Победы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Просторные номера отеля «Калуга Плаза» оформлены в классическом стиле. В числе удобств мини-бар, фен и роскошные туалетно-косметические принадлежности. Гостям предоставляются халаты и тапочки.

Гостиница «Калуга Плаза» 4*Гостиница «Калуга Плаза» 4*Гостиница «Калуга Плаза» 4*Гостиница «Калуга Плаза» 4*Гостиница «Калуга Плаза» 4*Гостиница «Калуга Плаза» 4*

Гостиница «Амакс Конгресс отель» 4*

1 ночь

АМАКС Конгресс-отель" расположен в одном из центральных районов города Рязань.

Удобства в номерах: сейф, кондиционер, Обслуживание в номерах, Фен, телевизор, мини-бар, телефон, душ.

Гостиница «Амакс Конгресс отель» 4*Гостиница «Амакс Конгресс отель» 4*Гостиница «Амакс Конгресс отель» 4*Гостиница «Амакс Конгресс отель» 4*

Гостиница «Форум» 4*

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды. Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi. В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.

Гостиница «Форум» 4*Гостиница «Форум» 4*Гостиница «Форум» 4*Гостиница «Форум» 4*Гостиница «Форум» 4*Гостиница «Форум» 4*

Гостиница «Максима Славия» 3*

1 ночь

Современный отель бизнес-класса категории 3*+.Отель удачнорасположенпо соседству с национальным парком "Лосиный остров".

К вашим услугам:

  • 80 комфортабельных номеров различных категорий
  • Конференц-зал, вместимостью до 40 персон
  • Кафе "Славия"
  • Оздоровительный комплекс (хамам, сауна, тренажерный зал)
  • Бесплатный Wi-Fi на всей территории Отеля
  • Парковка
  • Гладильная комната
  • Круглосуточное обслуживание в номерах
  • Мини холодильник в каждом номере
  • Визовая поддержка
  • Сейфовые ячейки
Гостиница «Максима Славия» 3*Гостиница «Максима Славия» 3*Гостиница «Максима Славия» 3*Гостиница «Максима Славия» 3*

Гостиница «Космос» 3*

1 ночь

Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Космос» 3*Гостиница «Космос» 3*Гостиница «Космос» 3*Гостиница «Космос» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание согласно выбранному типу
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость входит транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание?

Стоимость тура зависит от выбранного типа питания:

  • BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак), 6 день (завтрак).
  • HB (полупансион) – 1 день (обед) 2 день (завтрак+обед), 3 день (завтрак+обед), 4 день (завтрак+обед), 5 день (завтрак+обед), 6 день (завтрак+обед).
  • FB (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак+обед+ужин), 5 день (завтрак+обед+ужин), 6 день (завтрак+обед).

При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.
При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне!
Все четко по времени и по программе
Комфортный автобус и отличные, аккуратные водители, уютные отели, хорошее питание, экскурсии, в основном, интересные, но, по-моему мнению, нужно больше конкретики и меньше воды, очень сложно уловить суть

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры6-дневные туры

Похожие туры в Великом Новгороде

Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
3 отзыва
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города
г. Великий Новгород, Сенная площадь
4 880 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
112 отзывов
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Древние русские города строились примерно по одному плану
Ул. Мерецкова-Волосова, 2
Сегодня
Завтра
20 июля
21 июля
1 050 за всё до 10 чел.
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
3.1
8 отзывов
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
Господин Великий Новгород, Отец городов русских
Великий Новгород, улица Октябрьская 5
3 000 за 1 человека
Вечевые города: Псков и Новгород
4 дня
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Вечевые города: Псков и Новгород
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами
Сенная площадь, 2
20 000 за всё до 10 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.8
61 отзыв
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
Великий Новгород - один из древнейших городов России
По договоренности
от 6 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
22 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
Великий Новгород - один из древнейших городов России
По договоренности
от 3 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Новгородика
Новгородика
4
4 отзыва
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Экскурсия начнется у стен Древнего Кремля
Сенная площадь, 1
Завтра
20 июля
21 июля
22 июля
4 020 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.4
7 отзывов
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» излюбленное место отдыха новгородцев и гостей города
г. Великий Новгород, Сенная площадь
4 360 за всё до 5 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Аркадий
Аркадий
4.9
44 отзыва
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова
напротив гостиницы «Садко»
21 июля
22 июля
27 июля
30 июля
3 800 за всё до 10 чел.
Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода
Экскурсия по Великому Новгороду познакомит вас с выдающимися святынями города
по согласованию с гидом
от 6 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
199 отзывов
Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
Экскурсия познакомит вас с архитектурно-культурными достопримечательностями Великого Новгорода
Мерецкого-Волосова, д 2, рядом Сенная площадь
Сегодня
Завтра
20 июля
21 июля
от 2 800 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Индивидуальная автомобильная экскурсия по валдайским музеям и памятникам на берегу озера
По договоренности
6 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Новгороде
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ