2 день

Нилова Пустынь

08:00. Завтрак.

10:00. Экскурсия в действующий мужской монастырь Нилову Пустынь – главное сокровище Селигера.

Монастырю уже более четырёхсот лет и расположен он на острове Столобном.

Когда отправляешься на экскурсию теплоходом, уникальный ансамбль ныне действующего мужского монастыря уже издали поражает своей красотой, будто возникая из вод Селигера.

В ходе экскурсии вы увидите самые большие плёсы и многочисленные острова озера Селигер, узнаете о первых монахах и пустынях на территории Селигерского края, о монашеской жизни.

В ходе пешеходной экскурсии по монастырю перед вами предстанут культовые архитектурные сооружения разных эпох: Светлицкую надвратную башню 20 века, Архиерейскую пристань 19 века, церкви Крестовоздвижения, Петра и Павла, преподобного Нила 18 века, архиерейские покои, монашеский корпус, корпус для странников, хозяйственные постройки и другие монастырские строения.

В центре монастыря высится величественный Богоявленский собор начала 19 века, где покоятся мощи святого Нила Столобенского Чудотворца и других святых.

У вас будет возможность поклониться мощам и чудотворным иконам Богоявленского собора, посетить холм, на котором в начале 16 века в течение 27 лет проживал селигерский святой Нил, совершая свой подвиг «не ложиться на рёбра».

Вы сможете подняться на колокольню Богоявленского собора и полюбоваться селигерской красотой «с высоты птичьего полёта».

А если захотите отдохнуть, то сможете посидеть у монастырской бухты, где сейчас насельники монастыря разводят форель, и отведать монастырского хлеба.

14:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).

15:00. Отъезд в Калугу.

20:00. Размещение в гостинице «Амбассадор Калуга» 4*/«Калуга Плаза» 4*.

19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).