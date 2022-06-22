07:00. Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле входа в гостиницу «Октябрьская»).
07:30. Отъезд в Великий Новгород. Путевая информация.
12:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
13:00. Обзорная экскурсия по В. Новгороду – первой столице Древней Руси, прогулка по Ярославову Дворищу и Древнему Торгу – архитектурный ансамбль XII-XVIII веков.
14:30. Отъезд в Осташково.
19:00. Размещение в гостинице «Парк Отель» на о. Сиг.
20:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
08:00. Завтрак.
10:00. Экскурсия в действующий мужской монастырь Нилову Пустынь – главное сокровище Селигера.
Монастырю уже более четырёхсот лет и расположен он на острове Столобном.
Когда отправляешься на экскурсию теплоходом, уникальный ансамбль ныне действующего мужского монастыря уже издали поражает своей красотой, будто возникая из вод Селигера.
В ходе экскурсии вы увидите самые большие плёсы и многочисленные острова озера Селигер, узнаете о первых монахах и пустынях на территории Селигерского края, о монашеской жизни.
В ходе пешеходной экскурсии по монастырю перед вами предстанут культовые архитектурные сооружения разных эпох: Светлицкую надвратную башню 20 века, Архиерейскую пристань 19 века, церкви Крестовоздвижения, Петра и Павла, преподобного Нила 18 века, архиерейские покои, монашеский корпус, корпус для странников, хозяйственные постройки и другие монастырские строения.
В центре монастыря высится величественный Богоявленский собор начала 19 века, где покоятся мощи святого Нила Столобенского Чудотворца и других святых.
У вас будет возможность поклониться мощам и чудотворным иконам Богоявленского собора, посетить холм, на котором в начале 16 века в течение 27 лет проживал селигерский святой Нил, совершая свой подвиг «не ложиться на рёбра».
Вы сможете подняться на колокольню Богоявленского собора и полюбоваться селигерской красотой «с высоты птичьего полёта».
А если захотите отдохнуть, то сможете посидеть у монастырской бухты, где сейчас насельники монастыря разводят форель, и отведать монастырского хлеба.
14:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
15:00. Отъезд в Калугу.
20:00. Размещение в гостинице «Амбассадор Калуга» 4*/«Калуга Плаза» 4*.
19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
08:00. Завтрак.
09:00. Обзорная экскурсия по Калуге: небольшой, но уютный центр купеческого города, хорошо сохранившийся с XVIII века.
Уделите внимание архитектуре Каменного моста, Гостиных рядов и Присутственных мест!
11:00. Отъезд в Козельск – город с неповторимым провинциальным укладом.
12:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
13:30. Неспешная обзорная экскурсия с панорамой долины реки Жиздры и Стеной истории Козельска.
Это уникальное место, где собрана вся славная история Козельска от нашествия хана Батыя в 1238 году до фашистской оккупации в 1941 году.
Посещение Козельской Свято-Введенской Оптиной Пустыни, ставшей в середине XIX века одним из духовных центров России.
Поклониться святым мощам можно в открытых Преображенском, Введенском и Владимирском храмах монастыря.
Посещение храма Преображения в селе Нижние Прыски – классический русский усадебный храм.
В завершение экскурсионного дня посещение Свято–Амвросиевской женской обители в селе Шамордино с величавым 15-главым собором - настоящийм ЧУДО-дворцом!
Для желающих возможно посещение святого источника и совершения омовения.
Возвращение в Калугу.
19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
08:00. Завтрак.
09:00. Отъезд в Тулу.
10:30. Экскурсия по Туле – городу оружейного дела, самоваров и пряников: «жемчужина» русского оборонного зодчества XVI века тульский Кремль с монументальными кафедральными Успенским и Богоявленским соборами.
Экскурсия в Государственный Музей оружия – всемирно известную коллекцию шедевров тульских мастеров-оружейников.
13:30. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
14:30. Отъезд в Рязань.
18:00. Размещение в гостинице«Амакс Конгресс отель» 4* / «Форум» 4*.
19:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
08:00. Завтрак.
09:00. Авторская костюмированная экскурсия у рязанского Кремля "Прогулка со стрельцом".
Стрелец Степан Молодцов на Соборной площади ведёт своё повествование о древнейшей части города Рязани.
Вы увидите кафедральный Успенский собор с 27-метровым иконостасом – самым высоким иконостасом в России.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля с посещением Дворца князя Олега.
11:30. Отъезд в Коломну.
13:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
14:00. Экскурсия по Коломне: Кремль XVI в. (внешний осмотр стен и башен Кремля), Соборная площадь с Успенским собором, посещение Успенского Брусенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвинского женских монастырей.
18:00. Ужин (если предусмотрено выбранным тарифом).
19:00. Отъезд в Москву.
21:00. Размещение в гостинице«Максима Славия» 3*/«Космос» 3*.
08:00. Завтрак.
09:00. Отъезд в Торжок.
12:00. Экскурсия по Торжку, в ходе которой вы увидите главные достопримечательности города: Спасо-Преображенский собор в стиле ампир, старую Вознесенскую церковь и Новоторжский Борисоглебский монастырь, основанный в далеком XI веке во времена княжения Ярослава I Владимировича, памятники Ленину, Пушкину, архитектору Львову и преподобному Ефрему Новоторжскому.
Посетив знаменитый музей «Золотного шитья» вы узнаете историю в прямом смысле слова «дорогого» промысла.
В музее представлены инструменты, при помощи которых создают уникальную вышивку и великолепные работы, выполненные в разное время.
14:00. Обед (если предусмотрено выбранным тарифом).
15:00. Отъезд в С. Петербург (ориентировочное время прибытия ~ 23:00).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Питание
|Одноместное
размещение
|1/2 DBL
|Взрослый
|Ребенок
|Взрослый
доп. место
|Ребенок
доп. место
|HB (завтрак+обед)
|33 950
|27 450
|27 450
|26 450
|25 250
|24 250
|FB (завтрак+обед+ужин)
|37 450
|30 950
|30 950
|29 950
|28 750
|27 750
|BB (завтрак)
|31 150
|24 650
|24 650
|23 650
|22 450
|21 450
Размещение в гостинице «Парк Отель» на о. Сиг.
Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
Этот 4-звездочный отель с большим спа-центром, элегантными номерами с телевизорами с плоским экраном и современным рестораном находится всего в 5 минутах езды от центра Калуги и в 20 минутах ходьбы от площади Победы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Просторные номера отеля «Калуга Плаза» оформлены в классическом стиле. В числе удобств мини-бар, фен и роскошные туалетно-косметические принадлежности. Гостям предоставляются халаты и тапочки.
АМАКС Конгресс-отель" расположен в одном из центральных районов города Рязань.
Удобства в номерах: сейф, кондиционер, Обслуживание в номерах, Фен, телевизор, мини-бар, телефон, душ.
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды. Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi. В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Современный отель бизнес-класса категории 3*+.Отель удачнорасположенпо соседству с национальным парком "Лосиный остров".
К вашим услугам:
Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость тура зависит от выбранного типа питания:
При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.
При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.