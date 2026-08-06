Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Завтра в 13:30
10 авг в 12:00
934 ₽ за человека
Групповая
до 21 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1600 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
Начало: На Причале «Ярославово Дворище»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Кремль город держит - театрализованная групповая экскурсия
Совершите незабываемое путешествие в Средневековье в компании жителей Великого Новгорода
Начало: У входа в Новгородский кремль
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
1167 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Исследовать исторический центр на нескучной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
Увлекательное путешествие по средневековому Новгороду с жителями прошлого. Истории, легенды и интерактивные развлечения ждут вас
Начало: На Сенной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:00
10 авг в 16:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборНа парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Отправиться по водному пути, несущему на своих волнах историю и жизнь народов
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 17 970 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Водная экскурсия «Рюриково Городище»
Насладиться видами реки Волхов в Великом Новгороде и сделать живописные кадры с воды
Начало: На Причале «Ярославово Дворище»
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1300 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 12:30
13 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтопрогулка по Великому Новгороду
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
12 авг в 17:00
14 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
В трендеСырное путешествие: производство + дегустация
На семейной сыроварне недалеко от Великого Новгорода
Начало: В деревне Трубичино
Расписание: во вторник и четверг в 14:30 и 16:30, в субботу в 14:30
Сегодня в 14:30
11 авг в 14:30
700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны. Групповая экскурсия
Получить полное представление о значении Великого Новгорода и его богатой истории
Начало: На Ярославовом дворище
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 17:30, в среду в 10:00
Завтра в 17:30
10 авг в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная экскурсия
Прогуляться по самой загадочной улице Великого Новгорода и раскрыть тайны древнейшего кремля России
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
от 8300 ₽ за всё до 25 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
Узнать легенды одного из древнейших городов России и увидеть ключевые локации
Начало: На причале «Ярославово дворище»
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:45
1900 ₽ за человека
Групповая
Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс
Познакомиться с ремеслом стеклодува и почувствовать себя художником
Начало: В деревне Трубичино
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: Экскурсии на выбор: Сенная площадь; Ж/Д вокзал; Дв...
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 7150 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние храмы Новгородчины на авто
Варлаамо-Хутынский монастырь, Рюриково городище и церкви 12-14 веков с профессиональным гидом
11 авг в 15:00
12 авг в 09:30
от 7600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
В трендеЗдравствуй, Великий Новгород
Начало: Площадь Победы - Софийская, ближе ко входу в Кремл...
Расписание: По субботам в 11:00, 13:30, 16:00
Завтра в 13:30
10 авг в 12:00
960 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Кремль в Великом Новгороде
Где начиналась русская государственность
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
959 ₽ за человека
-
20%
Квест
до 10 чел.
Исторический квест без гида в Великом Новгороде
Знакомство с городом через художественную историю и элементы ориентирования
Начало: У Белой башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 800 ₽
1000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
10 авг в 12:00
от 5950 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
14 авг в 07:00
16 авг в 18:00
от 10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
Начало: У Новгородского яхт-клуба
10 авг в 10:30
11 авг в 10:00
от 20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Айда на Славню - новыми маршрутами по Торговой стороне
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода, прогуливаясь по его старинным улочкам и наслаждаясь видами на Волхов и Рюриково городище
Начало: На Ганзейской набережной
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 7890 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Путешествие по Великому Новгороду обещает удивительные открытия. Вы увидите знаменитые места, но с другой стороны, исследуя малоизвестные уголки
Начало: На улице Десятинной
14 авг в 13:00
16 авг в 13:30
от 5550 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
В тренде«Кладоискатели»: квест-приключение по Великому Новгороду
Отправляйтесь на поиски клада в сердце Великого Новгорода! Прогулка по древним улицам, загадки и приз ждут вас в этом увлекательном квесте
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
12 авг в 17:30
14 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старинных улочек
Отправьтесь в путешествие по историческим улицам Великого Новгорода, открывая для себя уникальные памятники и погружаясь в атмосферу древности
Начало: На улице Розважа
Завтра в 15:00
11 авг в 10:00
от 4890 ₽ за всё до 10 чел.
Великий Новгород — это не только город множества церквей и храмов. Здесь также множество уникальных памятников архитектуры, которые точно не оставят равнодушными любителей древности. Деревянные дома возрастом более 400 лет, оборонительные сооружения, арочные конструкции, мосты, необычные памятники — вот лишь неполный список того, что увидит турист во время недолгой прогулки по этому городу
Великий Новгород — это город, необычайно насыщенный достопримечательностями, с каждой из которых связано множество легенд и преданий. Погрузиться в древнерусскую атмосферу и узнать больше об истории родной страны поможет опытный экскурсовод. Выбрать и купить подходящую по теме и цене экскурсию можно прямо на этом сайте. Не забывайте читать отзывы и описание к экскурсиям, чтобы выбрать наиболее подходящую прогулку! 😉
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 6 авг 2026
Понравилась экскурсия.ирина интересно рассказывала,отвечала на вопросы.все замечательно.спасибо
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К
Дата посещения: 4 авг 2026
Все очень хорошо, профессионально, вежливо, с большим знанием истории.
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Г
Дата посещения: 29 июл 2026
Великолепный экскурсовод!
Экскурсия на 2,5 часа прошла, как одно мгновение! Ирина - прекрасная, харизматичная рассказчица с чувством юмора.
Спасибо за интересное, насыщенное погружение в историю Великого Новгорода!
Экскурсия на 2,5 часа прошла, как одно мгновение! Ирина - прекрасная, харизматичная рассказчица с чувством юмора.
Спасибо за интересное, насыщенное погружение в историю Великого Новгорода!
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О
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия с Юлией прошла замечательно.Всё прошло очень позитивно, необыкновенно интересно и комфортно.Экскурсия с художником, историком, патриотом своего города и прекрасным водителем оставляет самое хорошее впечатление.Всем рекомендуем.
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Д
Дата посещения: 29 июл 2026
Хотим поблагодарить Максима за замечательно проведенную экскурсию по Великому Новгороду. За два часа получилось погрузиться в историю города, почувствовать его
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А
Дата посещения: 29 июл 2026
Великолепная экскурсия! Редко встретишь гида с такой идеально поставленной речью и трепетно относящегося к истории города. Очень рекомендую!
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С
Дата посещения: 16 июл 2026
Благодарны Ирине за проведенную экскурсию.Ирина провела экскурсию для нас двоих, т.к. группа не набралась.
Ирина так увлеченно рассказывала,что мы влюбились в
Ирина так увлеченно рассказывала,что мы влюбились в
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И
Дата посещения: 24 июл 2026
Все прошло великолепно!
Спасибо большое Максиму - знатоку истории и, влюблённому в свой, поистине, Великий город! Четыре часа незабываемых впечатлений от
Спасибо большое Максиму - знатоку истории и, влюблённому в свой, поистине, Великий город! Четыре часа незабываемых впечатлений от
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М
Дата посещения: 27 июл 2026
Мне понравилось, очень атмосферно. Рассказывала Мирослава интересно, с историями, не сухие факты. Ну и костюм и говор добавлял колорита))
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С
Дата посещения: 20 июл 2026
Отличный экскурсовод, очень информативная, динамичная экскурсия. Спасибо.
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Всего 10331 отзыв в Великом Новгороде
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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду
Самые популярные экскурсии в Великом Новгороде
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Что посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2026
Сейчас в Великом Новгороде можно забронировать 178 экскурсий и билетов от 700 до 39 240 со скидкой до 33%. Туристы уже оставили гидам 10331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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