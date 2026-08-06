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Экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 178 экскурсий в Великом Новгороде, цены от 700 ₽, скидки до 33%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Здравствуй, Великий Новгород
Пешая
1.5 часа
811 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Завтра в 13:30
10 авг в 12:00
934 ₽ за человека
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Пешая
2.5 часа
273 отзыва
Групповая
до 21 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим (на групповой экскурсии)
Начало: Возле кремля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1600 ₽ за человека
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
На теплоходе
Круизы
1.5 часа
47 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
Начало: На Причале «Ярославово Дворище»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
Кремль город держит - театрализованная групповая экскурсия
Пешая
1 час
40 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Кремль город держит - театрализованная групповая экскурсия
Совершите незабываемое путешествие в Средневековье в компании жителей Великого Новгорода
Начало: У входа в Новгородский кремль
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
1167 ₽ за человека
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Пешая
1.5 часа
645 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Исследовать исторический центр на нескучной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 6 чел.
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
Пешая
1.5 часа
497 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
Увлекательное путешествие по средневековому Новгороду с жителями прошлого. Истории, легенды и интерактивные развлечения ждут вас
Начало: На Сенной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Пешая
1.5 часа
162 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
950 ₽ за человека
Великий Новгород за два часа
На машине
2 часа
416 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:00
10 авг в 16:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На яхте
2.5 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Отправиться по водному пути, несущему на своих волнах историю и жизнь народов
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 17 970 ₽ за всё до 6 чел.
Водная экскурсия «Рюриково Городище»
1 час
61 отзыв
Мини-группа
до 11 чел.
Водная экскурсия «Рюриково Городище»
Насладиться видами реки Волхов в Великом Новгороде и сделать живописные кадры с воды
Начало: На Причале «Ярославово Дворище»
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1300 ₽ за человека
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Пешая
1.5 часа
117 отзывов
Групповая
до 18 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 12:30
13 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
Автопрогулка по Великому Новгороду
На машине
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Автопрогулка по Великому Новгороду
Автомобильная экскурсия по Великому Новгороду позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города и погрузиться в его богатую историю за короткое время
12 авг в 17:00
14 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Сырное путешествие: производство + дегустация
1 час
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Сырное путешествие: производство + дегустация
На семейной сыроварне недалеко от Великого Новгорода
Начало: В деревне Трубичино
Расписание: во вторник и четверг в 14:30 и 16:30, в субботу в 14:30
Сегодня в 14:30
11 авг в 14:30
700 ₽ за человека
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны. Групповая экскурсия
Пешая
1 час
66 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны. Групповая экскурсия
Получить полное представление о значении Великого Новгорода и его богатой истории
Начало: На Ярославовом дворище
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 17:30, в среду в 10:00
Завтра в 17:30
10 авг в 10:00
800 ₽ за человека
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная экскурсия
Пешая
1.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная экскурсия
Прогуляться по самой загадочной улице Великого Новгорода и раскрыть тайны древнейшего кремля России
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
от 8300 ₽ за всё до 25 чел.
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
На катере
1.5 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
Узнать легенды одного из древнейших городов России и увидеть ключевые локации
Начало: На причале «Ярославово дворище»
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:45
1900 ₽ за человека
Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс
1.5 часа
66 отзывов
Групповая
Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс
Познакомиться с ремеслом стеклодува и почувствовать себя художником
Начало: В деревне Трубичино
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Путешествие по древней Новгородской земле
На машине
4 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: Экскурсии на выбор: Сенная площадь; Ж/Д вокзал; Дв...
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 7150 ₽ за всё до 4 чел.
Древние храмы Новгородчины на авто
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние храмы Новгородчины на авто
Варлаамо-Хутынский монастырь, Рюриково городище и церкви 12-14 веков с профессиональным гидом
11 авг в 15:00
12 авг в 09:30
от 7600 ₽ за всё до 4 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Пешая
1.5 часа
661 отзыв
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Здравствуй, Великий Новгород
Начало: Площадь Победы - Софийская, ближе ко входу в Кремл...
Расписание: По субботам в 11:00, 13:30, 16:00
Завтра в 13:30
10 авг в 12:00
960 ₽ за человека
Кремль в Великом Новгороде
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Кремль в Великом Новгороде
Где начиналась русская государственность
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
959 ₽ за человека
Исторический квест без гида в Великом Новгороде
Пешая
3 часа
-
20%
28 отзывов
Квест
до 10 чел.
Исторический квест без гида в Великом Новгороде
Знакомство с городом через художественную историю и элементы ориентирования
Начало: У Белой башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 800 ₽1000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
Пешая
2 часа
166 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
10 авг в 12:00
от 5950 ₽ за всё до 9 чел.
Великий Новгород на авто
На машине
4 часа
429 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
14 авг в 07:00
16 авг в 18:00
от 10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
На катере
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
Полюбоваться древним городом с воды и открыть историю новгородского судоходства
Начало: У Новгородского яхт-клуба
10 авг в 10:30
11 авг в 10:00
от 20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Айда на Славню - новыми маршрутами по Торговой стороне
Пешая
1.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 25 чел.
Айда на Славню - новыми маршрутами по Торговой стороне
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода, прогуливаясь по его старинным улочкам и наслаждаясь видами на Волхов и Рюриково городище
Начало: На Ганзейской набережной
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 7890 ₽ за всё до 25 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Пешая
2.5 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Путешествие по Великому Новгороду обещает удивительные открытия. Вы увидите знаменитые места, но с другой стороны, исследуя малоизвестные уголки
Начало: На улице Десятинной
14 авг в 13:00
16 авг в 13:30
от 5550 ₽ за всё до 10 чел.
«Кладоискатели»: квест-приключение по Великому Новгороду
Пешая
2 часа
10 отзывов
Квест
до 5 чел.
В тренде
«Кладоискатели»: квест-приключение по Великому Новгороду
Отправляйтесь на поиски клада в сердце Великого Новгорода! Прогулка по древним улицам, загадки и приз ждут вас в этом увлекательном квесте
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
12 авг в 17:30
14 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 7 чел.
Романтика старинных улочек
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтика старинных улочек
Отправьтесь в путешествие по историческим улицам Великого Новгорода, открывая для себя уникальные памятники и погружаясь в атмосферу древности
Начало: На улице Розважа
Завтра в 15:00
11 авг в 10:00
от 4890 ₽ за всё до 10 чел.

Что посмотреть в Великом Новгороде на экскурсиях?

Великий Новгород — это не только город множества церквей и храмов. Здесь также множество уникальных памятников архитектуры, которые точно не оставят равнодушными любителей древности. Деревянные дома возрастом более 400 лет, оборонительные сооружения, арочные конструкции, мосты, необычные памятники — вот лишь неполный список того, что увидит турист во время недолгой прогулки по этому городу

Местные экскурсоводы

Великий Новгород — это город, необычайно насыщенный достопримечательностями, с каждой из которых связано множество легенд и преданий. Погрузиться в древнерусскую атмосферу и узнать больше об истории родной страны поможет опытный экскурсовод. Выбрать и купить подходящую по теме и цене экскурсию можно прямо на этом сайте. Не забывайте читать отзывы и описание к экскурсиям, чтобы выбрать наиболее подходящую прогулку! 😉

Последние отзывы на экскурсии

Н
Первое знакомство с Великим Новгородом
Дата посещения: 6 авг 2026
Понравилась экскурсия.ирина интересно рассказывала,отвечала на вопросы.все замечательно.спасибо
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К
Автопрогулка по Великому Новгороду
Дата посещения: 4 авг 2026
Все очень хорошо, профессионально, вежливо, с большим знанием истории.
Все очень хорошо, профессионально, вежливо, с большим знанием истории.
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Г
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Дата посещения: 29 июл 2026
Великолепный экскурсовод!
Экскурсия на 2,5 часа прошла, как одно мгновение! Ирина - прекрасная, харизматичная рассказчица с чувством юмора.
Спасибо за интересное, насыщенное погружение в историю Великого Новгорода!
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О
Древние храмы Новгородчины на авто
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия с Юлией прошла замечательно.Всё прошло очень позитивно, необыкновенно интересно и комфортно.Экскурсия с художником, историком, патриотом своего города и прекрасным водителем оставляет самое хорошее впечатление.Всем рекомендуем.
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Д
Автопрогулка по Великому Новгороду
Дата посещения: 29 июл 2026
Хотим поблагодарить Максима за замечательно проведенную экскурсию по Великому Новгороду. За два часа получилось погрузиться в историю города, почувствовать его
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уникальность и самобытность. Грамотная речь, интересные локации, юмор экскурсовода и комфорт автомобиля добавили яркости впечатлений от увиденного! Спасибо большое! С уважением,гости из Санкт Петербурга Виктория и Диана.

Хотим поблагодарить Максима за замечательно проведенную экскурсию по Великому Новгороду. За два часа получилось погрузиться в
Хотим поблагодарить Максима за замечательно проведенную экскурсию по Великому Новгороду. За два часа получилось погрузиться в
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А
Здравствуй, Великий Новгород
Дата посещения: 29 июл 2026
Великолепная экскурсия! Редко встретишь гида с такой идеально поставленной речью и трепетно относящегося к истории города. Очень рекомендую!
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С
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны. Групповая экскурсия
Дата посещения: 16 июл 2026
Благодарны Ирине за проведенную экскурсию.Ирина провела экскурсию для нас двоих, т.к. группа не набралась.
Ирина так увлеченно рассказывала,что мы влюбились в
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Новгород.Узнали об экономическом развитии города с момента его основания,это дополнило наши знания,т.к. ранее посещали ,в основном, храмы и монастыри.
Рассказ был очень эмоциональным,подробным, Ирина дополняла рассказ старинными фотографиями и предметами старины.
Всем советуем побывать на этой экскурсии!!!

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И
Великий Новгород на авто
Дата посещения: 24 июл 2026
Все прошло великолепно!
Спасибо большое Максиму - знатоку истории и, влюблённому в свой, поистине, Великий город! Четыре часа незабываемых впечатлений от
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увиденного и познанного пролетели как один миг.
От экскурсии получили массу положительных эмоций, целиком "погрузились" в историю нашей Великой Родины благодаря знаниям и умению донести информацию до слушателей. Рекомендуем Максима всем желающим ознакомиться с историей этого Края. С уважением, Илья

Все прошло великолепно!
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М
Кремль город держит - театрализованная групповая экскурсия
Дата посещения: 27 июл 2026
Мне понравилось, очень атмосферно. Рассказывала Мирослава интересно, с историями, не сухие факты. Ну и костюм и говор добавлял колорита))
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С
Здравствуй, Великий Новгород
Дата посещения: 20 июл 2026
Отличный экскурсовод, очень информативная, динамичная экскурсия. Спасибо.
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Всего 10331 отзыв в Великом Новгороде

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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду

Самые популярные экскурсии в Великом Новгороде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Здравствуй, Великий Новгород;
  2. Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище;
  3. Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе;
  4. Кремль город держит - театрализованная групповая экскурсия;
  5. Великий Новгород - древняя столица Севера Руси.
Что посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новгородский кремль;
  2. Ярославово дворище;
  3. Софийский собор;
  4. Софийская сторона;
  5. Грановитая палата;
  6. Памятник Тысячелетию России;
  7. Витославлицы;
  8. Путевой дворец;
  9. Рюриково Городище;
  10. Кремль.
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2026
Сейчас в Великом Новгороде можно забронировать 178 экскурсий и билетов от 700 до 39 240 со скидкой до 33%. Туристы уже оставили гидам 10331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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