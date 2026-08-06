читать дальше уменьшить Новгород.Узнали об экономическом развитии города с момента его основания,это дополнило наши знания,т.к. ранее посещали ,в основном, храмы и монастыри.

Рассказ был очень эмоциональным,подробным, Ирина дополняла рассказ старинными фотографиями и предметами старины.

Всем советуем побывать на этой экскурсии!!!

Благодарны Ирине за проведенную экскурсию.Ирина провела экскурсию для нас двоих, т.к. группа не набралась.Ирина так увлеченно рассказывала,что мы влюбились в