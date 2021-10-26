Отзыв на: Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией Ю Юлия 5 Спасибо! Очень познавательно, душевно. Это одно из лучших впечатлений от поездки.

Отзыв на: Новгородский кремль-детинец К Кирилл 5 Экскурсия понравилась и запомнилась. Было интересно и не скучно, гид Алексей - замечательный рассказчик, удерживающий внимание экскурсантов как обилием фактического материала, так и хорошим чувством юмора. Мы были не самыми благодарными слушателями (кроме взрослых - двое детей, 9 и 10 лет), но по разговорам после посещения кремля стало ясно, что многое отложилось даже в маленьких головах) Хотим приехать в Новгород еще раз. Здесь есть что посмотреть! И послушать.

Отзыв на: История и традиции Валдая г галина 5 Были в путешествии с 25.09 по 03.10. Поездка на Валдай очень понравилась. Огромное спасибо гиду Надежде Петровне за профессиональную экскурсию. Также огромное спасибо организаторам данной экскурсии за отличную организацию.

Отзыв на: Великий Новгород: погружение в древность А Алексей 5 Отлично, познавательно, интересно!

Отзыв на: Тайны Неревского конца в Великом Новгороде Т Татьяна 5 Трудно назвать это экскурсией - это живой, интересный, захватывающий и очень познавательный рассказ. Ни один из наших вопросов гиду не остался без ответа. Моя сестра (историк по образованию и экскурсовод усадьбы Царицыно в Москве (теперь на пенсии)) оценила экскурсию на 5+. Всем советую. Не пожалеете. Спасибо.

Отзыв на: Монастыри Великого Новгорода С Светлана 5 Добрый день! Провели великолепные выходные в прекрасном городе. Экскурсия Ирины Александровны оставила очень теплые впечатления. Мы увидели три очень разных монастыря. Каждый из них прекрасен. Наша гид рассказывает очень интересно и об истории, связанной с каждым местом, и о людях, которые были причастны к монастырям и не только. Все пролетело на одном дыхании. С удовольствием продолжали бы и дальше смотреть и слушать! Теперь в следующий раз обязательно продолжим узнавать историю и город! Рекомендуем- неизбитые истории в необыкновенных местах

Отзыв на: Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией А Антон 5 Были втроём: я, жена и дочь 10 лет. Всем очень понравилось. Будто окунулись в древность. Очень понравилось состояние Кремля и музей. Рекомендуем экскурсию.

Отзыв на: Монастыри Великого Новгорода Н Надежда 5 Экскурсия "Монастыри Великого Новгорода" не ординарная, отличная от известных рекламируемых в Новгороде. Экскурсовод Ирина Александровна увлеченный, знающий и влюбленный в свое дело человек, способный заинтересовать своих слушателей. Много исторических подробностей, а также сведений о современном состоянии памятников и людях, сохраняющих их. Ирина Александровна рада и готова организовать и другие увлекательные экскурсии по городу и его окрестностям в соответствии с индивидуальными интересами экскурсантов. Спасибо!

Отзыв на: Великий Новгород — первое знакомство В Вероника 5 Спасибо гиду Денису за познавательный и интересный рассказ! За 2ч гид постарался нам дать как можно больше информации о городе. Рекомендуем!