Экскурсии Великого Новгорода

Все экскурсии в Великом Новгороде

Доступно 40 экскурсий 🚌 в Великом Новгороде на 2021 год, 1048 ⭐ отзывов, цены от 450₽, посетите достопримечательности: Кремль, Новгородский кремль, Валдай. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
Индивидуальная экскурсия
4.8
52
6 000
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
Великий Новгород - один из древнейших городов России
Ежедневно по запросу
Экскурсия по Кремлю с подъемом на Софийскую звонницу
Индивидуальная экскурсия
4.6
64
1ч 30м
1 675
за 1-10 чел.
Экскурсия по Кремлю с подъемом на Софийскую звонницу
Вы совершите увлекательную обзорную экскурсию по комплексу Новгородского Кремля и поднимитесь на...
Ежедневно по договоренности
Новгородский кремль-детинец
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
1ч 30м
2800
2 520
за 1-5 чел.
Новгородский кремль-детинец
Осмотреть главные постройки кремля и услышать самое интересное из его летописи
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
Индивидуальная экскурсия
4.6
116
2 550
за 1-10 чел.
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
Экскурсия познакомит вас с архитектурно-культурными достопримечательностями Великого Новгорода,...
Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00
Великий Новгород: погружение в древность
Индивидуальная экскурсия
4.8
135
3 950
за 1-5 чел.
Великий Новгород: погружение в древность
Открыть историю города в стенах кремля, узнать тайны Софийского собора и увидеть купеческие церкви
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
Индивидуальная экскурсия
4.9
19
2 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
Великий Новгород - один из древнейших городов России
Ежедневно
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
Индивидуальная экскурсия
4.9
189
1ч 30м
4 990
за 1-15 чел.
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
Весело, аутентично и самобытно о самом важном в истории города, для взрослых и детей
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
5
5
450
за 1 чел.
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю
23 октября и 5 ноября в 16:30
Тайны Неревского конца в Великом Новгороде
Индивидуальная экскурсия
5
72
1ч 30м
3 000
за 1-10 чел.
Тайны Неревского конца в Великом Новгороде
Погулять по колоритному району и погрузиться в мир средневекового Новгорода
Музей деревянного зодчества "Витославлицы" и Юрьев монастырь
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
2ч 30м
4 500
за 1-5 чел.
Музей деревянного зодчества "Витославлицы" и Юрьев монастырь
Недалеко от Великого Новгорода находится музей под открытым небом
Ежедневно по договоренности
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
2ч 30м
3 800
за 1-10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 900
за 1-20 чел.
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Узнать о жизни Кремля вы сможете во время театрализованной экскурсии
Ежедневно по договоренности
Великий Новгород — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 500
за 1-10 чел.
Великий Новгород — первое знакомство
Погулять по старинному городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
Индивидуальная экскурсия
4.8
32
4 500
за 1-5 чел.
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
Откройте тайны столицы независимой средневековой республики и найдите, что общего у Новгорода с...
Ежедневно по договоренности
Монастыри Великого Новгорода
Индивидуальная экскурсия
5
11
3ч 30м
3 900
за 1-10 чел.
Монастыри Великого Новгорода
Посетить три монастыря и понять, как их история вплетается в летопись города
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - Детинцу
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - Детинцу
Прикоснитесь к истории Великого Новгорода на прогулке по древнейшему из сохранившихся в России кремлей...
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Индивидуальная экскурсия
4.9
70
3 550
за 1-5 чел.
Знакомство с архитектурой Древней Руси
Музей деревянного зодчества «Витославлицы», Свято-Юрьев монастырь и Перынский скит
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Индивидуальная экскурсия
890
за 1-5 чел.
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Вы можете выбрать любое удобное время
Хмельная история Великого Новгорода
Индивидуальная экскурсия
5
21
6 000
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Хмельная история Великого Новгорода
Узнать о местной многовековой культуре пития и продегустировать горячительные напитки
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Индивидуальная экскурсия
3 750
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Экскурсия начнется у стен Древнего Кремля, гости посетят Новгородский Детинец, услышат удивительную...
Ежедневно с 09:00 до 18:00
Народные промыслы Великого Новгорода
Личный мастер-класс
5
20
3 300
за 1-5 чел.
Народные промыслы Великого Новгорода
Этнографическая экскурсия по ремесленным мастерским и творческий мастер-класс
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-6 чел.
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Вас ждёт очень познавательное и развлекательное путешествие во времени с купеческой дочерью...
Ежедневно с 10:00 до 17:30
Сказы Старого Новгорода
Индивидуальная экскурсия
4.8
19
1ч 30м
3 300
за 1-10 чел.
Сказы Старого Новгорода
Авторская прогулка по историческим кварталам Торговой стороны
Барские забавы Новгородчины
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2ч 30м
7 500
за 1-10 чел.
Барские забавы Новгородчины
Что вы знаете о русских алкогольных напитках
Ежедневно по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Великого Новгорода»

  • Отзыв на: Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
    Ю
    Юлия
    26 октября 2021
    5
    Спасибо! Очень познавательно, душевно. Это одно из лучших впечатлений от поездки.
  • Отзыв на: Новгородский кремль-детинец
    К
    Кирилл
    25 октября 2021
    5
    Экскурсия понравилась и запомнилась. Было интересно и не скучно, гид Алексей - замечательный рассказчик, удерживающий внимание экскурсантов как обилием фактического материала, так и хорошим чувством юмора. Мы были не самыми благодарными слушателями (кроме взрослых - двое детей, 9 и 10 лет), но по разговорам после посещения кремля стало ясно, что многое отложилось даже в маленьких головах) Хотим приехать в Новгород еще раз. Здесь есть что посмотреть! И послушать.
  • Отзыв на: История и традиции Валдая
    г
    галина
    24 октября 2021
    5
    Были в путешествии с 25.09 по 03.10. Поездка на Валдай очень понравилась. Огромное спасибо гиду Надежде Петровне за профессиональную экскурсию. Также огромное спасибо организаторам данной экскурсии за отличную организацию.
  • Отзыв на: Великий Новгород: погружение в древность
    А
    Алексей
    23 октября 2021
    5
    Отлично, познавательно, интересно!
  • Отзыв на: Тайны Неревского конца в Великом Новгороде
    Т
    Татьяна
    22 октября 2021
    5
    Трудно назвать это экскурсией - это живой, интересный, захватывающий и очень познавательный рассказ. Ни один из наших вопросов гиду не остался без ответа. Моя сестра (историк по образованию и экскурсовод усадьбы Царицыно в Москве (теперь на пенсии)) оценила экскурсию на 5+. Всем советую. Не пожалеете. Спасибо.
  • Отзыв на: Монастыри Великого Новгорода
    С
    Светлана
    18 октября 2021
    5
    Добрый день! Провели великолепные выходные в прекрасном городе. Экскурсия Ирины Александровны оставила очень теплые впечатления. Мы увидели три очень разных монастыря. Каждый из них прекрасен. Наша гид рассказывает очень интересно и об истории, связанной с каждым местом, и о людях, которые были причастны к монастырям и не только. Все пролетело на одном дыхании. С удовольствием продолжали бы и дальше смотреть и слушать! Теперь в следующий раз обязательно продолжим узнавать историю и город! Рекомендуем- неизбитые истории в необыкновенных местах
  • Отзыв на: Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
    А
    Антон
    16 октября 2021
    5
    Были втроём: я, жена и дочь 10 лет. Всем очень понравилось. Будто окунулись в древность. Очень понравилось состояние Кремля и музей. Рекомендуем экскурсию.
  • Отзыв на: Монастыри Великого Новгорода
    Н
    Надежда
    16 октября 2021
    5
    Экскурсия "Монастыри Великого Новгорода" не ординарная, отличная от известных рекламируемых в Новгороде. Экскурсовод Ирина Александровна увлеченный, знающий и влюбленный в свое дело человек, способный заинтересовать своих слушателей. Много исторических подробностей, а также сведений о современном состоянии памятников и людях, сохраняющих их. Ирина Александровна рада и готова организовать и другие увлекательные экскурсии по городу и его окрестностям в соответствии с индивидуальными интересами экскурсантов. Спасибо!
  • Отзыв на: Великий Новгород — первое знакомство
    В
    Вероника
    16 октября 2021
    5
    Спасибо гиду Денису за познавательный и интересный рассказ! За 2ч гид постарался нам дать как можно больше информации о городе. Рекомендуем!
  • Отзыв на: Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
    К
    Ксения
    12 октября 2021
    5
    Великолепная экскурсия! Понравилось и детям, и взрослым! Не заметили, как пронеслось 1, 5 часа. Увлекательно, с юмором, с интересными фактами и даже с конфетами. Спасибо большое! Смело рекомендую!
🇷🇺