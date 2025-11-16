2 день

Остров Тюлений

Тюлений – крошечная полоска суши у берегов Сахалина: меньше 700 метров в длину, меньше 100 метров в ширину.

В центре острова – невысокая плоская скала. Нет ни деревьев, ни кустарников, ни пресной воды. А между тем жизнь здесь буквально кишит.

Тысячи морских котиков – тушка к тушке – покрывают всё пространство Тюленьего. Оставшиеся свободные места занимают другие ластоногие (сивучи и ларги) и птицы (самые заметные из которых – тонкоклювые кайры).

Дополняют картину несколько биологов, которые каждое лето прибывают на остров изучать всё это многообразие.

От эпохи котикового промысла осталось несколько строений.

Мы прибудем – в окружении всё тех же ластоногих – к острову Тюлений на резиновых лодках «Зодиак» и осмотрим эти густонаселённые квадратные метры, отобранные сушей у моря.

