С 18:00 самостоятельный заезд в гостевой дом “Орла”.
16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала электропоездом “Ласточка” №721Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).
20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника “База бронепоезда”).
Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом “Орла”.
21:00 Ужин.
Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.
9:30 Завтрак.
11:00 Подбор лыжного снаряжения.
Интерактивная программа “Поход за Мудростью”.
Лыжный маршрут "Лесная сказка" (5 км), веселые конкурсы и головоломки.
Перекус в лесу.
14:30 Обед.
16:00 Мастер-класс по фаер-шоу.
18:00 Русская баня с дубовыми веничками.
20:00 Ужин.
21:00 Настольные игры и развлечения.
9:30 Завтрак.
11:00 Игра-квест "Следопыты".
Соревнования по биатлону, снежные игры и забавы около дома.
Катание с горы на “ватрушках”.
Тир.
13:00 Обед.
14:00 Выездвмузей-усадьбу И. С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”.
Экскурсия по дому-музею и парку, интерактивная программа с чаепитием “Традиции усадебного гостеприимства”.
19:14 Отъезд в Москву электропоездом № 716Ч “ЛАСТОЧКА” в Москву (билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Взрослые
|14 900
|Дети до 12 лет
|13 500
|Доп. место (детям до 12 лет)
|8 000
Проживание в гостевом доме, удобства на этаже. Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением. При наличии двух взрослых, ребенок до 12 лет может разместиться на доп. месте – кресло-кровать, раскладушка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Туда 3 января: 16:35 из Москвы с Курского вокзала на электропоезде "Ласточка" № 721Ч. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
Самостоятельный заезд на личном автотранспорте на базу с 18:00.
20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд в гостевой дом.
Обратно 5 января: 19:14 отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:52 Прибытие в Москву на Курский вокзал.