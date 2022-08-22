Новогодние каникулы в деревне

Прекрасная возможность дружной семье

5
3 отзыва
Прекрасная возможность дружной семье или веселой компании провести праздничные дни вместе. Отдых на свежем воздухе подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления. Вы сможете пробежаться на лыжах, подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами.

Изюминкой путешествия станут незабываемые ощущения от мастер-класса по фаер-шоу – будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу под руководством профессионального коллектива.
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Новогодние каникулы в деревне
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Поход-квест на лыжах
Поход-квест на лыжах
Нас ждет лыжная прогулка по живописным местам, веселые конкурсы и головоломки
Веселые соревнования
Веселые соревнования
Устроим соревнования по биатлону и постреляем в тире
Русская банька
Русская банька
Раскаленные камни, горячий пар, ароматные дубовые венички и ушат с холодной водой!
Магия огня
Магия огня
Поучаствуем в выступлении фаер-шоу!
Ватрушки и ледяные горки
Ватрушки и ледяные горки
Вдоволь накатаемся с горки и надышимся свежим лесным воздухом
Традиции усадебного гостеприимства
Традиции усадебного гостеприимства
Посетим торжественное чаепитие в музее-усадьбе И. С. Тургенева

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Вечер знакомств

С 18:00 самостоятельный заезд в гостевой дом “Орла”.

16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала электропоездом “Ласточка” №721Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).

20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника “База бронепоезда”).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом “Орла”.

21:00 Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

Заезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомств
2 день

Лыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня

9:30 Завтрак.

11:00 Подбор лыжного снаряжения.

Интерактивная программа “Поход за Мудростью”.

Лыжный маршрут "Лесная сказка" (5 км), веселые конкурсы и головоломки.

Перекус в лесу.

14:30 Обед.

16:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

18:00 Русская баня с дубовыми веничками.

20:00 Ужин.

21:00 Настольные игры и развлечения.

Лыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняЛыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняЛыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняЛыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняЛыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня
3 день

Игра-квест «Следопыты». Музей-усадьба И.С. Тургенева

9:30 Завтрак.

11:00 Игра-квест "Следопыты".

Соревнования по биатлону, снежные игры и забавы около дома.

Катание с горы на “ватрушках”.

Тир.

13:00 Обед.

14:00 Выездвмузей-усадьбу И. С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”.

Экскурсия по дому-музею и парку, интерактивная программа с чаепитием “Традиции усадебного гостеприимства”.

19:14 Отъезд в Москву электропоездом № 716Ч “ЛАСТОЧКА” в Москву (билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).

Игра-квест «Следопыты». Музей-усадьба И.С. ТургеневаИгра-квест «Следопыты». Музей-усадьба И.С. ТургеневаИгра-квест «Следопыты». Музей-усадьба И.С. ТургеневаИгра-квест «Следопыты». Музей-усадьба И.С. ТургеневаИгра-квест «Следопыты». Музей-усадьба И.С. Тургенева

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослые14 900
Дети до 12 лет13 500
Доп. место (детям до 12 лет)8 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Орла»

2 ночи

Проживание в гостевом доме, удобства на этаже. Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением. При наличии двух взрослых, ребенок до 12 лет может разместиться на доп. месте – кресло-кровать, раскладушка.

Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по экскурсионной программе
  • Питание по программе
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа с входными билетами
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Услуги инструктора
  • Участие в мастер-классах по программе
  • Баня 3 часа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мценск и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как добраться?

Туда 3 января: 16:35 из Москвы с Курского вокзала на электропоезде "Ласточка" № 721Ч. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

Самостоятельный заезд на личном автотранспорте на базу с 18:00.

20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд в гостевой дом.

Обратно 5 января: 19:14 отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:52 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
22 авг 2022
Все сопровождение организации отличное!
М
28 июля 2022
Организация на высоте, питание хорошее, встречают дружелюбно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Орла

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыЛыжные походы☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Орле

Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Кобальт–Тур
Кобальт–Тур
Нет отзывов
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня из Орла
Ж/Д вокзал, Орел
от 18 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4
1 отзыв
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Если вы уже все изучили в центре города Орел
по согласованию с гидом
12 500 за всё до 5 чел.
Старинный город над Окой
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
4.9
35 отзывов
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
3 350 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Орле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Орле
ХОРОШО
🧭
ТАМ