1 день

Заезд. Вечер знакомств

С 18:00 самостоятельный заезд в гостевой дом “Орла”.

16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала электропоездом “Ласточка” №721Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).

20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника “База бронепоезда”).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом “Орла”.

21:00 Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.