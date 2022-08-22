Веселые колядки в деревне

Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха

5
3 отзыва
Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха.

Рождественские праздники будут насыщены играми и развлечениями, мастер-классами и лыжными прогулками.
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Веселые колядки в деревне
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает 🤩

Поход-квест на лыжах
Поход-квест на лыжах
Лыжная прогулка с заданиями, загадками и испытаниями от "лешего"
Магия огня
Магия огня
Нас ждет увлекательный мастер-класс по фаер-шоу
Русская банька
Русская банька
Раскаленные камни, горячий пар, ароматные дубовые венички и ушат с холодной водой!
Захватывающая игра в Лазер-таг
Захватывающая игра в Лазер-таг
Почувствуем азарт и единение команды во время веселых боев
Веселые колядки
Веселые колядки
Одев костюмы и маски, мы пройдем с песнями, прибаутками и танцами по домам радушных жителей
Ватрушки и ледяные горки
Ватрушки и ледяные горки
С ветерком промчимся на ватрушке с горы

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Вечер знакомств

С 18:00 самостоятельный заезд в гостевой дом “Орла”.

16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала электропоездом “Ласточка” №721Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).

20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника “База бронепоезда”).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом “Орла”.

21:00 Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

Заезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомств
2 день

Готовимся к колядкам. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня

9:30 Завтрак.

11:00 Мастер-класс по изготовлению “маски для колядования”.

Настоящие "колядки" в русской деревне.

14:30 Обед.

Застолье у гостеприимных хозяев.

16:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

18:30 Русская баня с дубовыми веничками.

Чай на травах.

20:00 Ужин.

21:00 Настольные игры и развлечения.

Готовимся к колядкам. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняГотовимся к колядкам. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняГотовимся к колядкам. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняГотовимся к колядкам. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняГотовимся к колядкам. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняГотовимся к колядкам. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняГотовимся к колядкам. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня
3 день

Лыжный маршрут. Мастер-классы по росписи игрушки

9:30 Завтрак.

11:00 Подбор лыжного снаряжения.

Интерактивная программа “Поход за Мудростью”.

Лыжный маршрут “Лесная сказка” (5 км), веселые конкурсы и головоломки.

Перекус в лесу.

15:00 Обед.

16:30 Мастер-класс по росписи Чернышенской игрушки “Кормилка”, Рождественский мастер-класс "Ангелочек", народные промыслы.

19:00 Ужин.

20:00 Настольные игры и развлечения.

Лыжный маршрут. Мастер-классы по росписи игрушкиЛыжный маршрут. Мастер-классы по росписи игрушкиЛыжный маршрут. Мастер-классы по росписи игрушкиЛыжный маршрут. Мастер-классы по росписи игрушки
4 день

Лазер-таг. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программа

9:00 Завтрак.

10:00 Проведение спортивно-тактической игры “Лазер-таг”.

13:00 Обед.

14:00 Выезд в музей-усадьбу И. С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”.

Экскурсия по дому-музею и парку, интерактивная программа с чаепитием “Традиции усадебного гостеприимства".

19:14 Отъезд в Москву электропоездом № 716Ч “ЛАСТОЧКА” в Москву.

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Лазер-таг. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программаЛазер-таг. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программаЛазер-таг. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программаЛазер-таг. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программа

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослые19 900
Дети до 12 лет17 900
Доп. место (детям до 12 лет)9 900

Варианты проживания

Гостевой дом «Орла»

3 ночи

Проживание в гостевом доме, удобства на этаже. Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением. При наличии двух взрослых, ребенок до 12 лет может разместиться на доп. месте – кресло-кровать, раскладушка.

Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по экскурсионной программе
  • Питание по программе
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа с входными билетами
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Услуги инструктора
  • Участие в мастер-классах по программе
  • Баня 3 часа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мценск и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как добраться?

Туда 5 января: 16:35 из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

Самостоятельный заезд на базу с 18:00.

20:10 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд в гостевой дом.

Обратно 8 января: 19:14 отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:52 – прибытие в Москву на Курский вокзал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
22 авг 2022
Все сопровождение организации отличное!
М
28 июля 2022
Организация на высоте, питание хорошее, встречают дружелюбно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны

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