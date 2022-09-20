Поездка была чудесная. Все хорошо организовано, гид Стерлядкина СА - профессионал своего дела. Очень понравилась экскурсия в Пушкинские горы. А главное, очень правильно выбрали тур с 2- мя днями в Печорах. Для посещения святой обители нужно время без суеты и спешки. Всем рекомендую.

К Константин 4

Отзыв на: Ласточкой в Псков на зимние каникулы

Пожелания по питанию (без мяса) на всех трёх оплачиваемых обедах было проигнорировано. Приходилось обедать отдельно и платить за прием пищи дважды – туроператору и кафе. Если у вас тоже есть специфические требования к пище, то лучше покупать тур без питания или просить исключить обеды из стоимости. Было бы здорово, если бы в описании тура была информация об отсутствии связи и интернета в Чудском подворье. Wi-fi есть только в ресторане и здании администрации, в коттеджах отсутствует. Мобильный интернет Теле2, Тинькофф мобайл, Мегафон не ловит и часто перекидывает мобильную сеть в эстонский роуминг.