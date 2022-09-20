Все экскурсии в Печоре, билеты и развлечения
Забронируйте экскурсию в Печоре на 2022 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 10600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
Авторский тур
до 50 чел.
Большая Страна
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий
Россия, Псков
3 янв
от 10 600₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Печоре»
- ЕЕлена20 сентября 2022Работа организаторов на пять баллов. Менеджер всегда на связи и по телефону, и в мессенджерах, и в электронной почте. Оформление и оплата путëвки быстро, ясно.
- ММарина Вячеславовна8 сентября 2022Поездка была чудесная. Все хорошо организовано, гид Стерлядкина СА - профессионал своего дела. Очень понравилась экскурсия в Пушкинские горы. А главное, очень правильно выбрали тур с 2- мя днями в Печорах. Для посещения святой обители нужно время без суеты и спешки. Всем рекомендую.
- ККонстантин29 августа 2022Пожелания по питанию (без мяса) на всех трёх оплачиваемых обедах было проигнорировано. Приходилось обедать отдельно и платить за прием пищи дважды – туроператору и кафе. Если у вас тоже есть специфические требования к пище, то лучше покупать тур без питания или просить исключить обеды из стоимости. Было бы здорово, если бы в описании тура была информация об отсутствии связи и интернета в Чудском подворье. Wi-fi есть только в ресторане и здании администрации, в коттеджах отсутствует. Мобильный интернет Теле2, Тинькофф мобайл, Мегафон не ловит и часто перекидывает мобильную сеть в эстонский роуминг.