10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка».
Встреча с гидом у локомотива в голове состава (табличка «Ласточкой в Псков»).
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах при наличии свободных номеров. Гарантированное размещение в отеле с 14:00.
«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города:Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.
Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге.
Начало экскурсии от гостиницы «Двор Подзноева» (ул. Некрасова, 1).
Обед в кафе в центре города.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в музее-заповеднике «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков — Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19:32.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове – 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-мест.
номер
|1-мест.
номер
|Доп. место
для взрослого
|Ребенок (14-17 лет)
на основное место
|Ребенок (14-17 лет)
на доп. место
|Оазис 2*
|10 600
|13 430
|9 400
|10 400
|9 200
|Old City
|12 600
|15 660
|10 800
|12 400
|10 600
|Чемодан 3*
|12 720
|16 840
|11 220
|12 520
|11 020
|Арль
|11 310
|15 200
|10 210
|11 110
|10 010
|Октябрьская 3*
|12 600
|13 190
|10 400
|12 400
|10 200
|Рижская 3*
|12 130
|12 610
|11 930
|11 930
|11 730
|Фаворит 3*
|13 780
|18 840
|11 080
|13 580
|10 880
|Каркушин Дом 3*
|13 310
|17 550
|10 610
|13 110
|10 410
|Золотая набережная 3*
|13 550
|18 500
|10 350
|13 350
|10 150
|Двор Подзноева 3*
|16 190
|23 080
|12 140
|15 990
|11 940
|Двор Подзноева 3+ *
|16 600
|24 370
|12 200
|16 400
|12 000
|Двор Подзноева 4*
|17 780
|26 020
|12 380
|17 580
|12 180
|Покровский 4*
|17 430
|25 080
|11 930
|17 230
|11 730
|OLD ESTATE 4*
|17 660
|26 020
|12 960
|17 460
|12 760
Скидка для детей до 14 лет – 400 руб. /чел.
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».
В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».