Ласточкой в Псков на зимние каникулы

Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий

4.7
3 отзыва
Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий.

Здесь интересно прогуляться вдоль каменной крепости — самой крупной в Европе или полюбоваться множеством храмов, построенных 200 и даже 900 лет назад.

Приглашаем вас окунуться в сказочную атмосферу древнерусского города и подарить себе незабываемые зимние каникулы!
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ласточкой в Псков на зимние каникулы
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Изборск
Изборск
Узнаем историю древнего Труворова городища и Изборской крепости
Псков
Псков
Прогуляемся по самым живописным местам города
Пушкиногорье
Пушкиногорье
Побываем в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Пскову

10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург — Псков «Ласточка».

Встреча с гидом у локомотива в голове состава (табличка «Ласточкой в Псков»).

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах при наличии свободных номеров. Гарантированное размещение в отеле с 14:00.

«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города:Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Начало экскурсии от гостиницы «Двор Подзноева» (ул. Некрасова, 1).

Обед в кафе в центре города.

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2 день

Памятные Пушкинские места

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Памятные Пушкинские местаПамятные Пушкинские местаПамятные Пушкинские местаПамятные Пушкинские местаПамятные Пушкинские места
3 день

Изборск, Печоры. Окончание тура

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в музее-заповеднике «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №812 Псков — Санкт-Петербург «Ласточка», отправлением в 19:32.

Изборск, Печоры. Окончание тураИзборск, Печоры. Окончание тураИзборск, Печоры. Окончание тураИзборск, Печоры. Окончание тураИзборск, Печоры. Окончание тураИзборск, Печоры. Окончание тураИзборск, Печоры. Окончание тураИзборск, Печоры. Окончание тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-мест.
номер		1-мест.
номер		Доп. место
для взрослого		Ребенок (14-17 лет)
на основное место		Ребенок (14-17 лет)
на доп. место
Оазис 2*10 60013 4309 40010 4009 200
Old City12 60015 66010 80012 40010 600
Чемодан 3*12 72016 84011 22012 52011 020
Арль11 31015 20010 21011 11010 010
Октябрьская 3*12 60013 19010 40012 40010 200
Рижская 3*12 13012 61011 93011 93011 730
Фаворит 3*13 78018 84011 08013 58010 880
Каркушин Дом 3*13 31017 55010 61013 11010 410
Золотая набережная 3*13 55018 50010 35013 35010 150
Двор Подзноева 3*16 19023 08012 14015 99011 940
Двор Подзноева 3+ *16 60024 37012 20016 40012 000
Двор Подзноева 4*17 78026 02012 38017 58012 180
Покровский 4*17 43025 08011 93017 23011 730
OLD ESTATE 4*17 66026 02012 96017 46012 760

Скидка для детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

2 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Чемодан»

2 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

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Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (при желании)
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
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Е
20 сен 2022
Работа организаторов на пять баллов. Менеджер всегда на связи и по телефону, и в мессенджерах, и в электронной почте. Оформление и оплата путëвки быстро, ясно.
М
8 сен 2022
Поездка была чудесная. Все хорошо организовано, гид Стерлядкина СА - профессионал своего дела. Очень понравилась экскурсия в Пушкинские горы. А главное, очень правильно выбрали тур с 2- мя днями в Печорах. Для посещения святой обители нужно время без суеты и спешки. Всем рекомендую.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
29 авг 2022
Пожелания по питанию (без мяса) на всех трёх оплачиваемых обедах было проигнорировано. Приходилось обедать отдельно и платить за прием пищи дважды – туроператору и кафе. Если у вас тоже есть специфические требования к пище, то лучше покупать тур без питания или просить исключить обеды из стоимости.

Было бы здорово, если бы в описании тура была информация об отсутствии связи и интернета в Чудском подворье. Wi-fi есть только в ресторане и здании администрации, в коттеджах отсутствует. Мобильный интернет Теле2, Тинькофф мобайл, Мегафон не ловит и часто перекидывает мобильную сеть в эстонский роуминг.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Константин!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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