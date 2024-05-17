Вас ждут грандиозные крепости Пскова, Печор и Изборска, музей-усадьба «Михайловское» – родовое имение Александра Сергеевича Пушкина, россыпь выдающихся памятников архитектуры в Великом Новгороде и музей деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», а также вояж на старейший российский курорт Старая Русса.
Вы познакомитесь со старинными российскими городами и чудесными местами, где все дышит историей, легендами и неповторимым шармом.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы в Москве. Вязьма и Смоленск
07:30 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отъезд в Вязьму.
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Вязьме.
На территории которого сохранилось множество архитектурных памятников, ансамблей и домов 17-19 веков.
Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского действующего женского монастыря. Изюминка монастыря – церковь Одигитрии Смоленской XVII в.
Свято-Троицкий собор – главный собор в городе, расположенный в историческом центре города – на высоком насыпном холме, с которого открывается замечательный вид на город.
Обедв кафе города.
Переезд вСмоленск.
Обзорная экскурсия по Смоленску.
Вы увидите город, который более 9 веков стоит на берегах Днепра.
Экскурсия вдоль крепостной стены, посещение смотровой площадки, с которой откроется великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и на древние храмы города.
Посещение памятных мест, связанных с обороной города 1609 – 1611 г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ, памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.
В ходе обзорной экскурсии мы увидим памятники 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию.
Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находятся икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.
Размещение в отеле в г. Смоленске.
Ужин в ресторане отеля.
Пушкинский заповедник и усадьба Михайловское
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Пушкинский заповедник.
Посещение усадьбы Петровское, с которой все начиналось для семьи Ганнибалов-Пушкиных на Псковской земле.
Экскурсия «Почтенный замок» Ганнибалов», по домам прадеда и двоюродного деда поэта и экскурсионная прогулка по парку усадьбы «Под сенью липовых аллей» ИЛИ посещение Тригорского, имения друзей поэта, семейства Осиповых-Вульф. Экскурсия с посещением дома, где проживала семья «Приют сияньем муз одетый» и прогулка по парку, по следам Пушкина и Онегина.
Обедв кафе города.
Посещение усадьбы Михайловское, имение матери поэта.
Экскурсия «Поэта дом опальный» по господскому дому, где жил и творил А. С. Пушкин.
Экскурсия «Люблю сей темный сад…» по усадебному парку.
Святогорский монастырь, где находится могила А. С. Пушкина.
Переезд вПсков.
Размещение в отеле в г. Псков.
Ужин в ресторане отеля.
Псков, Печоры и Изборск
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Пскову.
В ходе пешеходной экскурсии Вы познакомитесь с Довмонтовым городом и его достопримечательностями, узнаете историю Вечевой площади Пскова, посетите главный кафедральный Собор города – Собор Святой Троицы.
В ходе автобусной части экскурсии Вы осмотрите Покровский комплекс, Ольгинскую часовню, увидите Палаты купца Подзноева, Меньшиковские палаты и др.
Познакомитесь с многочисленными храмами Пскова, с храмами-близнецами, памятниками и с его старинными улицами.
Обед в кафе города.
Переезд в Печоры.
Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю, основанному в XV в.
Переезд в Изборск.
Изборск – один из древнейших русских городов, впервые упоминается в летописи под 862 годом.
«Отсюда есть пошла Земля русская», и здесь зарождалась российская государственность. Веками древний город защищал северо-западные рубежи, играл первостепенную роль в сохранении православной веры и независимости русского государства.
Одна из главных достопримечательностей Изборска – это крепость на горе Жеравьей, которая была выстроена в 14 веке и дошла до наших дней в относительно неплохом состоянии. Именно с этой крепости, как считается, начал своё существование Изборск: долгие столетия крепость защищала западные границы страны.
В ходе экскурсии по Изборской крепости Вы сможете подняться на боевой ход крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки на башне Луковка, посетить Никольский собор XIV века, увидеть знаменитые Словенские ключи.
Возвращение в Псков.
Ужин в ресторане отеля.
Старая Русса
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление вСтарую Руссу.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе с посещением древнейших памятников архитектуры.
Вас ждет:
- Спасо-Преображенский собор XII в.;
- Георгиевская церковь с чудотворной иконой Божией Матери “Старорусская”;
- Троицкая церковь XVII вв.;
- курорт «Старая Русса»;
- осмотр знаменитого Муравьёвского фонтана (высота до 10 метров)
- посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения: роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Переезд вВеликий Новгород.
Размещение в отеле в г. Великий Новгород.
Ужин в ресторане отеля.
Великий Новгород
08:30 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду.
В ходе экскурсии Вы увидите:
- Ярославово дворище;
- Древний торг;
- музей деревянного зодчества «Витославлицы» –один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества, расположенный на берегу озера Мячино;
- Свято-Юрьев монастырь (с заходом).
Обед в кафе города.
Продолжение экскурсии: Новгородский кремль – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв., Софийский собор (с заходом) – древнейший каменный храм России.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Завершение программы. Тверь
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление вТверь.
Обедв кафе города.
Обзорная экскурсия по Твери.
Тверь – когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.
Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.
Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:
- главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
- красивейшую набережную Степана Разина;
- не останется в стороне парадная часть города – знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец», – уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;
- Императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина Вторая и не только любовались волжскими видами.
Отъезд в Москву.
20:30 Ориентировочное время прибытия вМоскву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 чел. /руб. (двухместное размещение):
|Питание
|Только завтраки
|Без ужинов
|Полное питание
|Стоимость
|33 350
|35 750
|47 990
Доплата за одноместный номер – 10590 руб.
Скидка на дополнительное место (более 3-х человек в номере) – 1000 руб.
Выбор места в автобусе – 2940 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Смоленскотель» 3*, г. Смоленск
Отель «Смоленскотель» расположен в историческом центре Смоленска, прямо на главной площади Ленина. К услугам гостей элегантные номера и бесплатный Wi-Fi.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором и холодильником, а в большинстве из них установлен кондиционер. В ванной комнате предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане отеля подают различные блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки.
Отель «Рижская» 3*, г. Псков
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Садко» 3*, г. Великий Новгород
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании.
Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер – 10590 руб.
- Выбор места в автобусе – 2940 руб.
- Питание (при выборе неполного)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.