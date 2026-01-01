В этом железнодорожном туре Вы посетите лермонтовские Тарханы, есенинское Константиново и древнюю Рязань. Вас ждут дворянские усадьбы, тенистые парки,
Программа тура по дням
Отправление туристского поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в туристский поезд №932/931 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:10 Отправление поезда №932/931 в г. Пензу с Казанского вокзала г. Москвы.
Музей-заповедник «Тарханы» экскурсия по Пензе
Завтрак в поезде.
08:20 Прибытие поезда в г. Пенза.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Переезд в музей-заповедник «Тарханы», а сейчас Лермонтово – старинное русское село, где в имении бабушки провел 12 лет яркой жизни поэт М. Лермонтов. Тарханы – это уникальное место на пензенской земле, куда стремятся попасть все, кто любит поэзию и неравнодушен к творчеству Лермонтова.
Экскурсия по музею-заповеднику. Вы окунетесь в атмосферу 19 века: побываете в барском доме и в других строениях усадьбы, увидите подлинные предметы, связанные с поэтом и его бабушкой, — вещи, хранящие память о них.
Поражает своей аскетичностью и, в то же время, красотой небольшая церковь Марии Египетской, построенной в честь матери поэта, которая умерла, когда поэт был совсем маленьким. В доме конторщика и ключницы у вас появится возможность познакомиться с жизнью крестьян; а в людской избе – проникнуться народным пением и услышать чтение стихов поэта.
Свободное время.
У вас будет возможность с упоением побродить по старым аллеям парка и барскому саду, отдохнуть в лермонтовской беседке, сфотографироваться на фоне живописной природы барской усадьбы.
Посещение могилы поэта и церкви Михаила Архангела в центре села.
Обед в кафе села.
Переезд в Пензу.
Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидите старинный русский город, раскинувшийся по берегам реки Суры, узнаете много интересных исторических фактов о нем и оцените его литературные достопримечательности.
Так, побывавший в Пензе Петр Вяземский назвал её «маленьким Парижем», а Денис Давыдов чувствовал себя здесь как на Парнасе. Хотите узнать, как известный французский писатель-романист Александр Дюма связан с Пензой? Есть в городе место, где разворачивался сюжет одного из романов писателя.
На старинных улочках Вас ждет встреча с гимназией, которую посещал Виссарион Белинский, домом, в котором квартировал «Красный маршал» Михаил Тухачевский, зданиями, где работал Михаил Салтыков-Щедрин и отбывал ссылку Николай Огарев.
Экскурсия-прогулка по пешеходной улице Московской с посещением фирменного магазина Пензенской кондитерской фабрики «Аленка».
Это знакомство с главной улицей города, «пензенским Арбатом», архитектурными и историко-культурными памятниками, хранящими романтические истории о пребывании писателя И. Лажечникова, военачальника М. Тухачевского, поэта-гусара Д. Давыдова, поэтов В. Маяковского и А. Мариенгофа, знаменитого «дяди Гиляя» – писателя В. Гиляровского и др.
Свободное время на улице Московской.
Трансфер на ж/д вокзал, посадка в поезд.
22:31 Отправление поезда в г. Рязань.
Музей-заповедник Есенина в Константиново, с. Пощупово, экскурсия по Рязани и мастер-класс
Завтрак в поезде.
08:16 Прибытие поезда в г. Рязань.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Переезд в легендарное село Константиново — родину одного из величайших русских поэтов, Сергея Александровича Есенина.
Экскурсия по Государственному музею-заповеднику позволит Вам окунуться в мир творчества поэта, посетить места, вдохновившие его строки.
Это комплекс мест, связанных с жизнью и творчеством великого поэта. В доме родителей воссоздана атмосфера, в которой жил и писал молодой творец. В литературном музее Вы узнаете о творческом пути поэта.
Восстановленная земская школа позволяет погрузиться в атмосферу детства Есенина. Дом священника Смирнова был вторым домом для поэта, с которым он поддерживал теплые отношения до конца жизни. А после прогуляетесь к дому героини поэмы «Анны Снегина» – дому Лидии Кашиной, что была прототипом героини. В музее представлены уникальные экспонаты: предметы гардероба, рукописи, редкие фотографии и посмертная маска поэта.
Свободное время.
Переезд в тихое и уютное село Пощупово, известное своим прекрасным Иоанно-Богословским монастырем. Это одно из самых живописных мест Рязанской области.
Переезд в Рязань.
Обед в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города. Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Посещение легендарного Рязанского кремля позволит прочувствовать атмосферу великой старой Руси.
Рязанский кремль – это душа города, его историческое сердце, где собраны уникальные памятники архитектуры и истории. Сегодня кремль представляет собой великолепный ансамбль, состоящий из нескольких каменных храмов, построенных в XV-XVII веках, башен древнего Спасского монастыря и «Дворца Олега» – бывших палат рязанских архиереев.
Главной жемчужиной кремля является Успенский собор с его изящной белокаменной резьбой. Рядом с ним возвышается четырехъярусная Соборная колокольня с золотым шпилем, который словно парит над городом.
Прогулка по территории кремля – это путешествие в прошлое великого Рязанского княжества, где каждый шаг переносит нас в атмосферу старины и величия.
Посещение музея «Пахнет хлебом» с мастер-классом по изготовлению кренделя и чаепитием.
Именно здесь Вы узнаете: секреты Рязанских пекарей, в какой момент истории Рязань была хлебной столицей России, как хлеб помог Рязанщине стать уникальным русским краем и какое значение он имел для нашего региона, какой выпечкой славились Рязанские селения.
Пешеходная экскурсия – это знакомство с прошлым и настоящим города.
Вы узнаете о выдающихся личностях, связанных с Рязанской землей, таких как поэт Сергей Есенин и ученый Иван Павлов. Маршрут пройдет через ключевые точки города, каждая из которых хранит уникальные истории.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:48 Отправление поезда в г. Москву.
22:23 Прибытие поезда на Казанский вокзал г. Москвы.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное размещение в купе - под запрос
|Одноместное размещение в двухместном купе - под запрос
|Для взрослых
|41 000
|55 000
|90 900
Для детей до 9 лет
включительно (с местом)
|40 300
|54 300
|-
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 19 200 руб.
Важно! Вагоны СВ с вертикальным расположением полок (1 верхняя и 1 нижняя).
Варианты проживания
Туристический поезд
Состав одноэтажный.
В составе поезда 4х местные купе и СВ (вертикальные – 1 нижняя и 1 верхняя полки).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе: питание в 1 день, ужины
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 19 200 руб
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.