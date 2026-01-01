2 день

Музей-заповедник «Тарханы» экскурсия по Пензе

Завтрак в поезде.

08:20 Прибытие поезда в г. Пенза.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Переезд в музей-заповедник «Тарханы», а сейчас Лермонтово – старинное русское село, где в имении бабушки провел 12 лет яркой жизни поэт М. Лермонтов. Тарханы – это уникальное место на пензенской земле, куда стремятся попасть все, кто любит поэзию и неравнодушен к творчеству Лермонтова.

Экскурсия по музею-заповеднику. Вы окунетесь в атмосферу 19 века: побываете в барском доме и в других строениях усадьбы, увидите подлинные предметы, связанные с поэтом и его бабушкой, — вещи, хранящие память о них.

Поражает своей аскетичностью и, в то же время, красотой небольшая церковь Марии Египетской, построенной в честь матери поэта, которая умерла, когда поэт был совсем маленьким. В доме конторщика и ключницы у вас появится возможность познакомиться с жизнью крестьян; а в людской избе – проникнуться народным пением и услышать чтение стихов поэта.

Свободное время.

У вас будет возможность с упоением побродить по старым аллеям парка и барскому саду, отдохнуть в лермонтовской беседке, сфотографироваться на фоне живописной природы барской усадьбы.

Посещение могилы поэта и церкви Михаила Архангела в центре села.

Обед в кафе села.

Переезд в Пензу.

Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидите старинный русский город, раскинувшийся по берегам реки Суры, узнаете много интересных исторических фактов о нем и оцените его литературные достопримечательности.

Так, побывавший в Пензе Петр Вяземский назвал её «маленьким Парижем», а Денис Давыдов чувствовал себя здесь как на Парнасе. Хотите узнать, как известный французский писатель-романист Александр Дюма связан с Пензой? Есть в городе место, где разворачивался сюжет одного из романов писателя.

На старинных улочках Вас ждет встреча с гимназией, которую посещал Виссарион Белинский, домом, в котором квартировал «Красный маршал» Михаил Тухачевский, зданиями, где работал Михаил Салтыков-Щедрин и отбывал ссылку Николай Огарев.

Экскурсия-прогулка по пешеходной улице Московской с посещением фирменного магазина Пензенской кондитерской фабрики «Аленка».

Это знакомство с главной улицей города, «пензенским Арбатом», архитектурными и историко-культурными памятниками, хранящими романтические истории о пребывании писателя И. Лажечникова, военачальника М. Тухачевского, поэта-гусара Д. Давыдова, поэтов В. Маяковского и А. Мариенгофа, знаменитого «дяди Гиляя» – писателя В. Гиляровского и др.

Свободное время на улице Московской.

Трансфер на ж/д вокзал, посадка в поезд.

22:31 Отправление поезда в г. Рязань.

