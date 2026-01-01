Мои заказы

Вдохновение эпох. Железнодорожный тур в Пензу и Рязань

Приглашаем в литературное путешествие по России, в котором оживают строки русской поэзии.

В этом железнодорожном туре Вы посетите лермонтовские Тарханы, есенинское Константиново и древнюю Рязань. Вас ждут дворянские усадьбы, тенистые парки,
читать дальшеуменьшить

купеческие улицы и белокаменный Рязанский кремль.

В старинной Пензе откроется атмосфера «маленького Парижа» со своим уютным Арбатом, историческими особняками и сладкими традициями. Ароматный рязанский крендель, живописные виды и поэтические места сделают поездку особенно душевной.

Вдохновение эпох. Железнодорожный тур в Пензу и РязаньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вдохновение эпох. Железнодорожный тур в Пензу и РязаньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вдохновение эпох. Железнодорожный тур в Пензу и РязаньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление туристского поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в туристский поезд №932/931 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

21:10 Отправление поезда №932/931 в г. Пензу с Казанского вокзала г. Москвы.

Отправление туристского поезда из МосквыОтправление туристского поезда из Москвы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Музей-заповедник «Тарханы» экскурсия по Пензе

Завтрак в поезде.

08:20 Прибытие поезда в г. Пенза.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Переезд в музей-заповедник «Тарханы», а сейчас Лермонтово – старинное русское село, где в имении бабушки провел 12 лет яркой жизни поэт М. Лермонтов. Тарханы – это уникальное место на пензенской земле, куда стремятся попасть все, кто любит поэзию и неравнодушен к творчеству Лермонтова.

Экскурсия по музею-заповеднику. Вы окунетесь в атмосферу 19 века: побываете в барском доме и в других строениях усадьбы, увидите подлинные предметы, связанные с поэтом и его бабушкой, — вещи, хранящие память о них.

Поражает своей аскетичностью и, в то же время, красотой небольшая церковь Марии Египетской, построенной в честь матери поэта, которая умерла, когда поэт был совсем маленьким. В доме конторщика и ключницы у вас появится возможность познакомиться с жизнью крестьян; а в людской избе – проникнуться народным пением и услышать чтение стихов поэта.

Свободное время.

У вас будет возможность с упоением побродить по старым аллеям парка и барскому саду, отдохнуть в лермонтовской беседке, сфотографироваться на фоне живописной природы барской усадьбы.

Посещение могилы поэта и церкви Михаила Архангела в центре села.

Обед в кафе села.

Переезд в Пензу.

Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидите старинный русский город, раскинувшийся по берегам реки Суры, узнаете много интересных исторических фактов о нем и оцените его литературные достопримечательности.

Так, побывавший в Пензе Петр Вяземский назвал её «маленьким Парижем», а Денис Давыдов чувствовал себя здесь как на Парнасе. Хотите узнать, как известный французский писатель-романист Александр Дюма связан с Пензой? Есть в городе место, где разворачивался сюжет одного из романов писателя.

На старинных улочках Вас ждет встреча с гимназией, которую посещал Виссарион Белинский, домом, в котором квартировал «Красный маршал» Михаил Тухачевский, зданиями, где работал Михаил Салтыков-Щедрин и отбывал ссылку Николай Огарев.

Экскурсия-прогулка по пешеходной улице Московской с посещением фирменного магазина Пензенской кондитерской фабрики «Аленка».

Это знакомство с главной улицей города, «пензенским Арбатом», архитектурными и историко-культурными памятниками, хранящими романтические истории о пребывании писателя И. Лажечникова, военачальника М. Тухачевского, поэта-гусара Д. Давыдова, поэтов В. Маяковского и А. Мариенгофа, знаменитого «дяди Гиляя» – писателя В. Гиляровского и др.

Свободное время на улице Московской.

Трансфер на ж/д вокзал, посадка в поезд.

22:31 Отправление поезда в г. Рязань.

Музей-заповедник «Тарханы» экскурсия по ПензеМузей-заповедник «Тарханы» экскурсия по ПензеМузей-заповедник «Тарханы» экскурсия по ПензеМузей-заповедник «Тарханы» экскурсия по Пензе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Музей-заповедник Есенина в Константиново, с. Пощупово, экскурсия по Рязани и мастер-класс

Завтрак в поезде.

08:16 Прибытие поезда в г. Рязань.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Переезд в легендарное село Константиново — родину одного из величайших русских поэтов, Сергея Александровича Есенина.

Экскурсия по Государственному музею-заповеднику позволит Вам окунуться в мир творчества поэта, посетить места, вдохновившие его строки.

Это комплекс мест, связанных с жизнью и творчеством великого поэта. В доме родителей воссоздана атмосфера, в которой жил и писал молодой творец. В литературном музее Вы узнаете о творческом пути поэта.

Восстановленная земская школа позволяет погрузиться в атмосферу детства Есенина. Дом священника Смирнова был вторым домом для поэта, с которым он поддерживал теплые отношения до конца жизни. А после прогуляетесь к дому героини поэмы «Анны Снегина» – дому Лидии Кашиной, что была прототипом героини. В музее представлены уникальные экспонаты: предметы гардероба, рукописи, редкие фотографии и посмертная маска поэта.

Свободное время.

Переезд в тихое и уютное село Пощупово, известное своим прекрасным Иоанно-Богословским монастырем. Это одно из самых живописных мест Рязанской области.

Переезд в Рязань.

Обед в кафе.

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города. Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

Посещение легендарного Рязанского кремля позволит прочувствовать атмосферу великой старой Руси.

Рязанский кремль – это душа города, его историческое сердце, где собраны уникальные памятники архитектуры и истории. Сегодня кремль представляет собой великолепный ансамбль, состоящий из нескольких каменных храмов, построенных в XV-XVII веках, башен древнего Спасского монастыря и «Дворца Олега» – бывших палат рязанских архиереев.

Главной жемчужиной кремля является Успенский собор с его изящной белокаменной резьбой. Рядом с ним возвышается четырехъярусная Соборная колокольня с золотым шпилем, который словно парит над городом.

Прогулка по территории кремля – это путешествие в прошлое великого Рязанского княжества, где каждый шаг переносит нас в атмосферу старины и величия.

Посещение музея «Пахнет хлебом» с мастер-классом по изготовлению кренделя и чаепитием.

Именно здесь Вы узнаете: секреты Рязанских пекарей, в какой момент истории Рязань была хлебной столицей России, как хлеб помог Рязанщине стать уникальным русским краем и какое значение он имел для нашего региона, какой выпечкой славились Рязанские селения.

Пешеходная экскурсия – это знакомство с прошлым и настоящим города.

Вы узнаете о выдающихся личностях, связанных с Рязанской землей, таких как поэт Сергей Есенин и ученый Иван Павлов. Маршрут пройдет через ключевые точки города, каждая из которых хранит уникальные истории.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:48 Отправление поезда в г. Москву.

22:23 Прибытие поезда на Казанский вокзал г. Москвы.

Музей-заповедник Есенина в Константиново, с. Пощупово, экскурсия по Рязани и мастер-классМузей-заповедник Есенина в Константиново, с. Пощупово, экскурсия по Рязани и мастер-классМузей-заповедник Есенина в Константиново, с. Пощупово, экскурсия по Рязани и мастер-классМузей-заповедник Есенина в Константиново, с. Пощупово, экскурсия по Рязани и мастер-классМузей-заповедник Есенина в Константиново, с. Пощупово, экскурсия по Рязани и мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное размещение в купе - под запросОдноместное размещение в двухместном купе - под запрос
Для взрослых41 00055 00090 900
Для детей до 9 лет
включительно (с местом)
40 30054 300-

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 19 200 руб.

Важно! Вагоны СВ с вертикальным расположением полок (1 верхняя и 1 нижняя).

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Состав одноэтажный.

В составе поезда 4х местные купе и СВ (вертикальные – 1 нижняя и 1 верхняя полки).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе: питание в 1 день, ужины
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 19 200 руб
Место начала и завершения?
Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пензе
Все туры из Пензы
от 41 000 ₽ за человека