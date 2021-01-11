1 день

Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя»

Встреча группы на базе отдыха “ Морошка” (70 км от г. Петрозаводск).

Подбор экипировки.

Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

Тренировочные занятия по управлению снегоходом.

Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя», который расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро.

На территории комплекса в вольерах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Экскурсовод расскажет о повадках зверей, их привычках и типичной среде обитания.

Вы сможете не только увидеть животных, но и поучаствовать в их кормлении!

У инструкторов всё припасено для зимнего пикника.

Вас ждет мастер-класс по копчению красной рыбы и приготовлению клюквенного соуса.

Чаепитие на природе с копорским чаем и морошковым вареньем.

Возвращение на базу.

Сдача экипировки.