Авторские туры в Петрозаводске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
г. Петрозаводск
2 июня
9 июня
16 июня
30 июня
от 66 400 за человека
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня в Карелии. Тур выходного дня
Республика Карелия, Петрозаводск
3 мая
17 мая
от 29 000 за человека
Тур выходного дня в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня в Карелию
Санкт-Петербург, Московский вокзал
3 мая
10 мая
45 000 за человека
Карельская Одиссея
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельская Одиссея
г. Петрозаводск
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
от 37 900 за человека
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
г. Петрозаводск
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 20 000 за человека
Рождественские хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские хиты Карелии
г. Петрозаводск
4 янв
от 25 300 за человека
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
❄️ На снегоходах
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
г. Петрозаводск
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 5 000 за человека
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Петрозаводск, по договорённости
10 мая
11 мая
12 мая
13 мая
23 000 за человека
Хаски-тревел по снегам Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хаски-тревел по снегам Карелии
г. Петрозаводск
4 янв
11 янв
18 янв
25 янв
50 500 за человека
Зимний вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
14 окт
от 16 500 за человека
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
г. Петрозаводск
31 мая
7 июня
14 июня
21 июня
от 28 800 за человека
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
г. Петрозаводск
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
от 44 500 за человека
Сплав по реке Верхняя Шуя
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Верхняя Шуя
г. Петрозаводск
24 мая
31 мая
7 июня
10 июня
от 15 000 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
г. Петрозаводск
30 мая
6 июня
13 июня
20 июня
от 55 700 за человека
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Санкт-Петербург, площадь Восстания
15 июня
22 июня
29 июня
6 июля
22 900 за человека
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
г. Петрозаводск
23 мая
30 мая
6 июня
13 июня
34 500 за человека
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Россия, Москва
2 янв
5 янв
22 фев
от 46 000 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
г. Петрозаводск
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
63 300 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
6 июня
13 июня
20 июня
27 июня
56 900 за человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
площадь Гагарина д. 1
4 мая
9 мая
10 мая
11 мая
от 16 350 за человека
«Тропами Зимней войны». Экстремально-экскурсионный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
«Тропами Зимней войны». Экстремально-экскурсионный тур
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
6 мая
18 мая
25 мая
1 июня
22 400 за человека
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
г. Петрозаводск
6 мая
9 мая
13 июня
от 17 500 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Петрозаводск, 09:00
13 дек
23 дек
10 янв
33 900 за человека
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
г. Петрозаводск
5 июля
12 июля
19 июля
26 июля
23 800 за человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
28 мая
31 мая
4 июня
7 июня
33 165 за человека
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
г. Петрозаводcк
3 мая
9 мая
31 мая
7 июня
15 900 за человека
Февральские выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Февральские выходные в Карелии
г. Петрозаводск
24 фев
от 11 900 за человека
Волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебная Карелия
г. Петрозаводск
18 янв
25 янв
1 фев
8 фев
от 54 500 за человека
Масленица по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Масленица по-карельски
г. Петрозаводск
15 мар
от 24 400 за человека
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Петрозаводск, время встречи по договрённости
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
128 280 за всё до 2 чел.
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
г. Петрозаводск
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
от 62 700 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
г. Петрозаводск
5 июля
12 июля
19 июля
26 июля
22 500 за человека
Выходные в Карелии с хаски
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии с хаски
г. Петрозаводск
11 янв
18 янв
25 янв
1 фев
35 600 за человека
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожн...
16 июня
18 авг
94 900 за человека
День с хаски в Карелии
Авторский тур
1 день
3 отзыва
День с хаски в Карелии
г. Петрозаводск
20 янв
29 янв
2 фев
1 мар
4 500 за человека
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
г. Петрозаводск
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
от 16 500 за человека
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
г. Петрозаводск
13 янв
16 янв
20 янв
27 янв
от 36 000 за человека
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
69 000 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
9 июня
16 июля
21 авг
от 122 000 за человека
Новогодняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя волшебная Карелия
г. Петрозаводск
2 янв
5 янв
8 янв
11 янв
от 58 300 за человека
Активный отдых в Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
30 мая
6 июня
13 июня
20 июня
63 300 за человека
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Ж. - д. станция Кемь, 12:30
17 июня
2 сен
79 000 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
3 мая
9 мая
24 мая
7 июня
47 900 за человека
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
4 мая
9 мая
10 мая
11 мая
15 895 за человека
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
г. Петрозаводск
4 янв
от 21 800 за человека

Что посмотреть в Петрозаводске на экскурсиях?

Петрозаводск полон бесценных достопримечательностей, это и старинные деревянные дома в стиле модерн, и исторический квартал, знаменитые улочки и площади. За пределами города, находятся такие уникальные места как Кижский музей заповедник, водопад и заповедник Кивач и другие природные красоты

Местные экскурсоводы

Петрозаводск прекрасное место для отдыха, в городе и вблизи него полно различных достопримечательностей. И если вы не хотите пропустить самые интересные из них, стоит воспользоваться организованными экскурсиями, где профессиональные гиды в подробностях расскажут о городе, его важных точках и регионе в целом. Чтобы найти подходящие, посетите наш каталог, в котором мы собрали самые лучшие и популярные

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    16 апреля 2024
    Жемчужное ожерелье Карелии
    Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
    Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказываютВсе организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказываютВсе организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают
  • К
    Ксения
    16 апреля 2024
    Весна в Карелии
    Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провели на экскурсиях и погрузились в колорит республики. Природа невероятной красоты!
    Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провелиОтличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провелиОтличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провели
  • Г
    Галина
    16 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Тур очень понравился! Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗 Гиды - прекрасно знают свой край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга. Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной. По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда. И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)
    Тур очень понравился!Тур очень понравился!Тур очень понравился!
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Выходные в Карелии и Петербурге
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    На ноябрьские праздники в Карелию
    Организация на высшем уровне!
    Организация на высшем уровне!Организация на высшем уровне!
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Красота, очень интересно.
    Красота, очень интересноКрасота, очень интересно
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
    Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи
    Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем с гостиницей, экскурсии начинались и заканчивались точно в срок, гиды очень интересно рассказывали про Карелию, а главное - с большой любовью к своему краю. Ничего не мешало мне наслаждаться красотами Карелии, за что большое спасибо организаторам!
    Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблемМоя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Выходные в Карелии и Петербурге
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Выходные в Карелии и Петербурге
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску

Самые популярные туры в Петрозаводске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
  2. Три дня в Карелии. Тур выходного дня
  3. Тур выходного дня в Карелию
  4. Карельская Одиссея
  5. Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Что посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Курорт Марциальные воды
  5. Марциальные воды
  6. Мраморный каньон
  7. Ладожское озеро
  8. Ладожские шхеры
  9. Центр шунгита
  10. Деревня Киндасово
Сколько стоит тур в Петрозаводске в апреле 2024
Сейчас в Петрозаводске можно забронировать 233 тура от 4 500 ₽ до 399 000 ₽ со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 673 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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