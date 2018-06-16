Петрозаводск полон бесценных достопримечательностей, это и старинные деревянные дома в стиле модерн, и исторический квартал, знаменитые улочки и площади. За пределами города, находятся такие уникальные места как Кижский музей заповедник, водопад и заповедник Кивач и другие природные красоты
Местные экскурсоводы
Петрозаводск прекрасное место для отдыха, в городе и вблизи него полно различных достопримечательностей. И если вы не хотите пропустить самые интересные из них, стоит воспользоваться организованными экскурсиями, где профессиональные гиды в подробностях расскажут о городе, его важных точках и регионе в целом. Чтобы найти подходящие, посетите наш каталог, в котором мы собрали самые лучшие и популярные
Тур очень понравился!
Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗
Гиды - прекрасно знают свой край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга.
Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной.
По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда.
И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)
Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем с гостиницей, экскурсии начинались и заканчивались точно в срок, гиды очень интересно рассказывали про Карелию, а главное - с большой любовью к своему краю. Ничего не мешало мне наслаждаться красотами Карелии, за что большое спасибо организаторам!
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Сейчас в Петрозаводске можно забронировать 233 тура от 4 500 ₽ до 399 000 ₽ со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 673 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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