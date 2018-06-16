К Ксения Жемчужное ожерелье Карелии Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.

К Ксения Весна в Карелии Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели. 3 полноценных дня провели на экскурсиях и погрузились в колорит республики. Природа невероятной красоты!

Г Галина Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи Тур очень понравился! Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗 Гиды - прекрасно знают свой край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга. Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной. По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда. И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)

О Олеся Выходные в Карелии и Петербурге Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Н Надежда На ноябрьские праздники в Карелию Организация на высшем уровне!

Н Надежда Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи Красота, очень интересно.

Е Екатерина Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.

Е Екатерина Весна в Карелии. Путешествие на остров Кижи Моя первая поездка в Карелию получилась замечательной, во многом благодаря ‘Большой Стране’. Не было никаких проблем с гостиницей, экскурсии начинались и заканчивались точно в срок, гиды очень интересно рассказывали про Карелию, а главное - с большой любовью к своему краю. Ничего не мешало мне наслаждаться красотами Карелии, за что большое спасибо организаторам!

С Сергей Выходные в Карелии и Петербурге Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.