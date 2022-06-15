Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение

«Снегоходное сафари» подходит для тех, у кого нет большого запаса времени на полноценные снегоходные туры. 2-х часовая

4.7
3 отзыва
"Снегоходное сафари" подходит для тех, у кого нет большого запаса времени на полноценные снегоходные туры. 2-х часовая программа катания на снегоходах недалеко от Петрозаводск.

Вас проведут по маршруту опытные инструкторы, которые перед этим обучат вас управлению и проведут инструктаж.

Наша современная экипировка не позволит вам замерзнуть во время маршрута и обеспечит полную безопасность.
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
Снегоходное сафари. Двухчасовое приключение
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Что вас ожидает 🤩

Великолепные пейзажи
Великолепные пейзажи
Полюбуемся зимним карельским лесом и очаровательными пейзажами
Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
Мы ощутим всю прелесть от управления снегоходом

Описание

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Сафари на снегоходах

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Время начала программы.

Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).

Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

Выход на маршрут.

Вас ждет сафари на снегоходах в Карелии по лесной трассе и красивейшему озеру Кончезеро.

Завершение программы.

Переодевание.

Отъезд в город.

Сафари на снегоходахСафари на снегоходахСафари на снегоходахСафари на снегоходах

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход и даты заезда, руб.:
Даты 1 человек на снегоходе 2 человека на снегоходе
с 30.12.21 по 09.01.22 7 000 5 000
прочие даты 6 000 4 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда снегохода
  • Топливо
  • Экипировка для сафари (теплые костюмы, шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь)
  • Работа инструктора
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Трансфер до места проведения программы и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сколько времени занимает инструктаж?

Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, а также обучение навыкам управления снегоходом занимает 30 минут. В это же время входит подбор экипировки.

С какого возраста разрешается управлять снегоходом?

К управлению снегоходом допускаются лица старше 16 лет.

Можно ли детям прокатиться на снегоходе?

Можно, дети, ростом от 120 см могут сесть сзади за водителем и держаться за специальные ручки. Дети, ростом ниже 120 см могут сесть перед водителем и держаться за специальную стропу на руле.

Сколько времени занимает чистое катание на снегоходе?

Чистое катание по маршруту на снегоходе занимает ровно 1 час, все остальное время- это инструктаж и переодевание. Если же удалось проехать по маршруту быстрее, чем за 1 час, тогда дается оставшееся время на свободное катание по озеру.

Есть ли остановки во время катания на снегоходах?

Предусмотрена одна- две остановки на снегоходном маршруте на отдых и фотографирование. Время остановок около 5 минут.

Как одеться для катания на снегоходе?

Для катания на снегоходе мы предоставим вам теплые сапоги, костюм, подшлемник и шлем. Перчатки у вас должны быть свои. А также советуем иметь свой подшлемник и обувь с целью гигиены.

Где проводится программа?

Программа снегоходного сафари до 10.01.2022 начинается и заканчивается в загородном клубе "Эдем" (30 км от г. Петрозаводска на берегу озера Кончезеро). Маршрут проложен по пересеченной местности и озеру Кончезеро.
После новогодних праздников программа начинается и заканчивается в эко-отеле "NEW CAMP" (70 км от Петрозаводска, Республика Карелия, Пряжинский район, Эссойльское сельское поселение). Маршрут проложен по пересеченной местности и озеру Сямозеро.

Какие модели снегоходов вы используете?

Наши снегоходы: (4-х тактный BRP SKI-DOO Grand Touring Sport- 600 ace / 4 тактный BRP LYNX ADVENTURE - 600 ace / 2 тактный BRP Ski-Doo Skandic SWT 550F / 2 тактный BRP Ski-DooTundra WT 550F).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
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в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
С
9 авг 2021
К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.
И
22 июня 2021
Всё отлично. Наша цель - вывести внука 10 лет на реки Карелии - была достигнута. В полном восторге и готов к новым сплавам.
Инструктор Степан достоин не только похвалы, но и премии!!!

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