Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Время начала программы.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выход на маршрут.
Вас ждет сафари на снегоходах в Карелии по лесной трассе и красивейшему озеру Кончезеро.
Завершение программы.
Переодевание.
Отъезд в город.
Тур не предусматривает проживание.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход и даты заезда, руб.:
|Даты
|1 человек на снегоходе
|2 человека на снегоходе
|с 30.12.21 по 09.01.22
|7 000
|5 000
|прочие даты
|6 000
|4 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, а также обучение навыкам управления снегоходом занимает 30 минут. В это же время входит подбор экипировки.
К управлению снегоходом допускаются лица старше 16 лет.
Можно, дети, ростом от 120 см могут сесть сзади за водителем и держаться за специальные ручки. Дети, ростом ниже 120 см могут сесть перед водителем и держаться за специальную стропу на руле.
Чистое катание по маршруту на снегоходе занимает ровно 1 час, все остальное время- это инструктаж и переодевание. Если же удалось проехать по маршруту быстрее, чем за 1 час, тогда дается оставшееся время на свободное катание по озеру.
Предусмотрена одна- две остановки на снегоходном маршруте на отдых и фотографирование. Время остановок около 5 минут.
Для катания на снегоходе мы предоставим вам теплые сапоги, костюм, подшлемник и шлем. Перчатки у вас должны быть свои. А также советуем иметь свой подшлемник и обувь с целью гигиены.
Программа снегоходного сафари до 10.01.2022 начинается и заканчивается в загородном клубе "Эдем" (30 км от г. Петрозаводска на берегу озера Кончезеро). Маршрут проложен по пересеченной местности и озеру Кончезеро.
После новогодних праздников программа начинается и заканчивается в эко-отеле "NEW CAMP" (70 км от Петрозаводска, Республика Карелия, Пряжинский район, Эссойльское сельское поселение). Маршрут проложен по пересеченной местности и озеру Сямозеро.
Наши снегоходы: (4-х тактный BRP SKI-DOO Grand Touring Sport- 600 ace / 4 тактный BRP LYNX ADVENTURE - 600 ace / 2 тактный BRP Ski-Doo Skandic SWT 550F / 2 тактный BRP Ski-DooTundra WT 550F).