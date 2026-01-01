1 день

Переславль-Залесский, фестиваль воздухоплавания

07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление на автобусе в г. Переславль-Залесский.

Музей-усадьба «Ботик Петра I» с экспозицией «Бот «Фортуна».

Музей-усадьба «Ботик Петра I» – один из старейших отечественных музеев. Именно здесь, на Плещеевом озере, в 1688 году Петр I начал строительство потешной флотилии.

На территории музея-усадьбы находятся обелиск и памятник Петру I, Белый дворец, ротонда, Триумфальные ворота, сторожка, ну и конечно же Ботный дом. Все предметы, представленные в этом музее, уникальны, но самая главная «достопамятность» – петровский бот «Фортуна».

Посещение Музея «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».

В ходе экскурсии расскажут, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.

Обед из традиционных переславских блюд в кафе «Вкус Переславля».

В меню: щи, томлённые в горшочке, ряпушка горячего копчения с картошкой, иван-чай с выпечкой.

Обращаем внимание: меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений.

Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».

Сердце Переславля – Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки.

Еще одно живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.

Александрова гора (при благоприятных погодных условиях).

По одной из версий, свое название возвышенность получила в честь святого благоверного князя Александра Невского. Древнее место силы, сегодня привлекает путешественников вдохновляющими видами на Плещеево озеро, Никитинский монастырь и древние валы исчезнувшего города Клещин.

Синь-камень (по желанию самостоятельно, оплата на месте).

Валун, принесенный 30 тысяч лет назад великим оледенением со Скандинавских гор. Особо почитался племенем меря и славянами-язычниками в IX–XI вв.

Размещение в гостинице. Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам. Вариант 1. Свободное время в городе, чтобы купить сувениры и прогуляться по улочкам. Вариант 2. Участие в фестивале воздухоплавания «Золотое кольцо России» на территории «Азимут отель Переславль» (по желанию, за дополнительную плату, оформляется при покупке тура).

