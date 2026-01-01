Фестиваль воздушных шаров. Тур в Переславль-Залесский

Приглашаем отправиться в путешествие, которое сочетает в себе жемчужины Золотого кольца и захватывающий фестиваль воздухоплавания.

Вас ждут музеи и древние монастыри живописного Переславля-Залесского и величественного Сергиева Посада, гастрономические открытия и возможность прикоснуться к истории создания петровского флота. Этот тур удачно объединяет историю, вкусы и яркие впечатления.
Программа тура по дням

1 день

Переславль-Залесский, фестиваль воздухоплавания

07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление на автобусе в г. Переславль-Залесский.

Музей-усадьба «Ботик Петра I» с экспозицией «Бот «Фортуна».

Музей-усадьба «Ботик Петра I» – один из старейших отечественных музеев. Именно здесь, на Плещеевом озере, в 1688 году Петр I начал строительство потешной флотилии.

На территории музея-усадьбы находятся обелиск и памятник Петру I, Белый дворец, ротонда, Триумфальные ворота, сторожка, ну и конечно же Ботный дом. Все предметы, представленные в этом музее, уникальны, но самая главная «достопамятность» – петровский бот «Фортуна».

Посещение Музея «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».

В ходе экскурсии расскажут, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.

Обед из традиционных переславских блюд в кафе «Вкус Переславля».
В меню: щи, томлённые в горшочке, ряпушка горячего копчения с картошкой, иван-чай с выпечкой.

Обращаем внимание: меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений.

Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».

Сердце Переславля – Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки.

Еще одно живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.

Александрова гора (при благоприятных погодных условиях).

По одной из версий, свое название возвышенность получила в честь святого благоверного князя Александра Невского. Древнее место силы, сегодня привлекает путешественников вдохновляющими видами на Плещеево озеро, Никитинский монастырь и древние валы исчезнувшего города Клещин.

Синь-камень (по желанию самостоятельно, оплата на месте).

Валун, принесенный 30 тысяч лет назад великим оледенением со Скандинавских гор. Особо почитался племенем меря и славянами-язычниками в IX–XI вв.

Размещение в гостинице.

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.

Вариант 1. Свободное время в городе, чтобы купить сувениры и прогуляться по улочкам.

Вариант 2. Участие в фестивале воздухоплавания «Золотое кольцо России» на территории «Азимут отель Переславль» (по желанию, за дополнительную плату, оформляется при покупке тура).

2 день

Сергиев Посад - Пушкино

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Сергиев Посад.

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре. Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Сейчас это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух.

Даже обычная прогулка здесь погружает в особенный настрой – сама история оживает здесь. Касаясь белокаменных стен, в старину отражавших натиск врага, будто касаешься самого времени.

Обед в кафе города.

Сергиев Посад – это не только сосредоточение церквей и источников во главе с Троице-Сергиевой лаврой, это Россия в миниатюре со своим уникальным бытом, ремеслами и, конечно, же кулинарными традициями.

Вариант 1. Свободное время в городе.

Вариант 2. Посещение Сергиевской кухмистерской – это способ познакомить современного человека с историей кулинарного искусства (по желанию, за дополнительную плату, оформляется при покупке тура).

В программе:

  • знакомство с диковинными предметами «кухонной машинерии»;
  • участие в приготовлении и дегустация блюд, приготовленных по рецептам кулинарных книг XIX-XX века Елены Молоховец и Пелагеи Александровой-Игнатьевой;
  • мастер-класс по приготовлению настоящих душистых ландринов и чаепитие в музейной гостиной станут самой увлекательной частью экскурсии.

Отправление в Пушкинский район Московской области.

Посещение Музея глазированного сырка с экскурсией «Молочная история». Это увлекательное, познавательное и вкусное путешествие – знакомство с легендарными творожными сырками.

В программе:

  • интерактив и знакомство с историей молока и молочных продуктов;
  • дегустация молочной продукции и вкусного лакомства;
  • волшебный мастер-класс по изготовлению йогуртов;
  • мастер-класс по дойке коровы, который проходит активно и задорно;
  • экскурсия на производство сырков, где сможете продегустировать их напрямую с конвейера;
  • вкусные подарки – коробка с фирменными сырками и десертами.

Отправление в г. Москву.

20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Переславль-Залесский, в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:

Только завтракиБез ужинов: завтраки + обеды
17 59018 990

Доплата за одноместное размещение – 3000 руб. (1 человек в номере).

Трехместное размещение – под запрос за дополнительную плату.

Выбор места в автобусе – 980 руб. (оплата при бронировании тура).

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Переславль»

1 ночь

Отель «Переславль» — крупнейшая гостиница в Переславле‑Залесском. Она расположилась в историческом центре города неподалёку от живописного Плещеева озера. Такое удачное местоположение даёт гостям прекрасную возможность без труда посетить главные достопримечательности: старинные монастыри, величественные церкви и соборы, а также многочисленные музеи и другие архитектурные памятники.

Гостей ждут 104 комфортабельных номера четырех категорий — от «Стандарта» до «Представительского Люкса». На территории отеля работают два кафе, где можно насладиться блюдами европейской и русской кухни по приятным ценам. В одном из залов транслируются спортивные матчи на большом экране, а по утрам с 8 до 11 часов в «Кафе Fit» сервируется аппетитный завтрак в формате «шведского стола».

Помимо этого гости могут заглянуть в лобби‑бар «Гранд‑Кафе» или приобрести памятные сувениры в магазине отеля. Для деловых мероприятий предусмотрены банкетный и конференц‑залы, а семьи с детьми оценят наличие бесплатной детской комнаты. Перед зданием гостиницы имеется удобная парковка, где можно безопасно оставить автомобиль.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по выбранному варианту: завтраки / завтраки + обеды
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Участие в программе 25-ого фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России» (вход на фестивальную площадку) - 2 500 руб. /чел
  • Посещение Сергиевской кухмистерской - 1 000 руб. /чел
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
