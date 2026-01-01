Вас ждут музеи и древние монастыри живописного Переславля-Залесского и величественного Сергиева Посада, гастрономические открытия и возможность прикоснуться к истории создания петровского флота. Этот тур удачно объединяет историю, вкусы и яркие впечатления.
Программа тура по дням
Переславль-Залесский, фестиваль воздухоплавания
07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление на автобусе в г. Переславль-Залесский.
Музей-усадьба «Ботик Петра I» с экспозицией «Бот «Фортуна».
Музей-усадьба «Ботик Петра I» – один из старейших отечественных музеев. Именно здесь, на Плещеевом озере, в 1688 году Петр I начал строительство потешной флотилии.
На территории музея-усадьбы находятся обелиск и памятник Петру I, Белый дворец, ротонда, Триумфальные ворота, сторожка, ну и конечно же Ботный дом. Все предметы, представленные в этом музее, уникальны, но самая главная «достопамятность» – петровский бот «Фортуна».
Посещение Музея «Царство Ряпушки», посвященного знаменитой рыбке, которая украшает герб города и называется в народе «царской сельдью».
В ходе экскурсии расскажут, каким способом ее добывали, как солили и заготавливали впрок. Узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.
Обед из традиционных переславских блюд в кафе «Вкус Переславля».
В меню: щи, томлённые в горшочке, ряпушка горячего копчения с картошкой, иван-чай с выпечкой.
Обращаем внимание: меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений.
Обзорная экскурсия по г. Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».
Сердце Переславля – Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки.
Еще одно живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Осмотр Никитского мужского монастыря, названного в честь Святого Никиты Великомученика, более известного как Никита Столпник.
Александрова гора (при благоприятных погодных условиях).
По одной из версий, свое название возвышенность получила в честь святого благоверного князя Александра Невского. Древнее место силы, сегодня привлекает путешественников вдохновляющими видами на Плещеево озеро, Никитинский монастырь и древние валы исчезнувшего города Клещин.
Синь-камень (по желанию самостоятельно, оплата на месте).
Валун, принесенный 30 тысяч лет назад великим оледенением со Скандинавских гор. Особо почитался племенем меря и славянами-язычниками в IX–XI вв.
Размещение в гостинице.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.
Вариант 1. Свободное время в городе, чтобы купить сувениры и прогуляться по улочкам.
Вариант 2. Участие в фестивале воздухоплавания «Золотое кольцо России» на территории «Азимут отель Переславль» (по желанию, за дополнительную плату, оформляется при покупке тура).
Сергиев Посад - Пушкино
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Сергиев Посад.
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре. Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Сейчас это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух.
Даже обычная прогулка здесь погружает в особенный настрой – сама история оживает здесь. Касаясь белокаменных стен, в старину отражавших натиск врага, будто касаешься самого времени.
Обед в кафе города.
Сергиев Посад – это не только сосредоточение церквей и источников во главе с Троице-Сергиевой лаврой, это Россия в миниатюре со своим уникальным бытом, ремеслами и, конечно, же кулинарными традициями.
Вариант 1. Свободное время в городе.
Вариант 2. Посещение Сергиевской кухмистерской – это способ познакомить современного человека с историей кулинарного искусства (по желанию, за дополнительную плату, оформляется при покупке тура).
В программе:
- знакомство с диковинными предметами «кухонной машинерии»;
- участие в приготовлении и дегустация блюд, приготовленных по рецептам кулинарных книг XIX-XX века Елены Молоховец и Пелагеи Александровой-Игнатьевой;
- мастер-класс по приготовлению настоящих душистых ландринов и чаепитие в музейной гостиной станут самой увлекательной частью экскурсии.
Отправление в Пушкинский район Московской области.
Посещение Музея глазированного сырка с экскурсией «Молочная история». Это увлекательное, познавательное и вкусное путешествие – знакомство с легендарными творожными сырками.
В программе:
- интерактив и знакомство с историей молока и молочных продуктов;
- дегустация молочной продукции и вкусного лакомства;
- волшебный мастер-класс по изготовлению йогуртов;
- мастер-класс по дойке коровы, который проходит активно и задорно;
- экскурсия на производство сырков, где сможете продегустировать их напрямую с конвейера;
- вкусные подарки – коробка с фирменными сырками и десертами.
Отправление в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Переславль-Залесский, в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|17 590
|18 990
Доплата за одноместное размещение – 3000 руб. (1 человек в номере).
Трехместное размещение – под запрос за дополнительную плату.
Выбор места в автобусе – 980 руб. (оплата при бронировании тура).
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Переславль»
Отель «Переславль» — крупнейшая гостиница в Переславле‑Залесском. Она расположилась в историческом центре города неподалёку от живописного Плещеева озера. Такое удачное местоположение даёт гостям прекрасную возможность без труда посетить главные достопримечательности: старинные монастыри, величественные церкви и соборы, а также многочисленные музеи и другие архитектурные памятники.
Гостей ждут 104 комфортабельных номера четырех категорий — от «Стандарта» до «Представительского Люкса». На территории отеля работают два кафе, где можно насладиться блюдами европейской и русской кухни по приятным ценам. В одном из залов транслируются спортивные матчи на большом экране, а по утрам с 8 до 11 часов в «Кафе Fit» сервируется аппетитный завтрак в формате «шведского стола».
Помимо этого гости могут заглянуть в лобби‑бар «Гранд‑Кафе» или приобрести памятные сувениры в магазине отеля. Для деловых мероприятий предусмотрены банкетный и конференц‑залы, а семьи с детьми оценят наличие бесплатной детской комнаты. Перед зданием гостиницы имеется удобная парковка, где можно безопасно оставить автомобиль.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному варианту: завтракизавтраки + обеды
- Завтраки
- Завтраки + обеды
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины (при варианте "завтраки") ужины (при варианте "завтраки + обеды")
- Обеды и ужины (при варианте «завтраки»)
- Ужины (при варианте «завтраки + обеды»)
- Участие в программе 25-ого фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России» (вход на фестивальную площадку) - 2 500 руб. /чел
- Посещение Сергиевской кухмистерской - 1 000 руб. /чел
- Выбор места в автобусе - 980 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.