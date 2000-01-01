Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы

Если Вы планируете совершить путешествие в Пушкинские Горы, то мы предлагаем Вам на комфортабельном...

Если Вы планируете совершить путешествие в Пушкинские Горы, то мы предлагаем Вам на комфортабельном автобусе, в компании аккредитованного гида, познакомиться с жизнью и творчеством великого русского поэта А. С. Пушкина. В ходе экскурсии Вы посетите усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», а также Святогоский монастырь, где покоится А. С. Пушкин. Пушкинские Горы — место духовного становления поэта, поэтическая Родина, творческая «лаборатория».
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы

Что вы увидите 🤩

  • Усадьба «Михайловское»
  • Усадьба «Тригорское»
  • Святогорский монастырь с могилой А. С. Пушкина

Программа тура

09:00 Отъезд на экскурсию в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина(120 км от Пскова).
11:00 Приезд в Пушкинские Горы. Осмотр родового имения Ганнибалов — Пушкиных в Михайловском.
Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения… ». На экскурсии по усадьбе «Михаайловское» вы услышите истории из жизни семьи Пушкиных. В уютном и маленьком домике Арины Родионовны узнаете о непростой судьбе няни.
Увидите «творческую лабораторию» — кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера гения родилось более 100 произведений. Вы узнаете больше о творчестве Пушкина, его семье и судьбе, услышите огромное количество стихотворений во время экскурсии. А также секреты повседневной жизни поэта в Михайловском: распорядок дня, развлечения в деревенской глуши, самое любимое варенье поэта и как он ухаживал за соседскими барышнями.
Прогулка по усадебному Михайловскому парку XVIII века: извилистые дорожки с вековыми елями, старый дуби где же то самое «Лукоморье»,что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк.
13:00 Продолжение экскурсионной программы (посещение могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре)

14:00 Обед на турбазе

15:00 Тригорское — «Соседей милая семья… ». Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, к той самой семье Осиповых - Вульф, ведь именно они стали прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». Дом – музей хранит память об его жильцах, большую библиотеку из словарей и научных книг, а танцевальный зал помнит балы времен Пушкина. Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера Пушкина с друзьями. И, конечно, мы не пройдем мимо скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть.
19:00 Прибытие в Псков.

Цены на экскурсию

Для группы 15-35 человек
Взрослый билет
1 800 ₽
Льготный билет (дети, пенсионеры, студенты)
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа
Что не входит
  • входные билеты: Взрослые 800₽, Пенсионеры и студенты 700₽, Дети до 16 лет 400₽
  • обед 450₽
Место начала и завершения
Площадь Ленина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: 2,3,4,5 января в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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2,3,4,5 января в 09:00

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Фабрика-Экскурсий
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