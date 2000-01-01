Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы

Программа тура

09:00 Отъезд на экскурсию в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина(120 км от Пскова).

11:00 Приезд в Пушкинские Горы. Осмотр родового имения Ганнибалов — Пушкиных в Михайловском.

Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения… ». На экскурсии по усадьбе «Михаайловское» вы услышите истории из жизни семьи Пушкиных. В уютном и маленьком домике Арины Родионовны узнаете о непростой судьбе няни.

Увидите «творческую лабораторию» — кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера гения родилось более 100 произведений. Вы узнаете больше о творчестве Пушкина, его семье и судьбе, услышите огромное количество стихотворений во время экскурсии. А также секреты повседневной жизни поэта в Михайловском: распорядок дня, развлечения в деревенской глуши, самое любимое варенье поэта и как он ухаживал за соседскими барышнями.

Прогулка по усадебному Михайловскому парку XVIII века: извилистые дорожки с вековыми елями, старый дуби где же то самое «Лукоморье»,что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк.

13:00 Продолжение экскурсионной программы (посещение могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре)

14:00 Обед на турбазе

15:00 Тригорское — «Соседей милая семья… ». Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, к той самой семье Осиповых - Вульф, ведь именно они стали прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». Дом – музей хранит память об его жильцах, большую библиотеку из словарей и научных книг, а танцевальный зал помнит балы времен Пушкина. Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера Пушкина с друзьями. И, конечно, мы не пройдем мимо скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть.

19:00 Прибытие в Псков.