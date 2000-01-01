Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы

Если Вы планируете совершить путешествие в Пушкинские Горы, то мы предлагаем Вам на комфортабельном...
Если Вы планируете совершить путешествие в Пушкинские Горы, то мы предлагаем Вам на комфортабельном автобусе, в компании аккредитованного гида, познакомиться с жизнью и творчеством великого русского поэта А. С. Пушкина. В ходе экскурсии Вы посетите усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», а также Святогоский монастырь, где покоится А. С. Пушкин. Пушкинские Горы — место духовного становления поэта, поэтическая Родина, творческая «лаборатория».
Что вы увидите 🤩
- Усадьба «Михайловское»
- Усадьба «Тригорское»
- Святогорский монастырь с могилой А. С. Пушкина
Программа тура
09:00 Отъезд на экскурсию в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина(120 км от Пскова).
11:00 Приезд в Пушкинские Горы. Осмотр родового имения Ганнибалов — Пушкиных в Михайловском.
Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения… ». На экскурсии по усадьбе «Михаайловское» вы услышите истории из жизни семьи Пушкиных. В уютном и маленьком домике Арины Родионовны узнаете о непростой судьбе няни.
Увидите «творческую лабораторию» — кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера гения родилось более 100 произведений. Вы узнаете больше о творчестве Пушкина, его семье и судьбе, услышите огромное количество стихотворений во время экскурсии. А также секреты повседневной жизни поэта в Михайловском: распорядок дня, развлечения в деревенской глуши, самое любимое варенье поэта и как он ухаживал за соседскими барышнями.
Прогулка по усадебному Михайловскому парку XVIII века: извилистые дорожки с вековыми елями, старый дуби где же то самое «Лукоморье»,что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк.
13:00 Продолжение экскурсионной программы (посещение могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре)
14:00 Обед на турбазе
15:00 Тригорское — «Соседей милая семья… ». Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, к той самой семье Осиповых - Вульф, ведь именно они стали прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». Дом – музей хранит память об его жильцах, большую библиотеку из словарей и научных книг, а танцевальный зал помнит балы времен Пушкина. Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера Пушкина с друзьями. И, конечно, мы не пройдем мимо скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть.
19:00 Прибытие в Псков.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- транспортное обслуживание на туристическом автобусе
- экскурсионная программа
- Что не входит
- входные билеты: Взрослые 800₽, Пенсионеры и студенты 700₽, Дети до 16 лет 400₽
- обед 450₽
- Место начала и завершения
- Площадь Ленина, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: 2,3,4,5 января в 09:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
2,3,4,5 января в 09:00
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