спасибо за возможность попробовать себя в качестве художников. А также побывать на производстве и увидеть как производится посуда с учетом современных технологий.

Впечатления незабываемые! Нам показали мастерские и процесс производства великолепных изделий в традициях великих мастеров прошлого. Много кропотливого труда, творчества и профессионализма требуется для каждого изделия.

А какая энергетика необыкновенная у самих мастеров, увлеченность настрой, креативность.

Результаты не могут не восхищать! И, конечно, хочется непременно иметь у себя что-либо из них. Что мы и сделали))

Очень рекомендую данную экскурсию к посещению!