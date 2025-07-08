Мои заказы

Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам

Увидеть, как рождается керамика, познакомиться с мастерами и создать свой сувенир
Это аутентичная прогулка по гончарному краю России.

Я познакомлю вас с двумя направлениями гжельского творчества, проведу в частный музей-мастерскую и на завод. Вы пообщаетесь с ведущими мастерами, заглянете на выставки и послушаете рассказы их хранителей. А ещё посетите тематическое кафе и и сами станете художником — распишете личный памятный сувенир.
5
1 отзыв
Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам© Гульнара
Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам© Гульнара
Гостеприимная Гжель: в гости к потомственным художникам© Гульнара
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

  • Встреча у станции Раменское, переезд в Гжель с историческими рассказами по пути.
  • Посещение арт-объекта «Синяя птица Гжели» и «Гжельский шар», где вы услышите исторические факты о крае и его художественном промысле.
  • Экскурсия в частный музей: рассказ хранителя, мастер-класс по росписи сувенира в гжельском стиле, душевное чаепитие.
  • Экскурсия на производство гжельской керамики: музей, уникальный ландшафтный парк в гжельском стиле, фирменный магазин-салон, уютное тематическое кафе.
  • Трансфер до станции Гжель (10 минут) или до станции Раменское (40 минут).

Вы узнаете:

  • об истории Гжели.
  • известных и малоизвестных видах росписи.
  • различных гжельских техниках.
  • гжельском народном промысле под двумя углами — как промышленное производство и как вид искусства.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на Volvo S40 II, все билеты в музеи и мастерские, мастер-класс, доставка готовых сувениров до пункта СДЭК для пересылки участникам (2-3 недели спустя).
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и стоимость курьерской доставки готового сувенира.
  • Программу рекомендую для взрослых и детей старше 6 лет.
  • Порядок посещения локаций может быть изменен организатором в случае плохих погодных условий или непредвиденных обстоятельств.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников по предварительному согласованию с организатором экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5000 ₽
Пенсионеры4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Раменское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваш гид в Раменском
Житель Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся у Синей птицы Гжели!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Мария
Мария
8 июл 2025
Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.
Гульнара настолько творчески подошла к организации экскурсии, что 5 часов пролетели совершенно незаметно и очень насыщенно.
Огромное
читать дальше

спасибо за возможность попробовать себя в качестве художников. А также побывать на производстве и увидеть как производится посуда с учетом современных технологий.
Впечатления незабываемые! Нам показали мастерские и процесс производства великолепных изделий в традициях великих мастеров прошлого. Много кропотливого труда, творчества и профессионализма требуется для каждого изделия.
А какая энергетика необыкновенная у самих мастеров, увлеченность настрой, креативность.
Результаты не могут не восхищать! И, конечно, хочется непременно иметь у себя что-либо из них. Что мы и сделали))
Очень рекомендую данную экскурсию к посещению!

Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.