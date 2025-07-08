Это аутентичная прогулка по гончарному краю России.
Я познакомлю вас с двумя направлениями гжельского творчества, проведу в частный музей-мастерскую и на завод. Вы пообщаетесь с ведущими мастерами, заглянете на выставки и послушаете рассказы их хранителей. А ещё посетите тематическое кафе и и сами станете художником — распишете личный памятный сувенир.
Я познакомлю вас с двумя направлениями гжельского творчества, проведу в частный музей-мастерскую и на завод. Вы пообщаетесь с ведущими мастерами, заглянете на выставки и послушаете рассказы их хранителей. А ещё посетите тематическое кафе и и сами станете художником — распишете личный памятный сувенир.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Встреча у станции Раменское, переезд в Гжель с историческими рассказами по пути.
- Посещение арт-объекта «Синяя птица Гжели» и «Гжельский шар», где вы услышите исторические факты о крае и его художественном промысле.
- Экскурсия в частный музей: рассказ хранителя, мастер-класс по росписи сувенира в гжельском стиле, душевное чаепитие.
- Экскурсия на производство гжельской керамики: музей, уникальный ландшафтный парк в гжельском стиле, фирменный магазин-салон, уютное тематическое кафе.
- Трансфер до станции Гжель (10 минут) или до станции Раменское (40 минут).
Вы узнаете:
- об истории Гжели.
- известных и малоизвестных видах росписи.
- различных гжельских техниках.
- гжельском народном промысле под двумя углами — как промышленное производство и как вид искусства.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на Volvo S40 II, все билеты в музеи и мастерские, мастер-класс, доставка готовых сувениров до пункта СДЭК для пересылки участникам (2-3 недели спустя).
- Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и стоимость курьерской доставки готового сувенира.
- Программу рекомендую для взрослых и детей старше 6 лет.
- Порядок посещения локаций может быть изменен организатором в случае плохих погодных условий или непредвиденных обстоятельств.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников по предварительному согласованию с организатором экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|Пенсионеры
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Раменское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Раменском
Житель Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся у Синей птицы Гжели!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
8 июл 2025
Эта экскурсия про знай и люби свой город и восхищайся им и люби ещё больше.
Гульнара настолько творчески подошла к организации экскурсии, что 5 часов пролетели совершенно незаметно и очень насыщенно.
Огромное
Гульнара настолько творчески подошла к организации экскурсии, что 5 часов пролетели совершенно незаметно и очень насыщенно.
Огромное