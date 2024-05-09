Побывать на ювелирном мастер-классе, отведать щучьих котлет и насладиться пейзажами
Золотая Кострома побалует сырной дегустацией, а сказочный Плёс очарует пейзажами, которые вдохновляли Левитана и других великих живописцев.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 900 ₽
Описание
Организационные детали
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Двухместное в гостинице «Ярославское подворье».
Питание. В стоимость включён один завтрак, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
Ростов Великий и Ярославль
Сбор группы на станции метро «Свиблово» — собираемся и едем в Ростов Великий. По прибытии идём на обзорную экскурсию по нарядному и яркому Ростовскому кремлю — жемчужине древнерусского зодчества. После запланирован обед в ресторане с колоритным рыбацким интерьером: отведаем легендарную ростовскую уху и щучьи котлеты, а также оригинальный винегрет с брусникой и чесночными гренками.
Ростов — родина «ювелирного кружева России» — знаменитой финифти. Ростовские умельцы прославили город своими узнаваемыми украшениями. Вы посетите музей с богатой коллекцией изделий, полюбуетесь красками нетускнеющей и невыцветающей огненной финифти и увидите показательный мастер-класс от эмальера, который при вас изготовит ювелирное украшение.
Далее — переезд в Ярославль. Мы погуляем по столице Золотого Кольца — город предстанет перед нами во всей красе своих набережных, уютных улиц и изразцовых храмов. Под вечер — размещение в отеле и отдых.
Кострома и Плёс
После завтрака выезжаем в Кострому — город ароматного сыра и румяной Снегурочки! По прибытии погуляем, осмотрим основные достопримечательности, а после вас ждёт театрализованная экскурсия в Музее сыра с дегустацией от «сырного сомелье» под бокал вина и закуски. Затем посетим «колыбель дома Романовых» — Ипатьевский монастырь.
После обеда выезжаем в Плёс. Подобно именитым дачникам прошлого, мы совершим увлекательный променад по парадной набережной Плёса, поднимемся на Замковую гору, откуда открываются Левитановские пейзажи. При желании можно заказать круиз на теплоходе по Волге вдоль живописных берегов и красивых набережных Плёса.
Прибытие в Москву поздно вечером, в зависимости от транспортной ситуации.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Экскурсионная программа
- Проживание
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Входные билеты на объекты по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- Ужины - возможно заказать при покупке тура
- Круиз на теплоходе по Волге. Стоимость - 700 рублей с человека. Оплачивается дополнительно по желанию при заказе тура, возможно на заезды с 1 мая по 31 октября
- Доплата за одноместное проживание - 16 900 рублей за человека
- Возможно повышение класса отеля за доплату
- Этот тур можно организовать специально для вас с учётом пожеланий по программе, времени и месту отправления