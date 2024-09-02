В Ростове Великом погуляем по белокаменному кремлю, а затем продолжим впечатляться изящной архитектурой и монументальностью города в стольном Ярославле. В Костроме посетим «колыбель дома Романовых» — Ипатьевский монастырь. А сказочный Плёс нас очарует пейзажами, которые вдохновляли Левитана и других великих живописцев.
Описание тура
Организационные детали
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо предоплаты сайта: 15% по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100% предоплату.
Проживание. 2-местное в отеле «Ярославское подворье». За доплату возможно 1-местное проживание и повышение уровня гостиницы.
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. В стоимость включён 1 завтрак, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль
Собираемся в Москве и едем в Переславль-Залесский — крохотный городок на берегу Плещеева озера. Осмотрим Красную площадь и погуляем по живописным земляным валам.
Держим путь в Ростов Великий. По прибытии идём на обзорную экскурсию по нарядному и яркому Ростовскому кремлю — жемчужине древнерусского зодчества. После запланирован обед в ресторане с колоритным рыбацким интерьером (за доплату). Отведаем легендарной ростовской ухи и щучьих котлет, а также попробуем оригинальный винегрет с брусникой и чесночными гренками.
Далее — переезд в Ярославль. Мы погуляем по столице Золотого кольца России: город предстанет во всей красе своих набережных, уютных улиц и изразцовых храмов. Под вечер — размещение в отеле и отдых.
Кострома и Плёс
После завтрака выезжаем в Кострому — город ароматного сыра и румяной Снегурочки. По прибытии погуляем, осмотрим основные достопримечательности. Пройдёмся по Красным торговым рядам с огромным ассортиментом сыров. Посетим «колыбель дома Романовых» — Ипатьевский монастырь.
Пообедаем и выезжаем в Плёс. Подобно именитым дачникам прошлого, мы совершим увлекательный променад по парадной набережной, поднимемся на Замковую гору, откуда открываются левитановские пейзажи. При желании можно заказать круиз на теплоходе по Волге вдоль живописных берегов.
Прибытие в Москву поздно вечером, в зависимости от транспортной ситуации.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- 2 обеда - 1700 ₽
- Ужин - 850 ₽
- Круиз на теплоходе по Волге (с 1 мая по 31 октября) - 700 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 2000 ₽
- Стоимость тура с проживанием в отеле Cosmos Yaroslavl Hotel или «Лимонад» при 2-местном размещении - 13 900 ₽, доплата за 1-местное размещение - 2000 ₽
- Стоимость на новогодние праздники 2026 года:
- Отель «Ярославское подворье» - 18 390 ₽ при 2-местном размещении, 20 900 ₽ при 1-местном размещении
- Отель Cosmos Yaroslavl Hotel или «Лимонад» - 19 890 ₽ при 2-местном размещении, 21 500 ₽ при 1-местном размещении