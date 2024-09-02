Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса

Исследовать 5 городов, посетить «колыбель Романовых» и налюбоваться левитановскими пейзажами
Окунитесь вместе с нами в атмосферу древней Руси. В Переславле-Залесском мы полюбуемся Плещеевым озером и пройдём по Красной площади.

В Ростове Великом погуляем по белокаменному кремлю, а затем продолжим впечатляться изящной архитектурой и монументальностью города в стольном Ярославле. В Костроме посетим «колыбель дома Романовых» — Ипатьевский монастырь. А сказочный Плёс нас очарует пейзажами, которые вдохновляли Левитана и других великих живописцев.
5
1 отзыв
Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
Ближайшие даты:
8
мар2
мая9
мая12
июн19
июл16
авг20
сен
Время начала: 07:15

Описание тура

Организационные детали

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо предоплаты сайта: 15% по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100% предоплату.

Проживание. 2-местное в отеле «Ярославское подворье». За доплату возможно 1-местное проживание и повышение уровня гостиницы.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В стоимость включён 1 завтрак, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль

Собираемся в Москве и едем в Переславль-Залесский — крохотный городок на берегу Плещеева озера. Осмотрим Красную площадь и погуляем по живописным земляным валам.

Держим путь в Ростов Великий. По прибытии идём на обзорную экскурсию по нарядному и яркому Ростовскому кремлю — жемчужине древнерусского зодчества. После запланирован обед в ресторане с колоритным рыбацким интерьером (за доплату). Отведаем легендарной ростовской ухи и щучьих котлет, а также попробуем оригинальный винегрет с брусникой и чесночными гренками.

Далее — переезд в Ярославль. Мы погуляем по столице Золотого кольца России: город предстанет во всей красе своих набережных, уютных улиц и изразцовых храмов. Под вечер — размещение в отеле и отдых.

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2 день

Кострома и Плёс

После завтрака выезжаем в Кострому — город ароматного сыра и румяной Снегурочки. По прибытии погуляем, осмотрим основные достопримечательности. Пройдёмся по Красным торговым рядам с огромным ассортиментом сыров. Посетим «колыбель дома Романовых» — Ипатьевский монастырь.

Пообедаем и выезжаем в Плёс. Подобно именитым дачникам прошлого, мы совершим увлекательный променад по парадной набережной, поднимемся на Замковую гору, откуда открываются левитановские пейзажи. При желании можно заказать круиз на теплоходе по Волге вдоль живописных берегов.

Прибытие в Москву поздно вечером, в зависимости от транспортной ситуации.

Кострома и ПлёсКострома и ПлёсКострома и ПлёсКострома и ПлёсКострома и ПлёсКострома и ПлёсКострома и Плёс

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
  • 2 обеда - 1700 ₽
  • Ужин - 850 ₽
  • Круиз на теплоходе по Волге (с 1 мая по 31 октября) - 700 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 2000 ₽
  • Стоимость тура с проживанием в отеле Cosmos Yaroslavl Hotel или «Лимонад» при 2-местном размещении - 13 900 ₽, доплата за 1-местное размещение - 2000 ₽
  • Стоимость на новогодние праздники 2026 года:
  • Отель «Ярославское подворье» - 18 390 ₽ при 2-местном размещении, 20 900 ₽ при 1-местном размещении
  • Отель Cosmos Yaroslavl Hotel или «Лимонад» - 19 890 ₽ при 2-местном размещении, 21 500 ₽ при 1-местном размещении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
Завершение: Москва, станция метро «Свиблово», поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2 сен 2024
Добрый день. Тур Ростов-Ярославль-Кострома-Плес: Водитель, авто - супер! . Экскурсовод Глеб - супер! Отель Ярославское подворье- не понравился (далеко от центра, завтрак скудный и примитивный, столиков мало, номер нормальный, ванная хороший свежий ремонт). Обед Щучий двор- на 3 (уха никакая, котлеты щучьи хуже, чем из Вкусвилла😏. Обед Метелица (Кострома) - понравился всем.

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