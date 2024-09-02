Собираемся в Москве и едем в Переславль-Залесский — крохотный городок на берегу Плещеева озера. Осмотрим Красную площадь и погуляем по живописным земляным валам.

Держим путь в Ростов Великий. По прибытии идём на обзорную экскурсию по нарядному и яркому Ростовскому кремлю — жемчужине древнерусского зодчества. После запланирован обед в ресторане с колоритным рыбацким интерьером (за доплату). Отведаем легендарной ростовской ухи и щучьих котлет, а также попробуем оригинальный винегрет с брусникой и чесночными гренками.

Далее — переезд в Ярославль. Мы погуляем по столице Золотого кольца России: город предстанет во всей красе своих набережных, уютных улиц и изразцовых храмов. Под вечер — размещение в отеле и отдых.