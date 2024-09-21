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Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: небольшой рюкзак, удобную обувь и одежду, закрытую одежду для посещения святынь, зонт или дождевик.
Проживание. Двухместное размещение в отеле на воде «Волжская жемчужина», одноместное — за доплату. *Фото гостиницы взяты с сайта riverhotel-vp.ru.
Питание. В стоимость тура включены: завтрак во второй день, два обеда в первый и второй дни, ужин в первый день, дегустация огурцов.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Транспорт. Не входит в стоимость.
Программа тура по дням
Экскурсии по Ростову и Ярославлю, круиз по Волге
Утром встретимся в жемчужине Золотого кольца России — Ростове Великом. Этот город входит в число древнейших в стране и впервые упоминался ещё в летописи «Повести временных лет».
Знакомство с Ростовом мы начнём с посещения Спасо-Яковлевского мужского монастыря. Узнаем об истории обители, осмотрим внешнее и внутреннее убранство, поднимемся на смотровую площадку башни, откуда открывается панорама города.
Продолжим променад в Ростовском кремле. Он включает множество архитектурных памятников: соборы, церкви, звонницу, конюшенный двор и другие постройки.
Затем поедем в Ярославль, который тоже входит в маршрут Золотого кольца России. Перед обедом разместимся в отеле, а после отправимся гулять. Пройдёмся по набережной Волги и осмотрим Рубленый город — местный кремль, являющийся древнейшей частью населённого пункта.
И в Ростове, и в Ярославле мы будем много говорить о кино, ведь достопримечательности этих городов не раз мелькали на экранах. Мы посетим места съёмок картин «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Доктор Живаго» и других любимых многими зрителями советских и российских фильмов и сериалов.
Поужинаем в панорамном ресторане, а на закате отправимся на теплоходе в круиз по Волге. После 20:30 — свободное время.
День в селе Вятском
Позавтракаем, освободим номера и поедем в Вятское. Это село входит в число самых красивых деревень России. Во время прогулок по центру вы познакомитесь с историей, бытом и обычаями и узнаете, почему Вятское называют огуречной столицей.
В полдень заглянем в Музей торгующего крестьянина Горохова, расположенный в исторической двухэтажной усадьбе. Здесь можно познакомиться с деревенским бытом, поучаствовав в интерактивной экскурсии: помочь хозяйке принести воды из колодца, наколоть дров или намолоть муки, как это делали в старину. Тут же нас угостят хрустящими огурчиками из кадушки или банки и стопкой водки.
После обеда — свободное время. В Вятском работает множество интересных музеев: в их коллекциях представлены деревянные бани, топившиеся по-чёрному, старинные принадлежности для готовки, раритетные новогодние игрушки, венская мебель и другие уникальные экспонаты. По завершении самостоятельной прогулки наше путешествие будет окончено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 970 ₽
|С трансфером от организатора
|13 970 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Обратите внимание: стоимость тура указана при перемещении по всему маршруту на собственном автомобиле (парковки бесплатно). Стоимость тура с трансфером от/до Москвы на минивэне (8 мест) организатора составляет 12 970₽. В этом случае начало тура запланировано у станции метро «Алексеевская» в 08:00