Путешествие в древнюю Русь: два города Золотого кольца, село Вятское и круиз по Волге на закате

Обойти места съёмок фильмов, посетить огуречную столицу и познакомиться с деревенским бытом
Едем в тур выходного дня, во время которого вы сможете перенестись в прошлое. Мы посетим две жемчужины Золотого кольца России — Ростов Великий и Ярославль.

В этих городах вы прикоснётесь к
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истории древней Руси, осмотрите многовековые архитектурные шедевры, обойдёте места съёмок фильмов и сериалов и проводите закат, путешествуя на теплоходе по Волге. Второй день поездки пройдёт в селе Вятском, которое входит в число самых красивых деревень страны.

Вы узнаете, почему его прозвали огуречной столицей, и познакомитесь с деревенским бытом, поучаствовав в интерактивной экскурсии в усадьбе торгующего крестьянина Горохова.

Путешествие в древнюю Русь: два города Золотого кольца, село Вятское и круиз по Волге на закате
Путешествие в древнюю Русь: два города Золотого кольца, село Вятское и круиз по Волге на закате
Путешествие в древнюю Русь: два города Золотого кольца, село Вятское и круиз по Волге на закате
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: небольшой рюкзак, удобную обувь и одежду, закрытую одежду для посещения святынь, зонт или дождевик.

Проживание. Двухместное размещение в отеле на воде «Волжская жемчужина», одноместное — за доплату. *Фото гостиницы взяты с сайта riverhotel-vp.ru.

Питание. В стоимость тура включены: завтрак во второй день, два обеда в первый и второй дни, ужин в первый день, дегустация огурцов.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Транспорт. Не входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по Ростову и Ярославлю, круиз по Волге

Утром встретимся в жемчужине Золотого кольца России — Ростове Великом. Этот город входит в число древнейших в стране и впервые упоминался ещё в летописи «Повести временных лет».

Знакомство с Ростовом мы начнём с посещения Спасо-Яковлевского мужского монастыря. Узнаем об истории обители, осмотрим внешнее и внутреннее убранство, поднимемся на смотровую площадку башни, откуда открывается панорама города.

Продолжим променад в Ростовском кремле. Он включает множество архитектурных памятников: соборы, церкви, звонницу, конюшенный двор и другие постройки.

Затем поедем в Ярославль, который тоже входит в маршрут Золотого кольца России. Перед обедом разместимся в отеле, а после отправимся гулять. Пройдёмся по набережной Волги и осмотрим Рубленый город — местный кремль, являющийся древнейшей частью населённого пункта.

И в Ростове, и в Ярославле мы будем много говорить о кино, ведь достопримечательности этих городов не раз мелькали на экранах. Мы посетим места съёмок картин «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Доктор Живаго» и других любимых многими зрителями советских и российских фильмов и сериалов.

Поужинаем в панорамном ресторане, а на закате отправимся на теплоходе в круиз по Волге. После 20:30 — свободное время.

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2 день

День в селе Вятском

Позавтракаем, освободим номера и поедем в Вятское. Это село входит в число самых красивых деревень России. Во время прогулок по центру вы познакомитесь с историей, бытом и обычаями и узнаете, почему Вятское называют огуречной столицей.

В полдень заглянем в Музей торгующего крестьянина Горохова, расположенный в исторической двухэтажной усадьбе. Здесь можно познакомиться с деревенским бытом, поучаствовав в интерактивной экскурсии: помочь хозяйке принести воды из колодца, наколоть дров или намолоть муки, как это делали в старину. Тут же нас угостят хрустящими огурчиками из кадушки или банки и стопкой водки.

После обеда — свободное время. В Вятском работает множество интересных музеев: в их коллекциях представлены деревянные бани, топившиеся по-чёрному, старинные принадлежности для готовки, раритетные новогодние игрушки, венская мебель и другие уникальные экспонаты. По завершении самостоятельной прогулки наше путешествие будет окончено.

День в селе ВятскомДень в селе ВятскомДень в селе ВятскомДень в селе Вятском

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 970 ₽
С трансфером от организатора13 970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при перемещении по всему маршруту на собственном автомобиле (парковки бесплатно). Стоимость тура с трансфером от/до Москвы на минивэне (8 мест) организатора составляет 12 970₽. В этом случае начало тура запланировано у станции метро «Алексеевская» в 08:00
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ростов Великий, 11:00
Завершение: Вятское, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ростова

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