Утром встретимся в жемчужине Золотого кольца России — Ростове Великом. Этот город входит в число древнейших в стране и впервые упоминался ещё в летописи «Повести временных лет».

Знакомство с Ростовом мы начнём с посещения Спасо-Яковлевского мужского монастыря. Узнаем об истории обители, осмотрим внешнее и внутреннее убранство, поднимемся на смотровую площадку башни, откуда открывается панорама города.

Продолжим променад в Ростовском кремле. Он включает множество архитектурных памятников: соборы, церкви, звонницу, конюшенный двор и другие постройки.

Затем поедем в Ярославль, который тоже входит в маршрут Золотого кольца России. Перед обедом разместимся в отеле, а после отправимся гулять. Пройдёмся по набережной Волги и осмотрим Рубленый город — местный кремль, являющийся древнейшей частью населённого пункта.

И в Ростове, и в Ярославле мы будем много говорить о кино, ведь достопримечательности этих городов не раз мелькали на экранах. Мы посетим места съёмок картин «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Доктор Живаго» и других любимых многими зрителями советских и российских фильмов и сериалов.

Поужинаем в панорамном ресторане, а на закате отправимся на теплоходе в круиз по Волге. После 20:30 — свободное время.