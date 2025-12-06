Затем направитесь в Вязьму, где прогуляетесь по уютным улочкам и угоститесь легендарными Вяземскими пряниками.
А также познакомитесь с древним самобытным городом Ржевом и продегустируете Ржевский пряник – настоящий кулинарный шедевр!
Программа тура по дням
Гагарин - Вязьма
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Гагарин (~190 км, 2,5 часа). Путевая информация.
Небольшой провинциальный городок Гжатск возник на реке Гжать и стал известен благодаря Санкт-Петербургу и царю Петру I. Царь, прорубив «окно в Европу», задумался: как в Северную столицу будут доставляться товары?
Русские дороги никогда не отличались хорошим качеством, а болота вокруг нового города и вовсе затрудняли подъезды к нему.
Внимание Петра привлекла река Гжать, приток впадающей в Волгу Ваузы. По этим рекам при желании можно было доплыть до самой Балтики. Велением императора на Гжати стали создаваться пристани.
От них в сторону Петербурга поплыли караваны судов, груженые зерном, мукой, салом, парусиной и другими товарами.
История Гагарина началась.
12 апреля 1961 года, уроженец Гжатского района, Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на орбиту Земли. Первый космонавт, первый человек в Космосе! И уже в апреле 1968 года Гжатск был переименован в Гагарин.
Обзорная экскурсия по г. Гагарин, в ходе которой Вы увидите основные достопримечательности города, такие как дом купца Церевитинова, памятник Петру I, памятник Ю. А. Гагарину, храмовый комплекс Благовещенского собора, Тихвинскую и Скорбященскую церкви, которые помогут лучше узнать историю города.
Посещение музея «Первого полета человека в космос» – в этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном одному событию – подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос – собраны уникальные, раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету Ю. А. Гагарина.
Вы увидите:
- настоящий Сихоте-Алинский метеорит;
- многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108;
- рабочий стол С. П. Королева с уникальными документами;
- сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и многое другое.
Переезд в Вязьму (~60 км, 1 час).
Обзорная экскурсия по городу Вязьме «Легенды и были Вяземской земли».
К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.
За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским Княжеством и Речью Посполитой, и войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов. Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!
Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества – трехшатровая церковь Одигитрии XVII века. С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.
Далее вас ждет горячий обед по-купечески в вяземском Трактире.
Интерактивная программа «Вяземские пряники».
В XIX веке вяземские пряники, гастрономический бренд города, славились на всю Россию наравне с Тульскими и Городецкими. А. С. Пушкин в своем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Москва славится невестами, как Вязьма пряниками».
Вяземская купчиха радушно встретит гостей, угостит чаем с вяземскими пряниками и раскроет секреты их приготовления.
На авторском мастер-классе по выпечке пряника сможете создать свой уникальный пряник и забрать его с собой в качестве сувенира.
19:00 Размещение в отеле Вязьма 3*.
Свободное время.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Хмелита - Ржев
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Хмелиту (~40 км, 0,5 часа).
Экскурсия в усадьбу Хмелита – родовое имение Грибоедовых.
Путешествие в усадьбу Хмелита поможет вам с легкостью переместиться в эпоху Фамусова и Чацкого, с головой окунуться в культуру и быт смоленского дворянства. С 1680 года Хмелита являлась родовым имением Грибоедовых.
Именно здесь прошли детские и юношеские годы великого драматурга. В конце прошлого века в усадьбе открылся первый и пока единственный музей Грибоедова.
В программе: посещение усадебного дома с монографической историко-литературной экспозицией, прогулка по парку.
Переезд в Ржев (~140 км, 2 часа).
Обед с дегустацией ржевского пряника.
Даже традиционные русские лакомства к чаю здесь особенные. А пряники во Ржеве выпекали только на меду.
Первые упоминания о медовых ржевских пряниках известны с XV века. Они считаются ароматнее и вкуснее тульских.
После революции о пряниках забыли, но в 1980 году к Олимпиаде местные кондитеры возродили старинный рецепт, чтобы удивить иностранных гостей ржевскими деликатесами.
Обзорная экскурсия по Ржеву – старинному городу, который все знают по строчкам Твардовского «Ржев – первый город на Волге».
От ржаных полей, обрамляющих посад, от ржавой железистой воды в лесах произошло название города, впервые упомянутое в Новгородской летописи в 1216 году.
Ржев был лакомым кусочком – его дважды завоёвывали литовцы. Но сохранил самобытность.
«… Здесь не только женский пол, но и мужчины имеют необыкновенную белизну и живой румянец на лицах. Отсюда начинаются прямо русские края. Здесь говорят чисто по-русски, одеваются по-русски: ферези, жемчужные кокошники и русые косы прелестны!» – писал русский поэт и публицист Фёдор Глинка 200 лет назад.
Во время обзорной экскурсии мы побываем на Князь-Дмитровской (Красноармейская) стороне – правом берегу Волги, где хозяйничали старообрядцы. Колоритные особнячки с мансардами в три окошка не смогла снести даже война.
Увидим самое старое здание Ржева (конец XVIII века) – особняк купцов Поганкиных, в нём сейчас краеведческий музей, усадьбу Акима Немилова, дом Берсеневых – настоящий дворец с лепниной.
Услышим легенды про авантюриста Астафия Долгополова, который обманул и императрицу Екатерину II, и Емельяна Пугачёва, взяв и с бунтовщика, и с государыни кругленькие суммы золотом. Узнаем про «Чёртов дом», из которого доносился жуткий вой, – обманутые мастера при строительстве закатали в печные трубы горлышки бутылок.
Зайдём в Оковецкий собор с чудотворной иконой, к которой приходят молиться женщины.
Посещение грандиозного Ржевского мемориала памяти – монумента Советскому солдату.
В 2020 году под Ржевом на месте кровопролитных боев был возведен Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Бронзовый советский солдат, стоящий на 30-метровом насыпном кургане является самым масштабным монументов в истории современной России.
~18:00 Отправление домой.
23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. метро «ВДНХ».
02:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
Размещение в отеле
«Вязьма», г. Вязьма
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|14 900
|15 900
Доплата за одноместное размещение – 3 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 300 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Отель Вязьма
Отель «Вязьма» расположен в исторической части города. Неподалеку имеется автомобильная парковка, которой гости могут воспользоваться абсолютно бесплатно.
Возможно единовременное размещение 60 человек в 35 номерах. Территория располагает двумя двухэтажными корпусами.
В кафе каждое утро подаются завтраки, включенные в стоимость. В пешей доступности - продуктовые магазины и рестораны с разнообразной кухней.
Калужский аэропорт находится на расстоянии 180 км., железнодорожная станция - в 20 минутах ходьбы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин, если куплен тариф с ужином)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 800 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.