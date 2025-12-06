Мои заказы

Как Вязьма со Ржевом поспорили, чей пряник вкуснее. Автобусный тур на выходные

Приглашаем вас провести выходные вкусно и интересно в туре по историческим местам России! Путешествие начнется с города Гагарина, где вас обед по-купечески в вяземском Трактире и атмосфера космических открытий.

Затем направитесь в Вязьму, где прогуляетесь по уютным улочкам и угоститесь легендарными Вяземскими пряниками.

А также познакомитесь с древним самобытным городом Ржевом и продегустируете Ржевский пряник – настоящий кулинарный шедевр!
Программа тура по дням

1 день

Гагарин - Вязьма

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Гагарин (~190 км, 2,5 часа). Путевая информация.

Небольшой провинциальный городок Гжатск возник на реке Гжать и стал известен благодаря Санкт-Петербургу и царю Петру I. Царь, прорубив «окно в Европу», задумался: как в Северную столицу будут доставляться товары?

Русские дороги никогда не отличались хорошим качеством, а болота вокруг нового города и вовсе затрудняли подъезды к нему.

Внимание Петра привлекла река Гжать, приток впадающей в Волгу Ваузы. По этим рекам при желании можно было доплыть до самой Балтики. Велением императора на Гжати стали создаваться пристани.

От них в сторону Петербурга поплыли караваны судов, груженые зерном, мукой, салом, парусиной и другими товарами.

История Гагарина началась.

12 апреля 1961 года, уроженец Гжатского района, Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на орбиту Земли. Первый космонавт, первый человек в Космосе! И уже в апреле 1968 года Гжатск был переименован в Гагарин.

Обзорная экскурсия по г. Гагарин, в ходе которой Вы увидите основные достопримечательности города, такие как дом купца Церевитинова, памятник Петру I, памятник Ю. А. Гагарину, храмовый комплекс Благовещенского собора, Тихвинскую и Скорбященскую церкви, которые помогут лучше узнать историю города.

Посещение музея «Первого полета человека в космос» – в этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном одному событию – подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос – собраны уникальные, раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету Ю. А. Гагарина.

Вы увидите:

  • настоящий Сихоте-Алинский метеорит;
  • многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108;
  • рабочий стол С. П. Королева с уникальными документами;
  • сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и многое другое.

Переезд в Вязьму (~60 км, 1 час).

Обзорная экскурсия по городу Вязьме «Легенды и были Вяземской земли».

К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.

За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским Княжеством и Речью Посполитой, и войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов. Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!

Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества – трехшатровая церковь Одигитрии XVII века. С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.

Далее вас ждет горячий обед по-купечески в вяземском Трактире.

Интерактивная программа «Вяземские пряники».

В XIX веке вяземские пряники, гастрономический бренд города, славились на всю Россию наравне с Тульскими и Городецкими. А. С. Пушкин в своем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Москва славится невестами, как Вязьма пряниками».

Вяземская купчиха радушно встретит гостей, угостит чаем с вяземскими пряниками и раскроет секреты их приготовления.

На авторском мастер-классе по выпечке пряника сможете создать свой уникальный пряник и забрать его с собой в качестве сувенира.

19:00 Размещение в отеле Вязьма 3*.

Свободное время.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Хмелита - Ржев

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Переезд в Хмелиту (~40 км, 0,5 часа).

Экскурсия в усадьбу Хмелита – родовое имение Грибоедовых.

Путешествие в усадьбу Хмелита поможет вам с легкостью переместиться в эпоху Фамусова и Чацкого, с головой окунуться в культуру и быт смоленского дворянства. С 1680 года Хмелита являлась родовым имением Грибоедовых.

Именно здесь прошли детские и юношеские годы великого драматурга. В конце прошлого века в усадьбе открылся первый и пока единственный музей Грибоедова.

В программе: посещение усадебного дома с монографической историко-литературной экспозицией, прогулка по парку.

Переезд в Ржев (~140 км, 2 часа).

Обед с дегустацией ржевского пряника.

Даже традиционные русские лакомства к чаю здесь особенные. А пряники во Ржеве выпекали только на меду.

Первые упоминания о медовых ржевских пряниках известны с XV века. Они считаются ароматнее и вкуснее тульских.

После революции о пряниках забыли, но в 1980 году к Олимпиаде местные кондитеры возродили старинный рецепт, чтобы удивить иностранных гостей ржевскими деликатесами.

Обзорная экскурсия по Ржеву – старинному городу, который все знают по строчкам Твардовского «Ржев – первый город на Волге».

От ржаных полей, обрамляющих посад, от ржавой железистой воды в лесах произошло название города, впервые упомянутое в Новгородской летописи в 1216 году.

Ржев был лакомым кусочком – его дважды завоёвывали литовцы. Но сохранил самобытность.

«… Здесь не только женский пол, но и мужчины имеют необыкновенную белизну и живой румянец на лицах. Отсюда начинаются прямо русские края. Здесь говорят чисто по-русски, одеваются по-русски: ферези, жемчужные кокошники и русые косы прелестны!» – писал русский поэт и публицист Фёдор Глинка 200 лет назад.

Во время обзорной экскурсии мы побываем на Князь-Дмитровской (Красноармейская) стороне – правом берегу Волги, где хозяйничали старообрядцы. Колоритные особнячки с мансардами в три окошка не смогла снести даже война.

Увидим самое старое здание Ржева (конец XVIII века) – особняк купцов Поганкиных, в нём сейчас краеведческий музей, усадьбу Акима Немилова, дом Берсеневых – настоящий дворец с лепниной.

Услышим легенды про авантюриста Астафия Долгополова, который обманул и императрицу Екатерину II, и Емельяна Пугачёва, взяв и с бунтовщика, и с государыни кругленькие суммы золотом. Узнаем про «Чёртов дом», из которого доносился жуткий вой, – обманутые мастера при строительстве закатали в печные трубы горлышки бутылок.

Зайдём в Оковецкий собор с чудотворной иконой, к которой приходят молиться женщины.

Посещение грандиозного Ржевского мемориала памяти – монумента Советскому солдату.

В 2020 году под Ржевом на месте кровопролитных боев был возведен Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Бронзовый советский солдат, стоящий на 30-метровом насыпном кургане является самым масштабным монументов в истории современной России.

~18:00 Отправление домой.

23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. метро «ВДНХ».

02:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

Размещение в отеле

«Вязьма», г. Вязьма

Стоимость на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
14 900 15 900

Доплата за одноместное размещение – 3 900 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 300 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Отель Вязьма

1 ночь

Отель «Вязьма» расположен в исторической части города. Неподалеку имеется автомобильная парковка, которой гости могут воспользоваться абсолютно бесплатно.

Возможно единовременное размещение 60 человек в 35 номерах. Территория располагает двумя двухэтажными корпусами.

В кафе каждое утро подаются завтраки, включенные в стоимость. В пешей доступности - продуктовые магазины и рестораны с разнообразной кухней.

Калужский аэропорт находится на расстоянии 180 км., железнодорожная станция - в 20 минутах ходьбы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин, если куплен тариф с ужином)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 800 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

