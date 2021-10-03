Отзыв на: Истории и секреты курорта Саки Ю Юлия 5 Мы были на экскурсии 02.10.21, экскурсия очень понравилась. Однозначно рекомендуем

Отзыв на: Истории и секреты курорта Саки Л Лилия 4 Экскурсия по городу Саки удалась! Были в сентябре 2021 года! Нина, большое спасибо за профессионализм и любовь к городу! Экскурсия интересная и познавательная, на первый Российский курорт взглянули другими глазами! Очень хочется приехать ещё, особенно когда приведут в надлежащий вид замечательный парк!

Отзыв на: Истории и секреты курорта Саки Т Татьяна 5 Отдыхая на базе отдыха "Прибой", посетили экскурсию с Ниной по г. Саки, о чем ни на секундочку не пожалели. Маршрут простроен очень разумно и совсем не напрягает, несмотря на то, что он полностью пешеходный. Нина сумела заинтересовать не только взрослых, но и 13-тилетнего подростка, т. к. рассказывает оживленно и эмоционально. Узнали много нюансов о самом городе и о Крыме вообще, о которых не пишут в путеводителях. Хочется выразить благодарность Нине за неравнодушное отношение к своему делу и пожелать успехов и благодарных слушателей.

Отзыв на: Треккинг по Большому каньону Крыма Н Наталья 5 Были на экскрсии 26.09.2020г. Мы с мужем очень любим горы, Большой каньон-это не Кавказ, но какая там природа. Это надо видеть. Очень большое спасибо нашему гиду Оксане. Эксурсовод от бога, с таким богажом знаний. Слушать ее-удовольствие. Такие гиды редкость(нам есть с кем сравнить). Очень рекомендую данную экскурсию, а от Оксаны ждем новых маршрутов. С ув. Наталья и Евгений

Отзыв на: Треккинг по Большому каньону Крыма Б Борис 5 Великолепный экскурсовод! Знает про Крым все! Очень интересно и не занудно. Всем рекомендую! Оксана вы лучшая! Спасибо!