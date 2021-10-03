Все экскурсии в Саках
Доступно 7 экскурсий 🚌 в Саках на 2021 год, 17 ⭐ отзывов, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
10ч
15 000₽
за 1-4 чел.
ежедневно 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 250₽
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-7 чел.
Истории и секреты курорта Саки
Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Индивидуальная экскурсия
9ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Треккинг по Большому каньону Крыма
Оказаться в одном из красивейших уголков полуострова и искупаться в Ванне молодости
2ч
1 250₽
за 1 чел.
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера
в будние дни в 14:30
Индивидуальная экскурсия
11ч
7 500₽
за 1-6 чел.
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Исследовать крупнейший пещерный город Крыма и открыть неизведанные памятники древних этносов
Последние отзывы «Экскурсии Саков»
- ЮЮлия3 октября 2021Мы были на экскурсии 02.10.21, экскурсия очень понравилась. Однозначно рекомендуем
- ЛЛилия13 сентября 2021Экскурсия по городу Саки удалась! Были в сентябре 2021 года! Нина, большое спасибо за профессионализм и любовь к городу! Экскурсия интересная и познавательная, на первый Российский курорт взглянули другими глазами! Очень хочется приехать ещё, особенно когда приведут в надлежащий вид замечательный парк!
- ТТатьяна15 августа 2021Отдыхая на базе отдыха "Прибой", посетили экскурсию с Ниной по г. Саки, о чем ни на секундочку не пожалели. Маршрут простроен очень разумно и совсем не напрягает, несмотря на то, что он полностью пешеходный. Нина сумела заинтересовать не только взрослых, но и 13-тилетнего подростка, т. к. рассказывает оживленно и эмоционально. Узнали много нюансов о самом городе и о Крыме вообще, о которых не пишут в путеводителях. Хочется выразить благодарность Нине за неравнодушное отношение к своему делу и пожелать успехов и благодарных слушателей.
- ННаталья26 сентября 2020Были на экскрсии 26.09.2020г. Мы с мужем очень любим горы, Большой каньон-это не Кавказ, но какая там природа. Это надо видеть. Очень большое спасибо нашему гиду Оксане. Эксурсовод от бога, с таким богажом знаний. Слушать ее-удовольствие. Такие гиды редкость(нам есть с кем сравнить). Очень рекомендую данную экскурсию, а от Оксаны ждем новых маршрутов. С ув. Наталья и Евгений
- ББорис19 августа 2020Великолепный экскурсовод! Знает про Крым все! Очень интересно и не занудно. Всем рекомендую! Оксана вы лучшая! Спасибо!
- ЗЗоя31 марта 2020Большой каньон Крыма впечатляет своей величественностью и красотой, а также неподражаемостью. Получили большое удовольствие. Если вы когда-то вы были в горах, то эта экскурсия для вас. А кто не был там, вы можете приобщиться к этой стихии и пространству, съездив на эту экскурсию. Сопровождающий нас гид Оксана создала атмосферу увлекательного путешествия по Большому каньону Крыма. Информация была интересной и познавательной. К тому же высокопрофессиональная речь Оксаны и знание горной местности помогли пройти путь в 4, 5 часа незаметно быстро и достаточно легко. Нас в группе было 5 человек и все мы единогласно оценили экскурсию на "СУПЕР"!!!!!!! Было все: и попотели, когда шли в гору, и искупались в чаше молодости, и напились из источника Парния, и пофотографировались, и пообедали, и налюбовались природой, надышавшись свежим горным и водным воздухом, и понежились на солнышке. В общем отдохнули на разных уровнях: тела, души и духа. Мы очень рады, что такой замечательный человек- гид Оксана- встретилась на нашем пути и с величайшей любовью показала нам одну из жемчужин Крыма. Низкий, Оксана, поклон и сердечная благодарность летит к Вам от нас и пусть Бог дарует вашей семье свое покровительство и защиту. А Трипстеру желаем развития и дальнейшего процветания. Будьте все здоровы и дарите людям в будущем любовь, свет и знание. С уважением. Супруги Гневшевы Зоя и Юрий из Пензы. 31 марта 2020 года.