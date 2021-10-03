Экскурсии Саков

Все экскурсии в Саках

Доступно 7 экскурсий 🚌 в Саках на 2021 год, 17 ⭐ отзывов, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
На машинеПешком
Вид
Для кого
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
15 000
за 1-4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
ежедневно 10:00
Путешествие в Евпаторию
Индивидуальная экскурсия
6 250
за 1-7 чел.
Путешествие в Евпаторию
Истории и секреты курорта Саки
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
3 900
за 1-7 чел.
Истории и секреты курорта Саки
Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера
Крымский Новый Год в альпийском стиле
26 900
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Треккинг по Большому каньону Крыма
Индивидуальная экскурсия
5
3
4 500
за 1-10 чел.
Треккинг по Большому каньону Крыма
Оказаться в одном из красивейших уголков полуострова и искупаться в Ванне молодости
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
1 250
за 1 чел.
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера
в будние дни в 14:30
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Индивидуальная экскурсия
11ч
7 500
за 1-6 чел.
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Исследовать крупнейший пещерный город Крыма и открыть неизведанные памятники древних этносов

Последние отзывы «Экскурсии Саков»

  • Отзыв на: Истории и секреты курорта Саки
    Ю
    Юлия
    3 октября 2021
    5
    Мы были на экскурсии 02.10.21, экскурсия очень понравилась. Однозначно рекомендуем
  • Отзыв на: Истории и секреты курорта Саки
    Л
    Лилия
    13 сентября 2021
    4
    Экскурсия по городу Саки удалась! Были в сентябре 2021 года! Нина, большое спасибо за профессионализм и любовь к городу! Экскурсия интересная и познавательная, на первый Российский курорт взглянули другими глазами! Очень хочется приехать ещё, особенно когда приведут в надлежащий вид замечательный парк!
  • Отзыв на: Истории и секреты курорта Саки
    Т
    Татьяна
    15 августа 2021
    5
    Отдыхая на базе отдыха "Прибой", посетили экскурсию с Ниной по г. Саки, о чем ни на секундочку не пожалели. Маршрут простроен очень разумно и совсем не напрягает, несмотря на то, что он полностью пешеходный. Нина сумела заинтересовать не только взрослых, но и 13-тилетнего подростка, т. к. рассказывает оживленно и эмоционально. Узнали много нюансов о самом городе и о Крыме вообще, о которых не пишут в путеводителях. Хочется выразить благодарность Нине за неравнодушное отношение к своему делу и пожелать успехов и благодарных слушателей.
  • Отзыв на: Треккинг по Большому каньону Крыма
    Н
    Наталья
    26 сентября 2020
    5
    Были на экскрсии 26.09.2020г. Мы с мужем очень любим горы, Большой каньон-это не Кавказ, но какая там природа. Это надо видеть. Очень большое спасибо нашему гиду Оксане. Эксурсовод от бога, с таким богажом знаний. Слушать ее-удовольствие. Такие гиды редкость(нам есть с кем сравнить). Очень рекомендую данную экскурсию, а от Оксаны ждем новых маршрутов. С ув. Наталья и Евгений
  • Отзыв на: Треккинг по Большому каньону Крыма
    Б
    Борис
    19 августа 2020
    5
    Великолепный экскурсовод! Знает про Крым все! Очень интересно и не занудно. Всем рекомендую! Оксана вы лучшая! Спасибо!
  • Отзыв на: Треккинг по Большому каньону Крыма
    З
    Зоя
    31 марта 2020
    5
    Большой каньон Крыма впечатляет своей величественностью и красотой, а также неподражаемостью. Получили большое удовольствие. Если вы когда-то вы были в горах, то эта экскурсия для вас. А кто не был там, вы можете приобщиться к этой стихии и пространству, съездив на эту экскурсию. Сопровождающий нас гид Оксана создала атмосферу увлекательного путешествия по Большому каньону Крыма. Информация была интересной и познавательной. К тому же высокопрофессиональная речь Оксаны и знание горной местности помогли пройти путь в 4, 5 часа незаметно быстро и достаточно легко. Нас в группе было 5 человек и все мы единогласно оценили экскурсию на "СУПЕР"!!!!!!! Было все: и попотели, когда шли в гору, и искупались в чаше молодости, и напились из источника Парния, и пофотографировались, и пообедали, и налюбовались природой, надышавшись свежим горным и водным воздухом, и понежились на солнышке. В общем отдохнули на разных уровнях: тела, души и духа. Мы очень рады, что такой замечательный человек- гид Оксана- встретилась на нашем пути и с величайшей любовью показала нам одну из жемчужин Крыма. Низкий, Оксана, поклон и сердечная благодарность летит к Вам от нас и пусть Бог дарует вашей семье свое покровительство и защиту. А Трипстеру желаем развития и дальнейшего процветания. Будьте все здоровы и дарите людям в будущем любовь, свет и знание. С уважением. Супруги Гневшевы Зоя и Юрий из Пензы. 31 марта 2020 года.
🇷🇺