Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале

Исследовать крупнейший пещерный город Крыма и открыть неизведанные памятники древних этносов

Вы отправитесь в Бахчисарайский район, где находятся осколки средневекового греческого государства.

О нем редко рассказывают, поэтому поездка позволит вам взглянуть на прошлое Крыма объемнее.

Вы узнаете о народах, оставивших след в истории Мангуп-Кале, посетите древние места готов, караимов и турков.

А еще покатаетесь на осликах и отведаете блюда татарской кухни.
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале

Что вас ожидает

Мангуп-Кале: взгляд в глубь веков

Вы познакомитесь с историей княжества, основанного на территории бывших византийских владений, услышите о Великой Готии и существовавшей здесь Готской епархии. Я расскажу о неприступной столице Дорос, позже названной Мангуп-Кале, и ранних упоминаниях этого места еще в 4-5 вв. К пещерному городу поднимемся пешком, а не на УАЗике, чтобы вы могли полноценно и без спешки осмотреть комплекс со всеми постройками, жилыми пещерами у стены и гротами. Восхождение на высоту 583 метров займет 1-1, 5 часа.

Древние памятники и водные источники

Через старое караимское кладбище, где я расскажу о самобытной этнической группе, вы отправитесь к Женскому источнику с вкусной водой. Увидите развалины византийской базилики и караимских кенассов, возобновившиеся раскопки большого дворца, пещерный монастырь, руины цитадели и сеть ее пещер. А затем спуститесь Мужскому источнику и пройдете вдоль стены 12 века.

Вкусный обед, ферма и Бисерный храм

В середине программы я предложу пообедать в приятном кафе с национальной татарской кухней. После отвезу вас на ферму. Вы сможете покататься на осликах или лошадях по Долине сфинксов, где увидите интересные природные образования. И в завершение вы посетите редкий пещерный Бисерный храм 7-8 вв. с украшениями стен, потолков и икон, сделанными из кусочков стекла, бусин и бисера.

🍒 С 15 по 30 июня в поездку включено посещение лавандовых полей, а также садов, где на обратном пути можно купить черешню, абрикосы и персики.
📷 После экскурсии вы получите бесплатно мини-альбом с вашими фотографиями на память с доставкой на пункт выдачи CDEK в вашем городе.

Организационные детали

  • Если вы путешествуете без своего транспорта, то аренда нашего автомобиля составляет 6000 руб. (в машине 4 взрослых и 2 детских места)
  • Можно продлить экскурсию, задержавшись где-то подольше: доплата за продление 1000 руб. /час
  • Музеи опциональны и оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Евпатории, Саки, Заозерном, Мирном, Поповке, Витино, Штормовом (для экскурсий на нашем авто)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Очень важно, чтобы места, которые вы видите впервые, вам показал знающий человек. С нами на экскурсиях вас ждут нераскрученые локации, тщательно проработанный маршрут, разнообразие объектов и событий. Мы раскроем малоизвестные или забытые факты о Крыме и поделимся разными точками зрения. Вы убедитесь, что Западный Крым — одно из лучших мест для пляжного отдыха и лечения. И узнаете, за что стоит полюбить этот край.
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