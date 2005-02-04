Что вас ожидает

Мангуп-Кале: взгляд в глубь веков

Вы познакомитесь с историей княжества, основанного на территории бывших византийских владений, услышите о Великой Готии и существовавшей здесь Готской епархии. Я расскажу о неприступной столице Дорос, позже названной Мангуп-Кале, и ранних упоминаниях этого места еще в 4-5 вв. К пещерному городу поднимемся пешком, а не на УАЗике, чтобы вы могли полноценно и без спешки осмотреть комплекс со всеми постройками, жилыми пещерами у стены и гротами. Восхождение на высоту 583 метров займет 1-1, 5 часа.

Древние памятники и водные источники

Через старое караимское кладбище, где я расскажу о самобытной этнической группе, вы отправитесь к Женскому источнику с вкусной водой. Увидите развалины византийской базилики и караимских кенассов, возобновившиеся раскопки большого дворца, пещерный монастырь, руины цитадели и сеть ее пещер. А затем спуститесь Мужскому источнику и пройдете вдоль стены 12 века.

Вкусный обед, ферма и Бисерный храм

В середине программы я предложу пообедать в приятном кафе с национальной татарской кухней. После отвезу вас на ферму. Вы сможете покататься на осликах или лошадях по Долине сфинксов, где увидите интересные природные образования. И в завершение вы посетите редкий пещерный Бисерный храм 7-8 вв. с украшениями стен, потолков и икон, сделанными из кусочков стекла, бусин и бисера.

🍒 С 15 по 30 июня в поездку включено посещение лавандовых полей, а также садов, где на обратном пути можно купить черешню, абрикосы и персики.

📷 После экскурсии вы получите бесплатно мини-альбом с вашими фотографиями на память с доставкой на пункт выдачи CDEK в вашем городе.

Организационные детали