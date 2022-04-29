Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников

Исследовать местные святыни, узнать тайны Евпатории и получить яркие видео с дрона

Индивидуальная
Готовы стать настоящими евпаторийцами? Прогуливаясь по узким витиеватым улочкам, таящим в себе сотни историй, вы проникнитесь духом Крыма и познакомитесь с удивительной судьбой полуострова.

Я проведу вас по главным святыням города и расскажу о ханах и императорах, евреях и караимах, пророках и чудотворцах.

А еще вы сделаете необычные фото с проекцией герба города и получите видеоролик, записанный с дрона!
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Крымское ханство

В путешествии по загадочной древней Евпатории вы посетите множество удивительных святынь. Мы увидим единственную на постсоветском пространстве обитель дервишей XV–XVI веков и поговорим о загадочных философах-странниках, упоминаемых поэтами и писателями. Вы побываете не только у великолепной Ханской мечети, похожей на Софийский собор в Стамбуле, а ещё и у Деревянной, а также насладитесь великолепными морскими пейзажами.

Двадцать пять веков

Чем еще богата Евпатория? Вы узнаете о хачкарах — уникальном атрибуте армянской культуры и непременном спутнике каждой молитвенной армянской святыни, увидите купеческую и ремесленную синагоги, местную Стену плача, средневековые турецкие бани, и многое другое! Если будет возможность, подниметесь на звонницу собора св. Николая, откуда открывается неповторимый вид на Каламитский залив и старый город. Я расскажу не только об увиденных достопримечательностях, но и о том, как возник и развивался на протяжении столетий наш приморский городок, поделюсь местными легендами и преданиями и подскажу, как сэкономить, отдыхая в нашем городе.

В конце прогулки небольшой сюрприз — вы сможете сделать оригинальное фото с гербом Евпатории, которое будет напоминать о нашем чудесном курорте!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле (в нем должно быть место для гида). Либо я могу предложить арендовать транспорт с водителем — в этом случае возможны два варианта:
    — транспорт в один конец (Саки — Евпатория), доплата 1800 руб.
    — транспорт в оба конца (Саки — Евпатория — Саки), доплата 2500 руб.
  • Экскурсия по собору св. Николая не требует дополнительной оплаты. Мы не поднимаемся на звонницу во время богослужения, а также если будут временные ограничения от администрации собора.
  • Девушкам необходимо покрывать головы при посещении собора, если юбки или шорты выше колен — на время пребывания в соборе следует повязывать поверх своей одежды юбки (выдаются в соборе). Мужчинам при посещении синагоги необходимо быть в головных уборах, при отсутствии своих можно воспользоваться имеющимися там кипами (лёгкими небольшими шапочками).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Саки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Саки

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Саки

Истории и секреты курорта Саки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Нина
4.9
13 отзывов
Истории и секреты курорта Саки
Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера
3 900 за 1-7 чел.
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Нина
Нет отзывов
Истории и секреты курорта Саки: групповая экскурсия
Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера
1 250 за 1 человека
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Дорогами княжества Феодоро: Мангуп-Кале
Исследовать крупнейший пещерный город Крыма и открыть неизведанные памятники древних этносов
7 800 за 1-6 чел.
Путешествие в Евпаторию
3 часа
Индивидуальная
Игорь
Нет отзывов
Путешествие в Евпаторию
6 250 за 1-7 чел.
Путешествие по западному Крыму
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Путешествие по западному Крыму
Впечатлиться пейзажами полуострова Тарханкут, побывать на раскопках и собрать коллекцию пляжей
7 500 за 1-6 чел.
Треккинг по Большому каньону Крыма
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Оксана
5
3 отзыва
Треккинг по Большому каньону Крыма
Оказаться в одном из красивейших уголков полуострова и искупаться в Ванне молодости
4 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Саки. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Саки
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ