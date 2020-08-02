7 отзывов оставили туристы

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Истории и секреты курорта Саки

Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера

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7 отзывов
Нина
Нина – Гид из Саков
Чтобы понять и полюбить скромный город 🏙️ Саки, нужно затеряться на курортных улочках, пройти по следам Гоголя и разведать тайны соленого Сакского озера.

На моей прогулке 👣 вы сделаете всё это — а еще познакомитесь с местными легендами, узнаете о добыче «черного золота» и встретитесь с бронтозавром, который красуется на городском гербе.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки

Что вас ожидает

По главным улицам курортного городка
Знакомство с городом начнется на главной площади: именно здесь вы узнаете, как формировалось поселение на месте современных Сак и где зарождался курорт. Рассказ я буду дополнять архивными фотографиями, которые помогут представить, какими был город 🏙️ в прошлые эпохи. Затем мы прогуляемся к первому в западном Крыму парку, а в сквере Пушкина поговорим о связи поэта с уютным городком. Вы отыщете мраморный «камень желаний», сможете испить живой воды из местного источника и поймете, почему Саки — по-настоящему сказочный городок. В финале прогулки я отведу вас к памятнику на берегу озера, который местные жители по-домашнему называют Бронтик, и расскажу, как вышло, что символом крымского города стал не кто-нибудь, а динозавр!

Сакское озеро: история 📖 «черного золота»
Конечно, знакомство с Саками будет неполным без прогулки вдоль его главной природной достопримечательности 🏛️ — соленого Сакского озера. На берегу водоема вы узнаете, какие мифы ходят в народе о его целебной силе. Я расскажу о сакском месторождении лечебных грязей, о том, какой путь прошли методики грязелечения от древности до наших дней, о курортной истории 📖 Сак и знаменитых местных здравницах. Хирурги Пирогов и Бурденко, писатели Гоголь и Леся Украинка, адмиралы Макаров и Лазарев — вы узнаете о незаурядных личностях, которые приезжали в курортный город 🏙️ за целебными грязевыми ваннами.

Организационные детали

По желанию, после экскурсии 🧭 вы сможете отдохнуть в бассейне с минеральной водой: оплачивается дополнительно, не забудьте купальные принадлежности.

Начало и место завершения
🚩 во дворе Свято-Ильинского храма
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Меня зовут Нина. Буду рада познакомить вас с Крымским полуостровом на персональной или групповой, светской или паломнической экскурсии. В 2001 году решила освоить новую профессию (для летней подработки), в то время я работала учителем. И вот эта дополнительная профессия стала делом моей жизни. Составляю индивидуальные программы и помогаю путешественникам почувствовать дух каждого крымского города. До встречи в Крыму!
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7 отзывов оставили туристы

2 авг 2020
Спасибо Нине за интереснейшую экскурсию! Очень интересно! Рекомендую.
14 авг 2019
Великолепно! Очень приятная, неспешная прогулка. Хорошо продуман маршрут: остановки на лавочках с учетом тени; в меру информативно, с демонстрацией фотографий дореволюционных, советского периода, с фотографиями исторических деятелей, схем, сравнительных таблиц. Прекрасная прогулка со знающим и искренне любящим свой город гидом.
6 авг 2019
Спасибо большое Нине за содержательную и увлекательную экскурсию! Узнали много нового о таком внешне неприметном городке, как Саки.
14 июл 2019
Спасибо Нине за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую всем кто хочет посетить город Саки.
24 июн 2019
Экскурсия с Ниной стала приятной и интересной прогулкой по городу, вышедшей далеко за рамки экскурсии. Нина живет в Саки, прекрасно знает город, его историю и легенды, и рассказывает о своем городе, в котором оказалось неожиданно много интересного, неожиданного и любопытного, с любовью. Очень понравилось, что рассказ сопровождался историческими фотографиями. Подсказала, где лучшие чебуреки в городе. Сама Нина приятный человек с хорошо поставленной речью. В общем, все сошлось для идеальной экскурсии: построение маршрута, знание материала, легкая его подача, отношение гида к городу и экскурсантам. Даже предположить не могла, что экскурсия окажется настолько познавательной и интересной. Нина, спасибо большое!!!
3 мая 2019
С большим удовольствием прошли с Ниной по городу. Интересный рассказ, и хороший маршрут. Спасибо за замечательную прогулку.
2 мая 2019
Наконец-то познакомился с городом, который обычно проезжал. Спасибо экскурсоводу Нине. Без нее там совершенно нечего смотреть. Очень интересная история, много фактов, материал обширный. Теперь я понимаю что это за городок и каково его значение.

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