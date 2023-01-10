На восток Европы
Вы посетите красивейшие озера Хадатаёнгалор и Большое Щучье (его ещё называют ямальским Байкалом), будете останавливаться в стойбищах кочевников и ощутите всю мощь Уральских гор.
Мы приглашаем присоединиться к великим первооткрывателям северного края и самим пройти один из уникальных маршрутов вместе с нами и Русским географическим обществом.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Салехард - город на Полярном Круге
Встреча группы в аэропорту Салехард (АК Ямал Рейс YC 31).
Трансфер аэропорт-гостиница Арктика 3* (групповой, микроавтобус).
По пути в гостиницу остановка у стелы «66-я параллель» для пересечения Полярного кругас приглашенным гостем.
После церемонии пересечения все гости получают свидетельства о пересечении Полярного Круга.
Переезд в гостиницу, размещение в номерах (стандарт, двухместное, завтрак).
Обед (не входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по городу (микроавтобус).
Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.
Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.
Обдорский острог.
Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.
Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.
Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.
Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.
Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.
Является памятником архитектуры регионального значения.
МВК им. Шемановского.
Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Салехард-Харп - Нефритовый водопад (трекинг) - руч. Прямой
7:00 Завтрак.
7:30 Трансфер в г. Лабытнанги (микроавтобус).
Погрузка в снегоболотоходы Трэкол.
Выезд в п. Харп (60 км).
Путешествие начинается в посёлке Харп.
На вездеходах мы отправимся вдоль горы Рай-Из к поселку Полярный, пересечём красивейшую долину ручья Нырдвомен-Шор, известную как Нефритовая долина и организуем привал с видом на гору «Динозавр» (Нырдвомэн-Из).
Здесь мы прогуляемся до каскадного водопада на ручье, нагуляем аппетит и после походного обеда продолжим наш путь.
На борту вездехода вброд пересечём стремительную Собь и, любуясь пейзажами из окна, доедем до реки Малая Пайпудына, где и остановимся для ночёвки.
Походный обед и ужин.
Ночевка в палаточном лагере.
Пешеходная часть около 8 км.
Дистанция на Трэколах 60 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.
Восхождение на гору Пендирмапэ 1221 м
Утром, плотно позавтракав, наш ждет радиальный трекинг на гору Пендирмапэ - 1221 м. н. у. м.
Подъем и спуск с горы Пендирмапэ 1221 м. над уровнем моря, не представляет технической сложности и доступны большинству желающих (взрывающийся камень/ненец) расположена на краю горного хребта Малый Пайпудынский, примерно в 20 км. от долины Нефритовая.
Обед на маршруте (сухпай/сублиматы, чай в термосах).
Полевой ужин.
Ночевка в палаточном лагере.
Пешеходная часть около 16 км. с набором высоты 1 км.
Дистанция на Трэколах 0 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.
Руч. Прямой - Р.Б. Пайпудына - руч. Золотой - р. Ланготъеган (река Святых духов / ненец.) - стойбище оленеводов - руч. Немуръеган
Полевой завтрак.
Затем нас ждёт путь через перевал.
Проедем по долине реки Большая Пайпудына к самому высокому перевалу на нашем пути, его высота более 600 м. над уровнем моря, с которого открывается потрясающий вид на горный хребет.
Пройдя перевал, мы окажемся у истока реки Ланготъеган, где расположились несколько семей оленеводов, ведущих традиционный образ жизни, зайдем в гости «на чай», познакомимся с бытом кочевников и останемся на обед.
Дальше пресечём реку Ланготъеган и через перевал, проходящий по горе Ланготъеган-Кеу пройдем к ручью Немуръеган, высота перевала более 400 м. н.у. м.
Обед в чуме, полевой ужин.
Ночевка в палаточном лагере на берегу р. Немуръеган.
Пешеходная часть 0 км.
Дистанция на Трэколах 80 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.
Руч. Немуръеган - ОЗ.Б. Сядато - р. Хадыта
Утром после завтрака движемся дальше к реке Хадыта.
Пересечем Немуръеган у места слияния с ручьём Сядото-яха, двинемся вверх по течению ручья.
Проедем по живописным долинам рек и ручьёв, по пути нас ждут красивые озёра и горные склоны.
Будем обедать с видами на величественные вершины гор, собирая вкуснейшую чернику на местных диких плантациях.
Проезжая по пути горы, Графитовая и Марункеу, подъедем к реке Хадата, где разобьем палаточный лагерь.
Полевой обед и ужин.
Ночевка в палаточном лагере.
Пешеходная часть 0 км.
Дистанция на Трэколах 40 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.
Р. Хадыта - Крайняя Восточная точка Европы - ОЗ.Б. Щучье
В этот день мы направляемся к нашей цели – крайней восточной точке материковой Европы, что расположена на горе Нгодяяха на высоте 793 метра над уровнем моря.
Вдоль ручья Воргашор по направлению к озеру Большое Щучье располагаются стойбища оленеводов, которые добавят в ваши пейзажные фото особый ямальский колорит.
Побывав на самом востоке Европы и вернувшись в Азию, мы продолжим свой путь к знаменитому ямальскому Байкалу – озеру Большое Щучье.
Проедем перевал 570м. н.у. м, спустимся к истоку реки Щучья.
На берегу озера разбиваем палаточный лагерь и организуем настоящую баню.
Обед – сухпай/сублиматы, чай в термосах, полевой ужин.
Ночевка в палаточном лагере.
Пешеходная часть 16 км.
Дистанция на Трэколах 45 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.
Дневка на ОЗ.Б. Щучье
После завтрака совершим горный трекинг к видовым местам на ледник Щучий и оз. Большое Щучье.
Если погода помешает подняться к леднику, то совершим прогулку по берегам озера, посмотрим на горные склоны, нависающие над озером.
Часто возле озера стоят оленеводы – обязательно зайдем поздороваться и узнать больше о жизни в тундре.
Вечером нас ждет баня.
Обед – сухпай/сублиматы, чай в термосах, полевой ужин.
Ночевка в палаточном лагере.
Пешеходная часть 17 км.
Дистанция на Трэколах 0 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий
ОЗ.Б. Щучье - ОЗ.Б. Хадытаеганлор
В этот день мы начнем наш путь домой.
Дорога этого дня приведёт нас к одному из красивейших озёр – Хадата (Хадатаёганлор), расположенного у подножья хребта Изъяхой.
На берегу озера разобьём лагерь.
После обеда прогуляемся к водопаду Ленина, собирая по пути вкуснейшую чернику.
Походный обед и ужин.
Ночевка в палаточном лагере.
Пешеходная часть около 3 км.
Дистанция на Трэколах 40 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.
ОЗ.Б. Хадытаеганлор - ледник ИГАН - ОЗ.Б. Хадытаеганлор
После завтрака проведем инструктаж по технике безопасности и при условии хорошей погоды вы выдвигаемся к леднику ИГАН, названного в честь института географии академии наук, это самый крупный ледник Полярного Урала.
Обед – сухпай/сублиматы, чай в термосах, полевой ужин.
Ночевка в палаточном лагере.
Пешеходная часть 16 км.
Дистанция на Трэколах 0 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.
ОЗ.Б. Хадытаеганлор - руч. Немуръеган - р. Ланготъеган - Салехард
В этот день нас ждет долгая дорога домой.
Часть ее пройдет среди живописных склонов, долин ручьев и пойменных лесов.
По пути мы проедем медвежьи места, остановимся для фото у каньона ручья Ингилор, преодолеем болотистые участки вдоль реки Ланготъеган и, если повезет, увидим диких овцебыков.
Затем мы выходим на технологическую дорогу Обская-Бованенково, которая вернет нас в цивилизацию.
Позднее прибытие в г. Салехард.
Размещение в гостинице.
Обед и ужин сухпай/сублиматы, чай из термоса.
Пешеходная часть 0 км.
Дистанция на Трэколах 170 км.
Резервный день в Салехарде
Завтрак в гостинице.
Посещение сувенирных лавок.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и в палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
2 чел.
3 чел.
4 чел.
5 чел.
6 чел.
7 чел.
8 чел.
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Варианты проживания
Гостиница Арктика 3
Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа. В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
Палаточный лагерь
Проживание в палатках на маршруте. Аренда спального мешка, палатки, тур. коврика, костровых принадлежностей входит в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание (микроавтобус форд транзит или мерседес спринтер, снегоболотоход Трэкол)
- Проживание в гостинице по программе (тwin)
- Питание (в городе – завтраки в гостинице, на маршруте – 3-хразовое, полевая кухня).
- Экскурсионные услуги
- Входные билеты в музеи
- Церемония пересечения Полярного Круга
- Сертификаты о пересечении Полярного Круга
- Услуги гида-проводника
- Аренда спального мешка, палатки, тур. коврика, костровых принадлежностей
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
- Активности в 11 день
- Медицинская страховка
- Одноместное размещение 4 000 руб. /сутки
- Приобретение сувенирной продукции
- Услуги переводчиков для иностранных туристов
- Место начала и завершения?
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (штормовая куртка ибрюки, носки шерстяные, носки х/б, свитер флис, термобелье, шапка/кепка,перчатки, бафф/балаклава).Трекинговые ботинки, сапоги.Трекинговые палки.Средства личной гигиены.КЛМН (кружка, ложка, миска, нож).Минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода, итд).Личные медикаменты.Средства защиты от солнца и ветра.Налобный фонарик.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.