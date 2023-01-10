1 день

Салехард - город на Полярном Круге

Встреча группы в аэропорту Салехард (АК Ямал Рейс YC 31).

Трансфер аэропорт-гостиница Арктика 3* (групповой, микроавтобус).

По пути в гостиницу остановка у стелы «66-я параллель» для пересечения Полярного кругас приглашенным гостем.

После церемонии пересечения все гости получают свидетельства о пересечении Полярного Круга.

Переезд в гостиницу, размещение в номерах (стандарт, двухместное, завтрак).

Обед (не входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по городу (микроавтобус).

Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.

Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.

Обдорский острог.

Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.

Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.

Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.

Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.

Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.

Является памятником архитектуры регионального значения.

МВК им. Шемановского.

Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).