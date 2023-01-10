На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку

На восток Европы

5
2 отзыва
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Маршрут рекомендован Русским географическим обществом. Многодневная экспедиция по территории Полярно-Уральского природного парка. За 10 дней мы проедем 440 км и пройдем пешком 76 км.

Вы посетите красивейшие озера Хадатаёнгалор и Большое Щучье (его ещё называют ямальским Байкалом), будете останавливаться в стойбищах кочевников и ощутите всю мощь Уральских гор.

Мы приглашаем присоединиться к великим первооткрывателям северного края и самим пройти один из уникальных маршрутов вместе с нами и Русским географическим обществом.
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
Ближайшие даты:
3
сен

Что вас ожидает:

Офф-роуд на треколах
Офф-роуд на треколах
Больше 400 км проедем на снегоболотоходах!
Полярная черника
Полярная черника
Будем лакомиться вкуснейшей черникой с местных диких плантаций
Ледниковое озеро
Ледниковое озеро
Совершим горный трекинг к видовым местам на ледник Щучий
Быт кочевников
Быт кочевников
Зайдем на обед к оленеводам, ведущих традиционный образ жизни
Ямальский Байкал
Ямальский Байкал
Отдохнем на Большом Щучье озере с настоящей банькой
Город на Полярном круге
Город на Полярном круге
Получим свидетельство о пересечении Полярного Круга и прогуляемся по Салехарду

Программа тура по дням

1 день

Салехард - город на Полярном Круге

Встреча группы в аэропорту Салехард (АК Ямал Рейс YC 31).

Трансфер аэропорт-гостиница Арктика 3* (групповой, микроавтобус).

По пути в гостиницу остановка у стелы «66-я параллель» для пересечения Полярного кругас приглашенным гостем.

После церемонии пересечения все гости получают свидетельства о пересечении Полярного Круга.

Переезд в гостиницу, размещение в номерах (стандарт, двухместное, завтрак).

Обед (не входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по городу (микроавтобус).

Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.

Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.

Обдорский острог.

Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.

Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.

Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.

Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.

Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.

Является памятником архитектуры регионального значения.

МВК им. Шемановского.

Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Салехард - город на Полярном КругеСалехард - город на Полярном КругеСалехард - город на Полярном КругеСалехард - город на Полярном Круге
2 день

Салехард-Харп - Нефритовый водопад (трекинг) - руч. Прямой

7:00 Завтрак.

7:30 Трансфер в г. Лабытнанги (микроавтобус).

Погрузка в снегоболотоходы Трэкол.

Выезд в п. Харп (60 км).

Путешествие начинается в посёлке Харп.

На вездеходах мы отправимся вдоль горы Рай-Из к поселку Полярный, пересечём красивейшую долину ручья Нырдвомен-Шор, известную как Нефритовая долина и организуем привал с видом на гору «Динозавр» (Нырдвомэн-Из).

Здесь мы прогуляемся до каскадного водопада на ручье, нагуляем аппетит и после походного обеда продолжим наш путь.

На борту вездехода вброд пересечём стремительную Собь и, любуясь пейзажами из окна, доедем до реки Малая Пайпудына, где и остановимся для ночёвки.

Походный обед и ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть около 8 км.

Дистанция на Трэколах 60 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.

Салехард-Харп - Нефритовый водопад (трекинг) - руч. ПрямойСалехард-Харп - Нефритовый водопад (трекинг) - руч. ПрямойСалехард-Харп - Нефритовый водопад (трекинг) - руч. ПрямойСалехард-Харп - Нефритовый водопад (трекинг) - руч. Прямой
3 день

Восхождение на гору Пендирмапэ 1221 м

Утром, плотно позавтракав, наш ждет радиальный трекинг на гору Пендирмапэ - 1221 м. н. у. м.

Подъем и спуск с горы Пендирмапэ 1221 м. над уровнем моря, не представляет технической сложности и доступны большинству желающих (взрывающийся камень/ненец) расположена на краю горного хребта Малый Пайпудынский, примерно в 20 км. от долины Нефритовая.

Обед на маршруте (сухпай/сублиматы, чай в термосах).

Полевой ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть около 16 км. с набором высоты 1 км.

Дистанция на Трэколах 0 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.

Восхождение на гору Пендирмапэ 1221 мВосхождение на гору Пендирмапэ 1221 мВосхождение на гору Пендирмапэ 1221 м
4 день

Руч. Прямой - Р.Б. Пайпудына - руч. Золотой - р. Ланготъеган (река Святых духов / ненец.) - стойбище оленеводов - руч. Немуръеган

Полевой завтрак.

Затем нас ждёт путь через перевал.

Проедем по долине реки Большая Пайпудына к самому высокому перевалу на нашем пути, его высота более 600 м. над уровнем моря, с которого открывается потрясающий вид на горный хребет.

Пройдя перевал, мы окажемся у истока реки Ланготъеган, где расположились несколько семей оленеводов, ведущих традиционный образ жизни, зайдем в гости «на чай», познакомимся с бытом кочевников и останемся на обед.

Дальше пресечём реку Ланготъеган и через перевал, проходящий по горе Ланготъеган-Кеу пройдем к ручью Немуръеган, высота перевала более 400 м. н.у. м.

Обед в чуме, полевой ужин.

Ночевка в палаточном лагере на берегу р. Немуръеган.

Пешеходная часть 0 км.

Дистанция на Трэколах 80 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.

Руч. Прямой - Р.Б. Пайпудына - руч. Золотой - р. Ланготъеган (река Святых духов / ненец.) - стойбище оленеводов - руч. НемуръеганРуч. Прямой - Р.Б. Пайпудына - руч. Золотой - р. Ланготъеган (река Святых духов / ненец.) - стойбище оленеводов - руч. НемуръеганРуч. Прямой - Р.Б. Пайпудына - руч. Золотой - р. Ланготъеган (река Святых духов / ненец.) - стойбище оленеводов - руч. Немуръеган
5 день

Руч. Немуръеган - ОЗ.Б. Сядато - р. Хадыта

Утром после завтрака движемся дальше к реке Хадыта.

Пересечем Немуръеган у места слияния с ручьём Сядото-яха, двинемся вверх по течению ручья.

Проедем по живописным долинам рек и ручьёв, по пути нас ждут красивые озёра и горные склоны.

Будем обедать с видами на величественные вершины гор, собирая вкуснейшую чернику на местных диких плантациях.

Проезжая по пути горы, Графитовая и Марункеу, подъедем к реке Хадата, где разобьем палаточный лагерь.

Полевой обед и ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть 0 км.

Дистанция на Трэколах 40 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.

Руч. Немуръеган - ОЗ.Б. Сядато - р. ХадытаРуч. Немуръеган - ОЗ.Б. Сядато - р. ХадытаРуч. Немуръеган - ОЗ.Б. Сядато - р. Хадыта
6 день

Р. Хадыта - Крайняя Восточная точка Европы - ОЗ.Б. Щучье

В этот день мы направляемся к нашей цели – крайней восточной точке материковой Европы, что расположена на горе Нгодяяха на высоте 793 метра над уровнем моря.

Вдоль ручья Воргашор по направлению к озеру Большое Щучье располагаются стойбища оленеводов, которые добавят в ваши пейзажные фото особый ямальский колорит.

Побывав на самом востоке Европы и вернувшись в Азию, мы продолжим свой путь к знаменитому ямальскому Байкалу – озеру Большое Щучье.

Проедем перевал 570м. н.у. м, спустимся к истоку реки Щучья.

На берегу озера разбиваем палаточный лагерь и организуем настоящую баню.

Обед – сухпай/сублиматы, чай в термосах, полевой ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть 16 км.

Дистанция на Трэколах 45 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.

Р. Хадыта - Крайняя Восточная точка Европы - ОЗ.Б. ЩучьеР. Хадыта - Крайняя Восточная точка Европы - ОЗ.Б. ЩучьеР. Хадыта - Крайняя Восточная точка Европы - ОЗ.Б. Щучье
7 день

Дневка на ОЗ.Б. Щучье

После завтрака совершим горный трекинг к видовым местам на ледник Щучий и оз. Большое Щучье.

Если погода помешает подняться к леднику, то совершим прогулку по берегам озера, посмотрим на горные склоны, нависающие над озером.

Часто возле озера стоят оленеводы – обязательно зайдем поздороваться и узнать больше о жизни в тундре.

Вечером нас ждет баня.

Обед – сухпай/сублиматы, чай в термосах, полевой ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть 17 км.

Дистанция на Трэколах 0 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий

Дневка на ОЗ.Б. ЩучьеДневка на ОЗ.Б. ЩучьеДневка на ОЗ.Б. Щучье
8 день

ОЗ.Б. Щучье - ОЗ.Б. Хадытаеганлор

В этот день мы начнем наш путь домой.

Дорога этого дня приведёт нас к одному из красивейших озёр – Хадата (Хадатаёганлор), расположенного у подножья хребта Изъяхой.

На берегу озера разобьём лагерь.

После обеда прогуляемся к водопаду Ленина, собирая по пути вкуснейшую чернику.

Походный обед и ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть около 3 км.

Дистанция на Трэколах 40 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.

ОЗ.Б. Щучье - ОЗ.Б. ХадытаеганлорОЗ.Б. Щучье - ОЗ.Б. ХадытаеганлорОЗ.Б. Щучье - ОЗ.Б. Хадытаеганлор
9 день

ОЗ.Б. Хадытаеганлор - ледник ИГАН - ОЗ.Б. Хадытаеганлор

После завтрака проведем инструктаж по технике безопасности и при условии хорошей погоды вы выдвигаемся к леднику ИГАН, названного в честь института географии академии наук, это самый крупный ледник Полярного Урала.

Обед – сухпай/сублиматы, чай в термосах, полевой ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть 16 км.

Дистанция на Трэколах 0 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.

ОЗ.Б. Хадытаеганлор - ледник ИГАН - ОЗ.Б. ХадытаеганлорОЗ.Б. Хадытаеганлор - ледник ИГАН - ОЗ.Б. ХадытаеганлорОЗ.Б. Хадытаеганлор - ледник ИГАН - ОЗ.Б. Хадытаеганлор
10 день

ОЗ.Б. Хадытаеганлор - руч. Немуръеган - р. Ланготъеган - Салехард

В этот день нас ждет долгая дорога домой.

Часть ее пройдет среди живописных склонов, долин ручьев и пойменных лесов.

По пути мы проедем медвежьи места, остановимся для фото у каньона ручья Ингилор, преодолеем болотистые участки вдоль реки Ланготъеган и, если повезет, увидим диких овцебыков.

Затем мы выходим на технологическую дорогу Обская-Бованенково, которая вернет нас в цивилизацию.

Позднее прибытие в г. Салехард.

Размещение в гостинице.

Обед и ужин сухпай/сублиматы, чай из термоса.

Пешеходная часть 0 км.

Дистанция на Трэколах 170 км.

ОЗ.Б. Хадытаеганлор - руч. Немуръеган - р. Ланготъеган - СалехардОЗ.Б. Хадытаеганлор - руч. Немуръеган - р. Ланготъеган - СалехардОЗ.Б. Хадытаеганлор - руч. Немуръеган - р. Ланготъеган - Салехард
11 день

Резервный день в Салехарде

Завтрак в гостинице.

Посещение сувенирных лавок.

Свободное время.

12 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и в палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

2 чел.

3 чел.

4 чел.

5 чел.

6 чел.

7 чел.

8 чел.

9 чел.

10 чел.

610600

424000

330800

274800

237500

265500

286500

260300

239400

Варианты проживания

Гостиница Арктика 3

3 ночи

Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа. В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3

Палаточный лагерь

8 ночей

Проживание в палатках на маршруте. Аренда спального мешка, палатки, тур. коврика, костровых принадлежностей входит в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (микроавтобус форд транзит или мерседес спринтер, снегоболотоход Трэкол)
  • Проживание в гостинице по программе (тwin)
  • Питание (в городе – завтраки в гостинице, на маршруте – 3-хразовое, полевая кухня).
  • Экскурсионные услуги
  • Входные билеты в музеи
  • Церемония пересечения Полярного Круга
  • Сертификаты о пересечении Полярного Круга
  • Услуги гида-проводника
  • Аренда спального мешка, палатки, тур. коврика, костровых принадлежностей
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
  • Активности в 11 день
  • Медицинская страховка
  • Одноместное размещение 4 000 руб. /сутки
  • Приобретение сувенирной продукции
  • Услуги переводчиков для иностранных туристов
Место начала и завершения?
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (штормовая куртка и
брюки, носки шерстяные, носки х/б, свитер флис, термобелье, шапка/кепка,
перчатки, бафф/балаклава).
Трекинговые ботинки, сапоги.
Трекинговые палки.
Средства личной гигиены.
КЛМН (кружка, ложка, миска, нож).
Минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода, итд).
Личные медикаменты.
Средства защиты от солнца и ветра.
Налобный фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 янв 2023
Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
А
9 янв 2023
Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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