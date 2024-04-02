1 день

Изучаем Салехард

08:00 Вы прилетаете в Салехард (рекомендуемый рейс – а/к «Ямал» YC32, вылет из Москвы (Домодедово) в 03:15). Встречаем вас в аэропорту.

08:45 По пути из аэропорта заезжаем к стеле «66 параллель», проводим торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и делаем уникальные фотографии.

Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг. В первый раз ее установили в 1980 в совсем другой части города, но в 2003 году с ошибкой разобрались. Для определения верной линии полярного круга пригласили сотрудников геолого-геодезического надзора Салехарда. Памятник разобрали и установили у шоссе «Аэропорт-Салехард». Теперь все точно!

09:30 Едем в гостиницу «Арктика» 3* в исторической части города. Отдохните после перелета или прогуляйтесь. Рядом с гостиницей много хороших ресторанов. Мы обязательно расскажем вам, где можно вкусно пообедать.

14:15-15:45 Начинаем знакомство с обзорной экскурсии по Салехарду.

Что посмотрим:

Обдорский острог. Прогуляемся по архитектурному комплексу под открытым небом, повторяющему облик древней крепости.

Прогуляемся по архитектурному комплексу под открытым небом, повторяющему облик древней крепости. Парк Победы. Увидим один из крупнейших в России, и, пожалуй, единственный, возведенный в тундре, культурно-исторический комплекс.

Увидим один из крупнейших в России, и, пожалуй, единственный, возведенный в тундре, культурно-исторический комплекс. Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19 века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте в 1894 году. Его ждала сложная судьба, он был частично разрушен, но восстановлен в прежней красе в 1998 году.

Осмотрим единственный действующий храм 19 века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте в 1894 году. Его ждала сложная судьба, он был частично разрушен, но восстановлен в прежней красе в 1998 году. Музей полярной авиации под открытым небом и памятник авиаторам Крайнего Севера.

Стелу «Романтикам 70-х» – символ освоения Севера в 60-70-е годы XX века, когда из разных уголков Советского Союза сюда потянулись комсомольцы осваивать и поднимать северные территории.

– символ освоения Севера в 60-70-е годы XX века, когда из разных уголков Советского Союза сюда потянулись комсомольцы осваивать и поднимать северные территории. Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа. Заглянем на одну из темных страниц нашей истории. В Салехарде проходила часть «дороги в никуда» – участок железной дороги Чум–Салехард–Игарка. Мы посетим мемориал, посвященный жертвам репрессий.

16:00-17:00 Идем в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.

Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат – останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году. В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. Находка стала сенсацией для всего научного мира!

Кроме того, в музее мы рассмотрим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита (6 тысячелетие до н. э.) до Нового времени (XVI–XIX века) и большую этнографическую коллекцию.

А где еще вы сможете увидеть почти полный скелет мамонта и шерстистого носорога?

Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши программы.

17:20-18:40 Изучаем экспозиции музея новейшей истории Ямала.

Да, второй музей подряд. Но поверьте, вы об этом не пожалеете. Необычный, мультимедийный и интерактивный. Будем слушать, смотреть, трогать и удивляться. В одном из залов находится кинотеатр с масштабной инсталляцией территории Ямала на полу. В другом – воссоздан старинный облик Салехарда со всеми атрибутами и фотографиями. Равнодушных, и уж тем более недовольных этим музеем не бывает, проверено!

17:30 Заканчиваем познавательную программу и, уставшие, но довольные, возвращаемся в гостиницу.

19:00 Свободное время, чтобы обсудить впечатления, отдохнуть и вкусно поужинать в одном из ресторанов города. Мы сдадим вам все явки и пароли, чтобы вечер удался.