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Авторский тур
4 дня
На край земли. Зимний тур на Ямал
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
3 янв
6 янв
19 янв
2 фев
от 58 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее знакомство с Салехардом
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
3 янв
6 янв
19 янв
2 фев
от 58 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
3 янв
19 янв
2 фев
23 фев
от 85 600₽ за человека
Авторский тур
12 дней
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
18 июля
от 237 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 мая
24 мая
21 июня
19 июля
от 58 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая Ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
21 июня
19 июля
23 авг
13 сен
от 58 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
3 янв
19 янв
2 фев
23 фев
от 53 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я абсолютно всем довольна. Ямал влюбляет в себя с первого взгляда. Хочется поблагодарить менеджеров Большой Страны и гида Зельфиру за то, что мне было, кроме того, что интересно, ещё и очень комфортно.
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Я всем довольна.
- ТТатьяна10 января 2023Впечатления от тура "На край земли. Зимний тур на Ямал" превысили мои ожидания. Очень интересная экскурсия по городу Салехард с помещением основных достопримечательностей, включая очень интересную и содержательную экскурсию по музею Шемановского (спасибо гиду Константину), а также мне очень понравилась экскурсия на трэколе (ранее никогда не ездила на подобном чудо-транспорте) в тундру к настоящим оленеводам (спасибо нашему гиду в поездке Зельфире и водителю Александру). Поездка- полный восторг!!! В общем тур оставил настолько позитивные эмоции, что захотелось продолжить знакомство с иными районами Крайнего Севера!!!
- ТТатьяна10 января 2023Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
- ААлександр9 января 2023Очень интересный и сбалансированный тур. Посмотрел все самое интересное на Ямале: тундру с чумами и сотнями оленей, яркие новогодние декорации Салехарда, стелу "66 параллель" и многое другое. С головой окунулся в национальный колорит и вкусил все прелести местной кухни. При этом было достаточно свободного времени на отдых и шоппинг. Всем рекомендую.
- ААлександр9 января 2023Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).
Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
Сколько стоит тур в Салехарде в апреле 2024
Сейчас в Салехарде можно забронировать 7 авторских туров от 53 100 ₽ до 237 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Планируете путешествие в Салехард? Откройте для себя мир удивительных туров, которые раскроют всю красоту и тайны этого уникального места. В зимний период Салехард превращается в волшебную страну с захватывающими видами и возможностью увидеть северное сияние. Тур в Горнокнязевск позволит вам ощутить дух старины и познакомиться с историей региона. Бронируйте у нас и получите самые яркие воспоминания от вашего путешествия в Салехард!