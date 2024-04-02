Е Екатерина На край земли. Зимний тур на Ямал Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я абсолютно всем довольна. Ямал влюбляет в себя с первого взгляда. Хочется поблагодарить менеджеров Большой Страны и гида Зельфиру за то, что мне было, кроме того, что интересно, ещё и очень комфортно.

Е Екатерина Зимнее знакомство с Салехардом Я всем довольна.

Т Татьяна На край земли. Зимний тур на Ямал Впечатления от тура "На край земли. Зимний тур на Ямал" превысили мои ожидания. Очень интересная экскурсия по городу Салехард с помещением основных достопримечательностей, включая очень интересную и содержательную экскурсию по музею Шемановского (спасибо гиду Константину), а также мне очень понравилась экскурсия на трэколе (ранее никогда не ездила на подобном чудо-транспорте) в тундру к настоящим оленеводам (спасибо нашему гиду в поездке Зельфире и водителю Александру). Поездка- полный восторг!!! В общем тур оставил настолько позитивные эмоции, что захотелось продолжить знакомство с иными районами Крайнего Севера!!!

Т Татьяна Зимнее знакомство с Салехардом Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!

А Александр На край земли. Зимний тур на Ямал Очень интересный и сбалансированный тур. Посмотрел все самое интересное на Ямале: тундру с чумами и сотнями оленей, яркие новогодние декорации Салехарда, стелу "66 параллель" и многое другое. С головой окунулся в национальный колорит и вкусил все прелести местной кухни. При этом было достаточно свободного времени на отдых и шоппинг. Всем рекомендую.