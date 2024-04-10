Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats

Групповой тур в Самаре
Отправляемся за трофейными экземплярами судака, щуки и жереха на крупный водоём средней полосы России — Саратовское водохранилище.

Отдохните от оживлённого мегаполиса, насладитесь уникальной природой Жигулевского заповедника и воспользуйтесь шансом поймать настоящего речного монстра и установить свой новый рекорд! Тур проводится для 1-2 человек. Стоимость указана за тур, вне зависимости от того, один вы едете или вдвоём.
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Ближайшие даты:
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апр
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даты

Что вас ожидает:

Полное рыболовное оснащение
Полное рыболовное оснащение
Организуем рыбалку от А до Я — начиная с трансферов, заканчивая всеми необходимыми снастями
Фото и видео на память
Фото и видео на память
Фото- и видеосъемку производим экшн-камерой GoPro Max, которая поможет запечатлеть самые яркие моменты
Трофейные экземпляры
Трофейные экземпляры
Поможем поймать самых крупных представителей щуки, жереха и судака. Всему обучим и привезём на лучший для этого водоём

Программа тура по дням

1 день

Рыбалка на трофейного судака. Начало тура

Трансфер до лодочной станции от вашего отеля на комфортабельном автомобиле либо посадка в лодку с рыболовной базы.

Обучение поиску судака на большом водоёме (река Волга, Саратовское водохранилище).

Трофейная рыбалка на судака.

Вы можете не брать с собой снасти и приезжать налегке, в лодке будет всё, что потребуется для рыбалки.

Возвращение в отель.

Рыбалка на трофейного судака. Начало тураРыбалка на трофейного судака. Начало тураРыбалка на трофейного судака. Начало тураРыбалка на трофейного судака. Начало тураРыбалка на трофейного судака. Начало тура
2 день

Рыбалка на гигантскую щуку

Как и в первый день, мы организуем трансфер к месту рыбалки и обратно — после неё.

Обучение поиску щуки в Саратовском водохранилище.

Трофейная рыбалка на щуку. При необходимости снасти предоставляются.

Рыбалка на гигантскую щукуРыбалка на гигантскую щукуРыбалка на гигантскую щукуРыбалка на гигантскую щуку
3 день

Рыбалка на крупного жереха. Завершение тура

По традиции, организуем трансфер к месту рыбалки.

Обучение поиску жереха на большом водоеме.

Трофейная рыбалка на жереха.

Возвращение в отель. Окончание тура.

Рыбалка на крупного жереха. Завершение тураРыбалка на крупного жереха. Завершение тураРыбалка на крупного жереха. Завершение тура

Проживание

Бронь отеля на ваш выбор, оплачивается отдельно в зависимости от категории номера и типа питания. Рекомендую один из отелей:

  1. Holiday Inn 4* — хороший, комфортный отель с удобным расположением по пути следования к лодочной станции. Находится в центральной части Самары, в 3-х минутах ходьбы от набережной и других достопримечательностей.
  2. Лотте 5* — лучший отель Самары, расположен в самом центре города с эксклюзивным сервисом и удобным расположением по пути следования к лодочной станции.
  3. Парк-отель «Васильевский» — современный загородный комплекс, расположен на территории Васильевских островов в 100 км от Самары, на берегу реки Волга.

Можно подобрать другой вариант размещения по вашему желанию.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до лодочной станции от отеля на комфортабельном автомобиле (либо посадка в лодку с рыболовной базы) и возвращение обратно
  • Обучение поиску рыбы на большом водоёме (река Волга, Саратовское водохранилище)
  • Трофейная рыбалка на самой «заряженной» лодке (стоимость оборудования без учета лодки более 5 млн. руб.)
  • Аренда топовых снастей для трофейной рыбалки
  • Лучшие приманки в необходимом количестве
  • Индивидуальные средства безопасности
  • Бензин включён в стоимость
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Самару и обратно
  • Оплата ремонта поломанных снастей или компенсация утерянных при неаккуратном обращении
Место начала и завершения?
Самара, улица Стрелка реки Самары, 1
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

С собой необходимо иметь одежду по погоде — прогноз рекомендуем уточнять ближе к старту тура.

И также на рыбалку берите перекус исходя из ваших предпочтений.

Где мы будем ловить рыбу?

Рыбалка проводится на реке Волга вблизи г. Самара в живописнейших местах Жигулевского заповедника, включая территорию Самарской Луки и Васильевских островов.

С кем ловим?

Ваш эксперт — профессиональный рыболовный гид по ловле трофейного хищника. На его счету уже сотни рыб весом 5,6,7,8,9,10 и более кг.

На чём будем передвигаться?

Бороздить водные просторы будем на рыболовном катере Vboats Legend Fish Pro Premium, включающем в себя всё самое современное оборудование.

Кого ловим и на что?

Главными объектами ловли выступают трофейные судаки, гигантские щуки и крупный жерех. Для рыбалки используются самые современные снасти и приманки.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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