Отдохните от оживлённого мегаполиса, насладитесь уникальной природой Жигулевского заповедника и воспользуйтесь шансом поймать настоящего речного монстра и установить свой новый рекорд! Тур проводится для 1-2 человек. Стоимость указана за тур, вне зависимости от того, один вы едете или вдвоём.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Рыбалка на трофейного судака. Начало тура
Трансфер до лодочной станции от вашего отеля на комфортабельном автомобиле либо посадка в лодку с рыболовной базы.
Обучение поиску судака на большом водоёме (река Волга, Саратовское водохранилище).
Трофейная рыбалка на судака.
Вы можете не брать с собой снасти и приезжать налегке, в лодке будет всё, что потребуется для рыбалки.
Возвращение в отель.
Рыбалка на гигантскую щуку
Как и в первый день, мы организуем трансфер к месту рыбалки и обратно — после неё.
Обучение поиску щуки в Саратовском водохранилище.
Трофейная рыбалка на щуку. При необходимости снасти предоставляются.
Рыбалка на крупного жереха. Завершение тура
По традиции, организуем трансфер к месту рыбалки.
Обучение поиску жереха на большом водоеме.
Трофейная рыбалка на жереха.
Возвращение в отель. Окончание тура.
Проживание
Бронь отеля на ваш выбор, оплачивается отдельно в зависимости от категории номера и типа питания. Рекомендую один из отелей:
- Holiday Inn 4* — хороший, комфортный отель с удобным расположением по пути следования к лодочной станции. Находится в центральной части Самары, в 3-х минутах ходьбы от набережной и других достопримечательностей.
- Лотте 5* — лучший отель Самары, расположен в самом центре города с эксклюзивным сервисом и удобным расположением по пути следования к лодочной станции.
- Парк-отель «Васильевский» — современный загородный комплекс, расположен на территории Васильевских островов в 100 км от Самары, на берегу реки Волга.
Можно подобрать другой вариант размещения по вашему желанию.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до лодочной станции от отеля на комфортабельном автомобиле (либо посадка в лодку с рыболовной базы) и возвращение обратно
- Обучение поиску рыбы на большом водоёме (река Волга, Саратовское водохранилище)
- Трофейная рыбалка на самой «заряженной» лодке (стоимость оборудования без учета лодки более 5 млн. руб.)
- Аренда топовых снастей для трофейной рыбалки
- Лучшие приманки в необходимом количестве
- Индивидуальные средства безопасности
- Бензин включён в стоимость
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Самару и обратно
- Оплата ремонта поломанных снастей или компенсация утерянных при неаккуратном обращении
- Место начала и завершения?
- Самара, улица Стрелка реки Самары, 1
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
С собой необходимо иметь одежду по погоде — прогноз рекомендуем уточнять ближе к старту тура.
И также на рыбалку берите перекус исходя из ваших предпочтений.
- Где мы будем ловить рыбу?
Рыбалка проводится на реке Волга вблизи г. Самара в живописнейших местах Жигулевского заповедника, включая территорию Самарской Луки и Васильевских островов.
- С кем ловим?
Ваш эксперт — профессиональный рыболовный гид по ловле трофейного хищника. На его счету уже сотни рыб весом 5,6,7,8,9,10 и более кг.
- На чём будем передвигаться?
Бороздить водные просторы будем на рыболовном катере Vboats Legend Fish Pro Premium, включающем в себя всё самое современное оборудование.
- Кого ловим и на что?
Главными объектами ловли выступают трофейные судаки, гигантские щуки и крупный жерех. Для рыбалки используются самые современные снасти и приманки.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору