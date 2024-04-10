Отправляемся за трофейными экземплярами судака, щуки и жереха на крупный водоём средней полосы России — Саратовское водохранилище. Отдохните от оживлённого мегаполиса, насладитесь уникальной природой Жигулевского заповедника и воспользуйтесь шансом поймать настоящего речного монстра и установить свой новый рекорд! Тур проводится для 1-2 человек. Стоимость указана за тур, вне зависимости от того, один вы едете или вдвоём.

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Поможем поймать самых крупных представителей щуки, жереха и судака. Всему обучим и привезём на лучший для этого водоём

Фото- и видеосъемку производим экшн-камерой GoPro Max, которая поможет запечатлеть самые яркие моменты

Фото и видео на память

Организуем рыбалку от А до Я — начиная с трансферов, заканчивая всеми необходимыми снастями

По традиции, организуем трансфер к месту рыбалки.

Трофейная рыбалка на щуку. При необходимости снасти предоставляются.

Как и в первый день, мы организуем трансфер к месту рыбалки и обратно — после неё.

Обучение поиску судака на большом водоёме (река Волга, Саратовское водохранилище). Трофейная рыбалка на судака. Вы можете не брать с собой снасти и приезжать налегке, в лодке будет всё, что потребуется для рыбалки.

Трансфер до лодочной станции от вашего отеля на комфортабельном автомобиле либо посадка в лодку с рыболовной базы.

Проживание

Бронь отеля на ваш выбор, оплачивается отдельно в зависимости от категории номера и типа питания. Рекомендую один из отелей:

Holiday Inn 4* — хороший, комфортный отель с удобным расположением по пути следования к лодочной станции. Находится в центральной части Самары, в 3-х минутах ходьбы от набережной и других достопримечательностей. Лотте 5* — лучший отель Самары, расположен в самом центре города с эксклюзивным сервисом и удобным расположением по пути следования к лодочной станции. Парк-отель «Васильевский» — современный загородный комплекс, расположен на территории Васильевских островов в 100 км от Самары, на берегу реки Волга.

Можно подобрать другой вариант размещения по вашему желанию.