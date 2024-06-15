Найдено 4 тура в категории « Рыбалка » в Самаре, цены от 100 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚤 На катере 🚤 На катере Авторский тур 3 дня Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats Начало: Самара, улица Стрелка реки Самары, 1 «Трансфер до лодочной станции от вашего отеля на комфортабельном автомобиле либо посадка в лодку с рыболовной базы» 100 000 ₽ за человека Все туры Самары

Хотите поехать половить рыбу в Самаре 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024