Авторский тур
3 дня
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Начало: Самара, улица Стрелка реки Самары, 1
«Трансфер до лодочной станции от вашего отеля на комфортабельном автомобиле либо посадка в лодку с рыболовной базы»
15 июня в 10:00
25 июня в 10:00
100 000₽ за человека
Хотите поехать половить рыбу в Самаре 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024