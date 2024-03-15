Туры на 3 дня в Самаре

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Самаре, цены от 19 900 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Начало: Самарская область, Тольятти
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 19 900 за человека
Праздничные Жигулёвские выходные
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Праздничные Жигулёвские выходные
Начало: Самарская область, Жигулёвск
2 ноя в 10:00
от 2300019 900 за человека
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
🚤 На катере
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Начало: Самара, улица Стрелка реки Самары, 1
15 июня в 10:00
25 июня в 10:00
100 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
    Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй,
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    это одна из самых лучших наших экскурсионок, а Оксана - одна из лучших наших гидов! Отдельное спасибо за автобус, что не стали экономить и запихивать нас в маленький:) И браво водителю! Олег - большой профессионал! Ещё раз спасибо за отличную поездку, нам очень-очень понравилось! Оксана - потрясающий рассказчик, однозначно на своём месте! Все кафе по программе отличные с качественной и вкусной едой, что тоже встречается редко. В общем, мы в полном восторге!

    Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!
  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Праздничные Жигулёвские выходные
    Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и
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    культурные ценности и технические моменты. Потрясающие Жигулёвские горы, Волга, замок Гарибальди - вообще что-то невероятное, очень удивительно увидеть такое в нашей глубинке! Очень интересная экскурсия в музей ВАЗа, художественный музей и музей Модерна! Отличная еда в каждый день тура! Однозначно рекомендуем!

    Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены
  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Праздничные Жигулёвские выходные
    Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение
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    - гид Оксана! Удивительный кладезь знаний, потрясающая память, красивая грамотная речь! Умение не только поделиться историей и интересными фактами, а еще и вызвать желание глубже погрузиться в тему, дополнительно почитать, посетить регион в другое время года. При этом Оксана очень доброжелательная, располагающая, контактная, всегда готовая помочь, посоветовать, порадовать! Огромное спасибо!

  • С
    Светлана
    21 августа 2023
    Поездка в Дивеево из Самары
    Дивеево 18-20.08.23. Была первый раз, впечатления незабываемые. Огромное спасибо Наталье Герасимовой за профессиональную организацию поездки. Контакт с каждым членом группы,
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    чёткие указания, быстрая реакция на меняющиеся ситуации позволили без лишней суеты и спешки осмотреть все знаковые места, побывать на всех источниках. Деловой, доброжелательный, очень корректный подход к каждому позволил обойтись без отстающих и опаздывающих, учитывая праздничный наплыв людей. Отдельное спасибо водителям, профессионалам высокого класса.

  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Поездка в Дивеево из Самары
    "Благодарю за поездку в Дивеево 18.08-20.08.2024! Все успела: посетить все храмы, приложиться к мощам, окунуться в источники (4 источника, пройти
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    по канавке и, даже, поучаствовать в Крестном ходе. Помимо самого места, которое оставило в моем сердце неизгладимый след, огромная благодарность организаторам поездки. Вы дали возможность своим внимательным, заботливым отношениям к людям увидеть Дивеево именно так как я хотела. Спасибо!!!"

  • С
    Светлана
    20 августа 2023
    Поездка в Дивеево из Самары
    "Посетили Святые места 18.08.23 - 20.08.23. Организовано здорово! Все понравилось! Сколько народа, со всех уголков России. Наташенька, Вам огромное спасибо, благодаря Вам, везде успели. Вы-большая молодец! Ребятам водителям-низкий поклон за поездку. Рай на земле! Благодарю🥰"

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «3-дневные туры»

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  1. Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
  2. Праздничные Жигулёвские выходные
  3. Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Сколько стоит тур в Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 19 900 до 100 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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