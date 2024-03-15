Авторский тур
3 дня
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Начало: Самарская область, Тольятти
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
Праздничные Жигулёвские выходные
Начало: Самарская область, Жигулёвск
2 ноя в 10:00
от 2300019 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Начало: Самара, улица Стрелка реки Самары, 1
15 июня в 10:00
25 июня в 10:00
100 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария15 марта 2024Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй,
- ММария15 марта 2024Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и
- ННаталья28 февраля 2024Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение
- ССветлана21 августа 2023Поездка в Дивеево из СамарыДивеево 18-20.08.23. Была первый раз, впечатления незабываемые. Огромное спасибо Наталье Герасимовой за профессиональную организацию поездки. Контакт с каждым членом группы,
- ООльга20 августа 2023Поездка в Дивеево из Самары"Благодарю за поездку в Дивеево 18.08-20.08.2024! Все успела: посетить все храмы, приложиться к мощам, окунуться в источники (4 источника, пройти
- ССветлана20 августа 2023Поездка в Дивеево из Самары"Посетили Святые места 18.08.23 - 20.08.23. Организовано здорово! Все понравилось! Сколько народа, со всех уголков России. Наташенька, Вам огромное спасибо, благодаря Вам, везде успели. Вы-большая молодец! Ребятам водителям-низкий поклон за поездку. Рай на земле! Благодарю🥰"
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «3-дневные туры»
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