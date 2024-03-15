Путешествие в весенний Петербург. Light
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Путешествие в весенний Петербург

5
3 отзыва
Всего за 5 дней мы познакомимся с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Увидим самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, Эрмитаж, который познакомит нас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля и отправимся на загородную экскурсию в Царское Село — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века.
Путешествие в весенний Петербург. Light
Путешествие в весенний Петербург. Light
Путешествие в весенний Петербург. Light
Ближайшие даты:
27
мар
3
апр
10
апр
17
апр
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апр
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даты

Что вас ожидает:

Погружение в историю города фортов
Погружение в историю города фортов
По желанию посетим самый удаленный из пригородов Петербурга, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания
Шедевры Эрмитажа
Шедевры Эрмитажа
Увидим известные работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, древние артефакты и произведения искусства древней Руси
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Полюбуемся самыми главными историческими красотами города: набережными и дворцами, площадями и проспектами, мостами и храмами и многим другим

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Самостоятельный заезд в гостиницу, размещение после 15:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».

Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»
3 день

Свободный день или дополнительная загородная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

  • За дополнительную оплату: Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Свободный день или дополнительная загородная экскурсия в КронштадтСвободный день или дополнительная загородная экскурсия в КронштадтСвободный день или дополнительная загородная экскурсия в КронштадтСвободный день или дополнительная загородная экскурсия в Кронштадт
4 день

Храм Воскресения Христова, Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного.

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спас на Крови),уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Убранство храма считается редчайшим в России собранием произведений русского мозаичного искусства.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.

  • За дополнительную оплату: Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.

Храм Воскресения Христова, ЭрмитажХрам Воскресения Христова, ЭрмитажХрам Воскресения Христова, ЭрмитажХрам Воскресения Христова, ЭрмитажХрам Воскресения Христова, ЭрмитажХрам Воскресения Христова, Эрмитаж
5 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу — блестящему творению Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОД

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Скидка

на реб.

до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

22.03.-28.04.24184701847023490950312536455470
29.04-26.05.24219552195528715950398544556680

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

22.03.-28.04.24195301953025510950364541856275
29.04-26.05.24230152301530815950452049957490

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

22.03.-28.04.24204601956029430950465546556680
29.04-26.05.24277902399042090950742574259855

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

22.03.-28.04.242810024040445859508545854510570
29.04-26.05.24352202842056800950112051120513635

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

22.03.-28.04.24212052054529185950459050357330
29.04-26.05.24256702347036330950594063458775

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт, завтрак шведский стол

22.03.-28.04.2420755-2777595042254805-
29.04-26.05.2428745-3951095067507910-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор, завтрак шведский стол

22.03.-28.04.24218152509528680950445553459125
29.04-26.05.242901028290405559507020804511825
Цена тура без проживания и питания22.03.-28.04.2411510950
29.04-26.05.2413435950

Скидка на ребенка до 14 лет — 950 руб.

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

«Москва» 4

4 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Отель «Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 4 суток (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинаются экскурсии?

К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.

Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.

Пешеходные экскурсии:

  • Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» — старт от станции метро «Адмиралтейская».
  • Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» — старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.
К
4 фев 2024
Все отлично!
Т
14 янв 2024
Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.
Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.

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