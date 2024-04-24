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Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Завтра
8 мая
9 мая
10 мая
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
Услышать вокал-легенду, увидеть участников группы и побывать в местах, связанных с жизнью музыканта
Санкт-Петербург, аэропорт, утро
21 июня
32 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
3 мая
4 мая
9 мая
10 мая
9 900₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Санкт-Петербург, м. Московская
9 мая
10 мая
25 мая
12 июня
8 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня 16 часов
36 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В гостях у сказки: избушка с печкой, прогулки по лесу и мастер-классы от местных
Сделать вепсскую куклу, погрузиться в старинный деревенский быт и отдохнуть душой
Санкт-Петербург, Московский вокзал, 10:00-11:00
8 мая
15 мая
22 мая
29 мая
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Россия, Санкт-Петербург
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 6 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
1 июля
44 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
36 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
14 июня
12 июля
16 авг
6 сен
16 690₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Завтра
4 мая
8 мая
9 мая
от 8 490₽ за человека
Авторский тур
1 день 13 часов
8 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Александров, города Владимирской области и дополнительная экскурсия в Суздаль
Погулять по Покрову и Боголюбово, увидеть храм Покрова-на-Нерли и узнать историю древних поселений
Санкт-Петербург, Лиговский, 30 (ТРЦ «Галерея»), ок...
31 мая
28 июня
26 июля
23 авг
14 600₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
10 мая
1 июня
15 июня
29 июня
7 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
9 мая
10 мая
12 июня
22 июня
169808 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Летний Петербург на 5 дней
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 14 150₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
1850015 725₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хиты Петербурга
Санкт-Петербург
9 мая
18 мая
25 мая
1 июня
от 7 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Побаловать свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах города и познакомиться со звёздными шефами
Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
9 мая
15 мая
22 мая
30 мая
150 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
12 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
24 мая
21 июня
19 июля
23 авг
10 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня 16 часов
31 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
20 мая
3 июня
17 июня
1 июля
33 420₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
10 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
26 авг
19 сен
1 ноя
20 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня 14 часов
15 150₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
10 450₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
24 мая
14 июня
5 июля
26 июля
2850024 225₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
Завтра
9 мая
10 мая
11 мая
149807 490₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
9 мая
6 июня
11 июля
8 авг
10 490₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Казанская площадь/м. Московская
9 мая
10 мая
11 мая
25 мая
от 7 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
9 мая
31 мая
21 июня
5 июля
21 400₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
9 мая
10 мая
22 мая
23 мая
4398021 990₽ за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
9 мая
10 мая
25 мая
12 июня
169008 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
23 июня
21 июля
18 авг
15 сен
37 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 мая
7 июня
14 июня
21 июня
от 8 315₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
5 дней
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
9 мая
22 мая
29 мая
5 июня
5598027 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
г. Санкт-Петербург
15 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
Побывать в имении Суворова, услышать, как звенит валдайский колокольчик, и узнать о быте славян
Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
12 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам
Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
17 мая
21 мая
22 мая
24 мая
14 795₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
9 мая
10 мая
15 июня
29 июня
159807 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
28 июня
2 авг
17 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные
Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по ...
20 дек
27 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
7 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ЕЕлена13 апреля 2024Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур! Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊 В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊
- ССветлана30 августа 2023Поездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушать и слушать, смотреть и вглядываться в красоты города еще и еще! С погодой повезло - тепло, солнечно (конечно, дождички никто не отменял, но в целом - считаю, что июль-месяц самое подходящее время для подобной поездки, т. к. увидели и работающие фонтаны, и цветущие сады, и сияние куполов и вполне комфортно для длительного пребывания на улице. Рекомендую и планирую снова посетить Питер в следующем году!!!
- ППономарев15 августа 2023Все было хорошо, гиды большие молодцы, были очень живые и энергичные!
- ВВиолетта5 августа 2023Очень содержательный и интересный тур хотя и за небольшие деньги.
- ММария27 июля 2023Замечательный отдых!! Нам так понравилось все. Отличные экскурсии, исторические места! Приходили в гостиницу без ног, но это то была такая приятная усталость!
- ИИрина5 июля 2023Спасибо Вам большое, поездка прошла замечательно
- ССветлана23 июня 2023Поездка прошла удачно, все понравилось, проживание и сам тур!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу
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- Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
- Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
- Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
- Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
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