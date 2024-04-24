М Максим Петербургская коллекция. Тур на 3 дня Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

И Игорь Петербургская коллекция. Тур на 3 дня Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.

О Ольга Петербургская панорама Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.

Е Елена Петербургская коллекция. Тур на 3 дня Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур! Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊 В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊

С Светлана Многоликий Петербург Поездка в Питер была восхитительной! Очень понравилась выбранная экскурсионная программа и особенно гид Ольга… хотелось слушать и слушать, смотреть и вглядываться в красоты города еще и еще! С погодой повезло - тепло, солнечно (конечно, дождички никто не отменял, но в целом - считаю, что июль-месяц самое подходящее время для подобной поездки, т. к. увидели и работающие фонтаны, и цветущие сады, и сияние куполов и вполне комфортно для длительного пребывания на улице. Рекомендую и планирую снова посетить Питер в следующем году!!!

П Пономарев В сердце Петербурга. Тур на 6 дней Все было хорошо, гиды большие молодцы, были очень живые и энергичные!

В Виолетта В сердце Петербурга. Тур на 3 дня Очень содержательный и интересный тур хотя и за небольшие деньги.

М Мария В сердце Петербурга. Тур на 3 дня Замечательный отдых!! Нам так понравилось все. Отличные экскурсии, исторические места! Приходили в гостиницу без ног, но это то была такая приятная усталость!

И Ирина Многоликий Петербург Спасибо Вам большое, поездка прошла замечательно