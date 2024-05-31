А Азалия Праздничный Санкт-Петербург Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥

Д Динара Петербургская коллекция. Тур на 5 дней Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.

О Олег Петербургская коллекция. Тур на 5 дней По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.

Е Елена Путешествие в летний Петербург. Light Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!

А Антонина Путешествие в летний Петербург. Light Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.

А Анна Путешествие в летний Петербург. Light Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

М Мария Символы Петербурга. Тур на зимние праздники Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!

М Масленникова Праздничный Санкт-Петербург Тур очень понравился. Всё отлично организовано.

Л Любовь Праздничный Санкт-Петербург читать дальше всё как было обещано в договоре. Доброжелательный гид. Спасибо всем, кто организовал нам это незабываемое путешествие! Единственно, что хотелось бы изменить, это чтобы первый день тура был свободным, так как наш поезд опоздал и мы не успели на первую экскурсию. Тур оставил хорошее впечатление. Отель, завтраки, экскурсии, комфортабельные теплые автобусы, (что было немаловажно, так как попали на очень холодную погоду),