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Авторский тур
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенние каникулы в Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 12 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 8 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 10 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 5 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Праздничный Санкт-Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
от 13 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 9 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 12 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петергофские каникулы
Начало: Санкт-Петербург
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 11 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Невская коллекция с Великим Новгородом
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 9 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 10 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классический Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 11 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 230₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новая география Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 460₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 12 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
История с погружением: Петербург и Царское село
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 22 440₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В сердце Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 13 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 8 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 19 340₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Серебряное ожерелье России. Петербург и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 890₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 770₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Петербург с детьми! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 21 290₽ за человека
Авторский тур
5 дней
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербург для двоих. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 31 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 14 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 15 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Летний Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 14 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 7 380₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 7 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Парадный Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 14 680₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 6 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 4 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественская сказка Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 9 410₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 5 105₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 10 935₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Парадный весенний Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 16 705₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 7 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 19 225₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
30 окт в 10:00
от 12 545₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 5 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в весенний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
от 13 435₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 020₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААзалия31 мая 2024Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
- ДДинара30 мая 2024Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
- ООлег29 мая 2024По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
- ММария16 января 2024Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!
- ММасленникова14 января 2024Тур очень понравился. Всё отлично организовано.
- ЛЛюбовь14 января 2024Тур оставил хорошее впечатление. Отель, завтраки, экскурсии, комфортабельные теплые автобусы, (что было немаловажно, так как попали на очень холодную погоду),
- ССветлана14 января 2024Тур оказался очень интересным, настоящим Новогодним подарком, Питер засиял Новогодними красками с его праздничным оформлением. Организация тура на высшем уровне
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «5-дневные туры»
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