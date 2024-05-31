Авторские 5-дневные туры в Санкт-Петербург

Найдено 53 тура в категории «5-дневные туры» в Санкт-Петербурге, цены от 4 800 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840 за человека
Весенние каникулы в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенние каникулы в Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 12 000 за человека
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 8 200 за человека
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 10 200 за человека
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 5 500 за человека
Праздничный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздничный Санкт-Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
от 13 750 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 9 950 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 12 550 за человека
Петергофские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петергофские каникулы
Начало: Санкт-Петербург
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 12 500 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 11 000 за человека
Невская коллекция с Великим Новгородом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Невская коллекция с Великим Новгородом
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 9 200 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 10 400 за человека
Классический Петербург на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классический Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 11 900 за человека
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 230 за человека
Новая география Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новая география Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 460 за человека
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 12 300 за человека
История с погружением: Петербург и Царское село
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
История с погружением: Петербург и Царское село
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 22 440 за человека
В сердце Санкт-Петербурга
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В сердце Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 13 800 за человека
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 8 800 за человека
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние дворцы Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 19 340 за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург и Великий Новгород
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 890 за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 770 за человека
В Петербург с детьми! Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Петербург с детьми! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 21 290 за человека
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
С детьми в Санкт-Петербург! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 170 за человека
Петербург для двоих. Тур на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербург для двоих. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 31 200 за человека
Знакомый и незнакомый Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомый и незнакомый Петербург
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 26 990 за человека
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 14 600 за человека
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 33 100 за человека
Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 15 400 за человека
Летний Петербург на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Летний Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 14 150 за человека
Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в Петербург на 5 дней. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 7 380 за человека
Путешествие в летний Петербург. Light
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в летний Петербург. Light
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 7 150 за человека
Парадный Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Парадный Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 14 680 за человека
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 6 800 за человека
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 4 800 за человека
Рождественская сказка Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественская сказка Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 9 410 за человека
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 5 105 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 10 935 за человека
Парадный весенний Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Парадный весенний Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 16 705 за человека
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 7 450 за человека
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 19 225 за человека
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
30 окт в 10:00
от 12 545 за человека
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 5 750 за человека
Путешествие в весенний Петербург. Light
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в весенний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
от 13 435 за человека
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 020 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Азалия
    31 мая 2024
    Праздничный Санкт-Петербург
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно
  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
    По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Путешествие в летний Петербург. Light
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Путешествие в летний Петербург. Light
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Путешествие в летний Петербург. Light
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
  • М
    Мария
    16 января 2024
    Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
    Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!
    Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск
  • М
    Масленникова
    14 января 2024
    Праздничный Санкт-Петербург
    Тур очень понравился. Всё отлично организовано.
    Тур очень понравился. Всё отлично организовано
  • Л
    Любовь
    14 января 2024
    Праздничный Санкт-Петербург
    Тур оставил хорошее впечатление. Отель, завтраки, экскурсии, комфортабельные теплые автобусы, (что было немаловажно, так как попали на очень холодную погоду),
    читать дальше

    всё как было обещано в договоре. Доброжелательный гид. Спасибо всем, кто организовал нам это незабываемое путешествие! Единственно, что хотелось бы изменить, это чтобы первый день тура был свободным, так как наш поезд опоздал и мы не успели на первую экскурсию.

  • С
    Светлана
    14 января 2024
    Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
    Тур оказался очень интересным, настоящим Новогодним подарком, Питер засиял Новогодними красками с его праздничным оформлением. Организация тура на высшем уровне
    читать дальше

    от подборки отелей до организации экскурсий. Особую благодарность хочется отметить гиду которая была в течении всего тура это Елена Стальмак, лучшего гида пожелать просто не возможно. Все экскурсии с ней были очень интересные, познавательные и она старалась показать и рассказать что то необычное. Большое спасибо за прекрасный отдых, буду ещё бронировать туры с Большой Страной.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
  2. Весенние каникулы в Петербурге
  3. Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
  4. Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
  5. Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "5-дневные туры" можно забронировать 53 тура от 4 800 до 44 990 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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