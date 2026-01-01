Березовые просторы. Муром - Саранск - Старая Теризморга - Арзамас

Насыщенный трехдневный тур начинается в Муроме, известном своими историческими памятниками и культурным наследием.

Вы сможете полюбоваться заокскими далями и великолепной панорамой, отдать дань памяти былинному богатырю у его монумента. Далее Вы
посетите один из самых известных мордовских культурных центров в селе Старая Теризморга.

Вас ждет увлекательное знакомство с бытом, традициями и обычаями мордвы-мокши, а также национальные угощения.

В завершении тура Вы насладитесь прогулкой по знаменитой Соборной площади Арзамаса, услышите истории об арзамасском гусе и сможете приобрести изделия местных мастеров в сувенирных лавках.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия в Муроме. Переезд в Саранск

2:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Муром по платной дороге (~330 км, 4 часа).

Путевая информация.

Обзорная экскурсии по древнему Мурому познакомит с богатым прошлым города-ровесника Российского государства – свою историю он ведёт с 862 года.

Былинный камень и знаменитые три сосны «на Муромской дорожке» – визитные карточки города, а его самый известный уроженец – богатырь Илья Муромец, причисленный Русской Православной церковью к лику святых.

Прогуливаясь по набережной и Окскому парку (бывшему муромскому Кремлю), вы сможете полюбоваться заокскими далями и великолепной панорамой и отдать дань памяти былинному богатырю у его монумента.

Программа продолжается посещением знаменитых муромских монастырей.

Спасо-Преображенский мужской монастырь (посещение) – старейший в Муроме, он был основан в XI веке князем Глебом.

Массивные приземистые стены словно готовы по примеру Ильи Муромца защитить горожан и православную веру.

В его благодатной тишине и нашёл покой святой воин – в Спасо-Преображенском соборе XVI века вы сможете прикоснуться к мощам Ильи Муромца.

Троицкий монастырь (посещение) – женский, и не случайно: в его главном храме покоятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи.

Вы узнаете удивительную историю о том, как, будучи похороненными порознь, мощи святых непостижимым образом оказались вместе.

Благовещенский монастырь (внешний осмотр), основанный на месте церкви Ивана Грозного, удивит вас красивейшим барочным иконостасом конца XVIII века, а в его главном соборе хранятся мощи крестителя Мурома – святого князя Константина.

Обед в кафе города.

Переезд в Саранск (~320 км, 4 часа).

20:00 Размещение в отеле «Саранск» 3*, г. Саранск (или аналогичный).

2 день

Село Старая Теризморга. Мордовские угощения и быт. Обзорная экскурсия по г. Саранску

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Переезд в с. Старая Теризморга (~70 км, 1 час).

Экскурсия в Центр национальной культуры с. Старая Теризморга.

В селе Старая Теризморга находится один из самых известных мордовских культурных центров − Мокшанский центр национальной культуры, который начал работать в 1992 г.

Его экспонаты воссоздают быт мордовских семей: тут можно увидеть образцы вышивки, яркие народные костюмы, домашнюю утварь и инструменты, например, ткацкий станок.

Наше увлекательное знакомство с бытом, традициями и обычаями мордвы-мокши начнется с душевной и яркой встречи фольклорного коллектива в роскошных национальных костюмах.

Вы побываете в зажиточной мордовской избе, увидите уникальные предметы обихода народности мокша, полюбуетесь самобытным многослойным костюмом мордовки, украшенным богатой вышивкой, монетами, бисером.

А в конце можно будет приобрести сувениры на память.

Угощения «по-Мордовски».

Вас угостят традиционными национальными блюдами: запеченными в печи калеными яйцами, пышными пшенными блинами «пачат» и «позой» — слабоалкогольным напитком из сахарной свеклы, ржаной муки, солода и хмеля и многим другим.

Переезд в г. Саранск.

Обзорная экскурсия по г. Саранску.

Легендарный музыкальный инструмент торама приглашает в столицу Мордовии.

Нас ждет прогулка по центральным улочкам и площадям Саранска, история города – от небольшой крепости среди мордовских лесов до «образцовой провинции» и города-организатора чемпионата мира по футболу.

На площади Тысячелетия мы узнаем об отличиях столичного и местного МГУ, увидим Музыкальный театр им. И. М. Яушева и старейшее здание города – Иоанно-Богословскую церковь, загадаем желание на «лисьем мостике», на площади Победы узнаем о подвиге летчика Михаила Девятаева, прогуляемся по дороге, которая существует с момента основания города.

Главная площадь Саранска – Соборная – украшена шедевральным собором Федора Ушакова (самостоятельное посещение).

Храм является одним из самых больших в России и по своей красоте не уступает лучшим соборам Москвы и Петербурга.

Экскурсия в Музее изобразительных искусств им. Степана Эрьзи "Мордовский Врубель","Роден c берегов Волги" – именно так называли европейские критики скульптора Степана Дмитриевича Нефедова – Эрьзю, уроженца Мордовской республики.

Это поистине великий сын мордовского народа, начавший путь в 14 лет от простого неграмотного "богомаза" в рабочей артели и покоривший весь мир от Франции до Аргентины.

Тысячи поклонников громадного таланта Эрьзи из всех стран и континентов специально приезжают в Саранск полюбоваться крупнейшей в мире коллекцией уникальных работ этого великого "скульптора мира".

Работы Эрьзи, выполненные в дереве и камне, поражают и увлекают в мир внутренних духовных сил человека, будь то Моисей или простая крестьянка.

Его творчество неразрывно связано с истоками эрзянской культуры и характерно передает особый колорит и поэтику народности эрзян.

Трансфер в гостиницу ИЛИ

Дополнительно (по желанию): Национальный ужин из блюд мордовской кухни с дегустацией настоек.

Кухня в Мордовии особенная, ни на что не похожая, со своими кулинарными тонкостями.

У вас будет возможность попробовать традиционные мордовские блюда – «медвежья лапа» – котлета из говяжьей печени и свинины, мордовская селянка, «шонгарям» – каша из пшена, сваренная на молоке, панжакай – открытый пирог с картошкой и творогом (выбор блюд осуществляет туроператор, описание носит информационный характер).

Возвращение в гостиницу.

3 день

Экскурсия по Арзамасу. Музей Русского Патриаршества

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров 09:00.

Переезд в Арзамас (~180 км, 3 часа).

Обзорная экскурсия по исторической части Арзамаса.

Главная гордость города – это, несомненно, Соборная площадь.

Не так давно ее превратили в полностью пешеходную зону.

Здесь расположена основная достопримечательность – изумительный Воскресенский собор с его 48 колоннами, поражающий своим величием.

Внутри собора можно увидеть уникальные фрески.

На Соборной площади города расположен храм иконы Богородицы «Живоносный источник», главным объектом поклонения в котором является сама икона «Живоносного источника».

Еще одной важной достопримечательностью Соборной площади является действующий женский Свято-Николаевский монастырь, основанный во времена правления Ивана Грозного около 1580 года.

На заре XX века здесь действовали живописная и золотошвейная мастерские, а также школа шитья.

Напротив обители возвышается здание Ратуши, возведенное во времена правления Петра Великого.

А если от Ратуши спуститься по обновленной улице Гостиный ряд, одной из самых занимательных исторических улочек города, можно увидеть череду магазинчиков и лавочек.

Арзамас славится не только своими церквями и соборами, но и своими известными писателями – Максим Горький, Аркадий Гайдар.

На центральной пешеходной улице Карла Маркса установлен памятник арзамасскому гусю.

Ранее Арзамас называли "гусиной метрополией" из-за разведения особой породы гусей.

Эти гуси отличались крупным размером и выносливостью.

Сегодня арзамасский гусь стал символом города, его изображение можно увидеть на местных сувенирах.

Посещение Музея Русского Патриаршества – уникальный совместный проект церкви и государства.

Располагается он в историческом центре г. Арзамаса, в памятнике гражданской архитектуры стиля барокко – в здании магистрата.

Здание магистрата является объектом культурного наследия и единственным в стране неперестроенным административным зданием такого типа и времени постройки.

Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности патриархов Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также патриархов XX — начала XXI века: Алексия I, Пимена, Алексия II и Кирилла.

Представлены уникальные богослужебные облачения и личные вещи святейших патриархов.

Обед в кафе города.

~16:00 Отправление домой по платной дороге 23:00.

Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ 03:00.

Ориентировочное прибытие во Владимир.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
28 9008 900

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Саранск»

2 ночи

В Ленинском районе Саранска на Коммунистической улице находится одноименная гостиница «Саранск», которой присвоена категория 3*. Гостям предлагаются уютные комнаты для проживания, а тем, кто приехал на личном автомобиле выделяется место на автомобильной парковке. Также в числе удобств бесплатный доступ в интернет, баня.

Номера представлены категориями "Стандарт","Комфорт" и "Комфорт+". В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина. По утрам постояльцам сервируется сытный завтрак. В ресторане вы всегда можете попробовать блюда русской и европейской кухни.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание, указанное в программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владимира / г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Выбор места в автобусе - 1 200 руб. /чел
  • Национальный ужин из блюд мордовской кухни с дегустацией настоек - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
