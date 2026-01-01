1 день

Обзорная экскурсия в Муроме. Переезд в Саранск

2:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Муром по платной дороге (~330 км, 4 часа).

Путевая информация.

Обзорная экскурсии по древнему Мурому познакомит с богатым прошлым города-ровесника Российского государства – свою историю он ведёт с 862 года.

Былинный камень и знаменитые три сосны «на Муромской дорожке» – визитные карточки города, а его самый известный уроженец – богатырь Илья Муромец, причисленный Русской Православной церковью к лику святых.

Прогуливаясь по набережной и Окскому парку (бывшему муромскому Кремлю), вы сможете полюбоваться заокскими далями и великолепной панорамой и отдать дань памяти былинному богатырю у его монумента.

Программа продолжается посещением знаменитых муромских монастырей.

Спасо-Преображенский мужской монастырь (посещение) – старейший в Муроме, он был основан в XI веке князем Глебом.

Массивные приземистые стены словно готовы по примеру Ильи Муромца защитить горожан и православную веру.

В его благодатной тишине и нашёл покой святой воин – в Спасо-Преображенском соборе XVI века вы сможете прикоснуться к мощам Ильи Муромца.

Троицкий монастырь (посещение) – женский, и не случайно: в его главном храме покоятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи.

Вы узнаете удивительную историю о том, как, будучи похороненными порознь, мощи святых непостижимым образом оказались вместе.

Благовещенский монастырь (внешний осмотр), основанный на месте церкви Ивана Грозного, удивит вас красивейшим барочным иконостасом конца XVIII века, а в его главном соборе хранятся мощи крестителя Мурома – святого князя Константина.

Обед в кафе города.

Переезд в Саранск (~320 км, 4 часа).

20:00 Размещение в отеле «Саранск» 3*, г. Саранск (или аналогичный).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160