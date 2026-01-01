Программа тура по дням
Обзорная экскурсия в Муроме. Переезд в Саранск
2:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Муром по платной дороге (~330 км, 4 часа).
Путевая информация.
Обзорная экскурсии по древнему Мурому познакомит с богатым прошлым города-ровесника Российского государства – свою историю он ведёт с 862 года.
Былинный камень и знаменитые три сосны «на Муромской дорожке» – визитные карточки города, а его самый известный уроженец – богатырь Илья Муромец, причисленный Русской Православной церковью к лику святых.
Прогуливаясь по набережной и Окскому парку (бывшему муромскому Кремлю), вы сможете полюбоваться заокскими далями и великолепной панорамой и отдать дань памяти былинному богатырю у его монумента.
Программа продолжается посещением знаменитых муромских монастырей.
Спасо-Преображенский мужской монастырь (посещение) – старейший в Муроме, он был основан в XI веке князем Глебом.
Массивные приземистые стены словно готовы по примеру Ильи Муромца защитить горожан и православную веру.
В его благодатной тишине и нашёл покой святой воин – в Спасо-Преображенском соборе XVI века вы сможете прикоснуться к мощам Ильи Муромца.
Троицкий монастырь (посещение) – женский, и не случайно: в его главном храме покоятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи.
Вы узнаете удивительную историю о том, как, будучи похороненными порознь, мощи святых непостижимым образом оказались вместе.
Благовещенский монастырь (внешний осмотр), основанный на месте церкви Ивана Грозного, удивит вас красивейшим барочным иконостасом конца XVIII века, а в его главном соборе хранятся мощи крестителя Мурома – святого князя Константина.
Обед в кафе города.
Переезд в Саранск (~320 км, 4 часа).
20:00 Размещение в отеле «Саранск» 3*, г. Саранск (или аналогичный).
Село Старая Теризморга. Мордовские угощения и быт. Обзорная экскурсия по г. Саранску
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Переезд в с. Старая Теризморга (~70 км, 1 час).
Экскурсия в Центр национальной культуры с. Старая Теризморга.
В селе Старая Теризморга находится один из самых известных мордовских культурных центров − Мокшанский центр национальной культуры, который начал работать в 1992 г.
Его экспонаты воссоздают быт мордовских семей: тут можно увидеть образцы вышивки, яркие народные костюмы, домашнюю утварь и инструменты, например, ткацкий станок.
Наше увлекательное знакомство с бытом, традициями и обычаями мордвы-мокши начнется с душевной и яркой встречи фольклорного коллектива в роскошных национальных костюмах.
Вы побываете в зажиточной мордовской избе, увидите уникальные предметы обихода народности мокша, полюбуетесь самобытным многослойным костюмом мордовки, украшенным богатой вышивкой, монетами, бисером.
А в конце можно будет приобрести сувениры на память.
Угощения «по-Мордовски».
Вас угостят традиционными национальными блюдами: запеченными в печи калеными яйцами, пышными пшенными блинами «пачат» и «позой» — слабоалкогольным напитком из сахарной свеклы, ржаной муки, солода и хмеля и многим другим.
Переезд в г. Саранск.
Обзорная экскурсия по г. Саранску.
Легендарный музыкальный инструмент торама приглашает в столицу Мордовии.
Нас ждет прогулка по центральным улочкам и площадям Саранска, история города – от небольшой крепости среди мордовских лесов до «образцовой провинции» и города-организатора чемпионата мира по футболу.
На площади Тысячелетия мы узнаем об отличиях столичного и местного МГУ, увидим Музыкальный театр им. И. М. Яушева и старейшее здание города – Иоанно-Богословскую церковь, загадаем желание на «лисьем мостике», на площади Победы узнаем о подвиге летчика Михаила Девятаева, прогуляемся по дороге, которая существует с момента основания города.
Главная площадь Саранска – Соборная – украшена шедевральным собором Федора Ушакова (самостоятельное посещение).
Храм является одним из самых больших в России и по своей красоте не уступает лучшим соборам Москвы и Петербурга.
Экскурсия в Музее изобразительных искусств им. Степана Эрьзи "Мордовский Врубель","Роден c берегов Волги" – именно так называли европейские критики скульптора Степана Дмитриевича Нефедова – Эрьзю, уроженца Мордовской республики.
Это поистине великий сын мордовского народа, начавший путь в 14 лет от простого неграмотного "богомаза" в рабочей артели и покоривший весь мир от Франции до Аргентины.
Тысячи поклонников громадного таланта Эрьзи из всех стран и континентов специально приезжают в Саранск полюбоваться крупнейшей в мире коллекцией уникальных работ этого великого "скульптора мира".
Работы Эрьзи, выполненные в дереве и камне, поражают и увлекают в мир внутренних духовных сил человека, будь то Моисей или простая крестьянка.
Его творчество неразрывно связано с истоками эрзянской культуры и характерно передает особый колорит и поэтику народности эрзян.
Трансфер в гостиницу ИЛИ
Дополнительно (по желанию): Национальный ужин из блюд мордовской кухни с дегустацией настоек.
Кухня в Мордовии особенная, ни на что не похожая, со своими кулинарными тонкостями.
У вас будет возможность попробовать традиционные мордовские блюда – «медвежья лапа» – котлета из говяжьей печени и свинины, мордовская селянка, «шонгарям» – каша из пшена, сваренная на молоке, панжакай – открытый пирог с картошкой и творогом (выбор блюд осуществляет туроператор, описание носит информационный характер).
Возвращение в гостиницу.
Экскурсия по Арзамасу. Музей Русского Патриаршества
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров 09:00.
Переезд в Арзамас (~180 км, 3 часа).
Обзорная экскурсия по исторической части Арзамаса.
Главная гордость города – это, несомненно, Соборная площадь.
Не так давно ее превратили в полностью пешеходную зону.
Здесь расположена основная достопримечательность – изумительный Воскресенский собор с его 48 колоннами, поражающий своим величием.
Внутри собора можно увидеть уникальные фрески.
На Соборной площади города расположен храм иконы Богородицы «Живоносный источник», главным объектом поклонения в котором является сама икона «Живоносного источника».
Еще одной важной достопримечательностью Соборной площади является действующий женский Свято-Николаевский монастырь, основанный во времена правления Ивана Грозного около 1580 года.
На заре XX века здесь действовали живописная и золотошвейная мастерские, а также школа шитья.
Напротив обители возвышается здание Ратуши, возведенное во времена правления Петра Великого.
А если от Ратуши спуститься по обновленной улице Гостиный ряд, одной из самых занимательных исторических улочек города, можно увидеть череду магазинчиков и лавочек.
Арзамас славится не только своими церквями и соборами, но и своими известными писателями – Максим Горький, Аркадий Гайдар.
На центральной пешеходной улице Карла Маркса установлен памятник арзамасскому гусю.
Ранее Арзамас называли "гусиной метрополией" из-за разведения особой породы гусей.
Эти гуси отличались крупным размером и выносливостью.
Сегодня арзамасский гусь стал символом города, его изображение можно увидеть на местных сувенирах.
Посещение Музея Русского Патриаршества – уникальный совместный проект церкви и государства.
Располагается он в историческом центре г. Арзамаса, в памятнике гражданской архитектуры стиля барокко – в здании магистрата.
Здание магистрата является объектом культурного наследия и единственным в стране неперестроенным административным зданием такого типа и времени постройки.
Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности патриархов Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также патриархов XX — начала XXI века: Алексия I, Пимена, Алексия II и Кирилла.
Представлены уникальные богослужебные облачения и личные вещи святейших патриархов.
Обед в кафе города.
~16:00 Отправление домой по платной дороге 23:00.
Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ 03:00.
Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|28 900
|8 900
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Саранск»
В Ленинском районе Саранска на Коммунистической улице находится одноименная гостиница «Саранск», которой присвоена категория 3*. Гостям предлагаются уютные комнаты для проживания, а тем, кто приехал на личном автомобиле выделяется место на автомобильной парковке. Также в числе удобств бесплатный доступ в интернет, баня.
Номера представлены категориями "Стандарт","Комфорт" и "Комфорт+". В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина. По утрам постояльцам сервируется сытный завтрак. В ресторане вы всегда можете попробовать блюда русской и европейской кухни.
Что включено
- Питание, указанное в программе
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание, указанное в программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владимира / г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе - 1 200 руб. /чел
- Национальный ужин из блюд мордовской кухни с дегустацией настоек - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.